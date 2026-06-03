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Les espoirs de William Saliba pour la Coupe du monde restent intacts, Didier Deschamps ayant donné des nouvelles rassurantes concernant sa blessure – mais il conseille à la star d'Arsenal de mettre derrière lui la défaite surprise en finale de la Ligue des champions
Deschamps se montre optimiste quant à la condition physique de Saliba.
Après avoir disputé l’intégralité de la finale de la Ligue des champions samedi dernier, le défenseur central d’Arsenal Saliba a suscité l’inquiétude en ressentant une douleur au dos. Les examens médicaux réalisés lundi ont toutefois dissipé toute crainte de blessure grave, lui permettant de conserver sa place dans le groupe français. Mercredi, Didier Deschamps a confirmé devant les médias que le joueur avait évité une longue période d’indisponibilité et qu’il aurait même pu être aligné contre la Côte d’Ivoire. Deschamps a déclaré : « William va bien, on le ménage. S’il avait dû jouer demain, il aurait joué. Il était prêt. Mais il ne jouera pas, c’est une question de gestion, comme pour les autres. »
- AFP
Surmonter la déception de la Ligue des champions
Si les soucis physiques se sont apaisés, le poids psychologique lié à l’échec dans la quête de la gloire européenne reste un obstacle pour le joueur de 25 ans. Arsenal a pleinement soutenu sa star, mais rejoindre le camp de la sélection nationale signifie retrouver cinq membres de l’équipe triomphante du PSG. Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery et Lucas Hernández sont tous arrivés au camp en pleine forme après avoir remporté ce prestigieux trophée.
Ce contraste émotionnel est flagrant, et Didier Deschamps a souligné la nécessité d’un travail de récupération mentale pour que son défenseur de confiance se recentre sur la scène internationale. Le sélectionneur a confié : « Sur les six joueurs de la finale, cinq avaient le sourire… et avaient apparemment beaucoup fait la fête. Pour William, c’était plus difficile. »
Gérer les attentes avant le tournoi
Titulaire indiscutable de la défense française, avec 31 sélections à son actif, Saliba est une priorité absolue pour le staff technique, qui veille à le maintenir au meilleur de sa forme. L’équipe médicale surveillera attentivement son évolution dans les prochains jours afin de s’assurer qu’il n’a conservé aucune séquelle de sa saison épuisante en club. Bien qu’il soit dispensé du match amical contre la Côte d’Ivoire pour préserver son dos, le staff reste extrêmement optimiste. Le faire revenir précipitamment sur la pelouse pour un match amical serait un risque inutile après une saison éprouvante. L’objectif est de permettre à ce pilier de la défense de retrouver toute sa vitalité, sur les plans mental et physique, avant le coup d’envoi officiel de la prestigieuse compétition mondiale.
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Quelle sera la prochaine étape pour Saliba ?
Saliba poursuivra son programme de récupération personnalisé pendant que l’équipe de France affrontera la Côte d’Ivoire. Le défenseur central, élément clé de la sélection, devrait ensuite disputer quelques minutes lors du match amical de lundi contre l’Irlande du Nord afin de retrouver son rythme de compétition. L’objectif de ce protocole est de le rendre opérationnel à 100 % pour le très attendu match d’ouverture de la Coupe du monde face au Sénégal, le 16 juin.