Les espoirs de maintien de Tottenham en Premier League reçoivent un formidable coup de pouce alors que West Ham s'effondre face à Brentford

Le maintien de West Ham United en Premier League ne tient plus qu’à un fil après la défaite cuisante 3-0 concédée face à un Brentford très efficace au Gtech Community Stadium. Les Hammers auraient pu prendre cinq points d’avance sur la zone de relégation en cas de victoire, mais ils ont au contraire laissé la porte grande ouverte à Tottenham, qui pourrait les ramener dans les trois derniers.

Ce revers signifie que le maintien des Hammers n’est plus entre leurs mains : leurs voisins londoniens, les Spurs, peuvent les repasser au classement s’ils battent Aston Villa. Pour Brentford, cette victoire a un goût doublement agréable : elle met fin à une série de six matches sans succès et propulse les Bees à la sixième place, alors qu’ils briguent une qualification européenne historique.