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Les espoirs de maintien de Tottenham en Premier League reçoivent un formidable coup de pouce alors que West Ham s'effondre face à Brentford
Les Hammers s'effondrent alors que la menace de la relégation se renforce
Le maintien de West Ham United en Premier League ne tient plus qu’à un fil après la défaite cuisante 3-0 concédée face à un Brentford très efficace au Gtech Community Stadium. Les Hammers auraient pu prendre cinq points d’avance sur la zone de relégation en cas de victoire, mais ils ont au contraire laissé la porte grande ouverte à Tottenham, qui pourrait les ramener dans les trois derniers.
Ce revers signifie que le maintien des Hammers n’est plus entre leurs mains : leurs voisins londoniens, les Spurs, peuvent les repasser au classement s’ils battent Aston Villa. Pour Brentford, cette victoire a un goût doublement agréable : elle met fin à une série de six matches sans succès et propulse les Bees à la sixième place, alors qu’ils briguent une qualification européenne historique.
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Thiago atteint une étape importante lors d'une performance dominante des Bees
Igor Thiago a été le grand artisan de la victoire de l’équipe de Keith Andrews, portant son total à 25 buts dans une saison déjà remarquable. À la 52^e minute, l’attaquant brésilien a fait preuve d’un sang-froid exemplaire après la faute sur Dango Ouattara dans la surface. Face au gardien Mads Hermansen, il a transformé le penalty pour doubler la marque et offrir aux siens un avantage précieux.
Il s’agit de son 22e but en championnat, dont huit transformés sur penalty, ce qui consolide sa réputation de finisseur parmi les plus efficaces de la division. Grâce à cette performance, Brentford maintient son statut de bête noire de West Ham, ayant désormais remporté huit des dix dernières confrontations entre les deux clubs londoniens en Premier League.
Une défense solide et le VAR ont privé West Ham d'un but.
Si le score laisse penser que les Bees ont passé un après-midi tranquille, West Ham regrettera quant à lui une série d’occasions manquées et un manque de chance. Konstantinos Mavropanos a connu un après-midi en dents de scie : il a involontairement marqué contre son camp pour l’ouverture du score, avant de voir son but égalisateur de la tête annulé par la VAR pour un hors-jeu millimétrique.
Taty Castellanos a frappé deux fois les montants durant une première période débridée, et Crysencio Summerville a lui aussi vu sa frappe enroulée heurter la barre transversale. Le gardien de Brentford, Caoimhín Kelleher, a préservé son clean sheet en repoussant au-dessus de la barre un tir puissant de 30 mètres de Castellanos, permettant aux Hammers de rester muets tout au long de la rencontre.
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Des buts tardifs et des retours émouvants chez Gtech
Le sort de la rencontre s’est définitivement scellé à dix minutes du terme, lorsque Mikkel Damsgaard a inscrit une magnifique frappe pour porter le score à 3-0. Après un échange bien senti entre Keane Lewis-Potter et Mathias Jensen, le Danois s’est défait de son garde du corps à l’entrée de la surface avant d’envoyer le ballon dans le petit filet. Une récompense méritée pour le milieu de terrain, constamment menaçant tout au long de l’après-midi.
Les dernières minutes ont également apporté leur lot d’émotion aux supporters locaux : Kaye Furo a fait ses débuts en Premier League, mais c’est Josh Dasilva qui a reçu l’ovation la plus retentissante de l’après-midi. Le milieu de terrain, de retour sur les terrains pour la première fois en 822 jours après une grave blessure, a aidé les Bees à signer leur 10e clean sheet de la saison, laissant West Ham sur une défaite qui pourrait s’avérer décisive pour la suite du championnat.