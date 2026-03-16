Les espoirs de l'Iran pour la Coupe du monde ne sont pas encore perdus, le président de l'AFC affirmant que le retrait n'est qu'une rumeur dans le contexte du conflit entre les États-Unis et Israël

Le gouvernement iranien n'a pas pris ces avertissements à la légère : le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmail Baghaei, a appelé la FIFA à réagir face aux propos tenus par les États-Unis. Téhéran fait valoir que si le pays hôte ne peut garantir la sécurité de tous les participants, cela remet en cause sa capacité même à organiser l'événement.

« La FIFA est l'organisatrice de la Coupe du monde », a déclaré M. Baghaei. « Lorsque des avertissements sont émis au plus haut niveau concernant l'insécurité de l'environnement pour les footballeurs iraniens, cela indique que le pays hôte manque apparemment de la capacité et des moyens d'assurer la sécurité d'un événement sportif aussi important. » Bien que le président de la FIFA, M. Infantino, ait indiqué avoir reçu des assurances quant à l'accueil réservé à l'Iran, l'instance dirigeante mondiale est restée largement silencieuse au cours de cette dernière guerre des mots.

Le ministre iranien des Sports, Ahmad Donyamali, avait précédemment laissé entendre à la télévision d'État que les circonstances actuelles rendaient la participation « impossible », mais un retrait n'a pas été confirmé. Aucune équipe n'a refusé, au cours des 75 dernières années, une place en qualifications pour la Coupe du monde qu'elle avait gagnée sur le terrain. Pour une nation qui participe à son quatrième tournoi consécutif, les enjeux sportifs sont aussi importants que les enjeux politiques.