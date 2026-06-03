Les espoirs de William Saliba pour la Coupe du monde restent intacts, Didier Deschamps ayant donné des nouvelles rassurantes concernant sa blessure – mais il conseille à la star d'Arsenal de mettre derrière lui la défaite surprise en finale de la Ligue des champions

Si les soucis physiques se sont apaisés, le poids psychologique lié à l’échec dans la quête de la gloire européenne reste un obstacle pour le joueur de 25 ans. Arsenal a pleinement soutenu sa star, mais rejoindre le camp de la sélection nationale signifie retrouver cinq membres de l’équipe triomphante du PSG. Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery et Lucas Hernández sont tous arrivés au camp en pleine forme après avoir remporté ce prestigieux trophée.

Ce contraste émotionnel est flagrant, et Didier Deschamps a souligné la nécessité d’un travail de récupération mentale pour que son défenseur de confiance se recentre sur la scène internationale. Le sélectionneur a confié : « Sur les six joueurs de la finale, cinq avaient le sourire… et avaient apparemment beaucoup fait la fête. Pour William, c’était plus difficile. »