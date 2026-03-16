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Les espoirs de l'Iran pour la Coupe du monde ne sont pas encore perdus, le président de l'AFC affirmant que le retrait n'est qu'une rumeur dans le contexte du conflit entre les États-Unis et Israël
La participation de l'Iran à la Coupe du monde remise en question face à la montée des tensions
Les tensions au Moyen-Orient jettent une ombre sur les préparatifs de l’Iran en vue de la Coupe du monde. Depuis le début des frappes israélo-américaines sur le territoire iranien le 28 février, la participation de l’équipe nationale à ce tournoi élargi à 48 équipes fait l’objet d’une attention particulière. Bien que l’Iran ait été parmi les premiers pays à se qualifier, sa préparation a été perturbée, comme en témoigne l’absence de l’équipe à une réunion préparatoire obligatoire de la FIFA à Atlanta la semaine dernière, ce qui a alimenté les spéculations quant à un éventuel retrait.
Le président de la FIFA, Gianni Infantino, avait initialement laissé entendre que Washington avait donné des garanties quant à la sécurité de l'équipe. Cependant, l'administration américaine a depuis signalé que l'accueil d'athlètes iraniens à Los Angeles et à Seattle pourrait présenter des « risques de sécurité importants », laissant planer le doute sur la participation de l'Iran à l'approche du tournoi.
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L'AFC confirme le statut de participation de l'Iran
« Ils font partie de notre fédération. Nous voulons qu’ils jouent. À notre connaissance, l’Iran va jouer », a déclaré John, adoptant une position ferme sur la question. Il a reconnu les vives tensions qui entourent la situation, mais a insisté sur le fait que la décision revenait à l’instance dirigeante nationale, ajoutant : « C’est un moment très chargé en émotions, tout le monde dit beaucoup de choses. En fin de compte, c'est à la fédération (iranienne de football) de décider s'ils jouent et, à ce jour, la fédération… nous a dit qu'ils allaient à la Coupe du monde. »
Les avertissements de Trump en matière de sécurité suscitent la controverse
L'incertitude a atteint son paroxysme à la suite des déclarations du président américain Donald Trump, qui a fait part de ses inquiétudes quant à la « vie et la sécurité » des joueurs iraniens. Trump a laissé entendre que la présence de l'équipe nationale iranienne au tournoi pourrait être inappropriée compte tenu du contexte sécuritaire actuel, tout en précisant paradoxalement qu'elle était la bienvenue. Sa position sur le sujet a été incohérente, affirmant à un moment donné que « ça m'est complètement égal » que l'équipe participe ou non.
En réponse à ces avertissements, l’équipe nationale iranienne s’est exprimée sur les réseaux sociaux pour faire valoir son droit à participer, affirmant que « personne ne peut l’exclure » de cette compétition mondiale. Classée 20e au niveau mondial, l’Iran est une force redoutable du football asiatique et cherchera à s’imposer dans un groupe comprenant la Nouvelle-Zélande, la Belgique et l’Égypte. Les joueurs restent concentrés sur le terrain, malgré le bruit venant de la Maison Blanche.
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Téhéran demande l'intervention de la FIFA
Le gouvernement iranien n'a pas pris ces avertissements à la légère : le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmail Baghaei, a appelé la FIFA à réagir face aux propos tenus par les États-Unis. Téhéran fait valoir que si le pays hôte ne peut garantir la sécurité de tous les participants, cela remet en cause sa capacité même à organiser l'événement.
« La FIFA est l'organisatrice de la Coupe du monde », a déclaré M. Baghaei. « Lorsque des avertissements sont émis au plus haut niveau concernant l'insécurité de l'environnement pour les footballeurs iraniens, cela indique que le pays hôte manque apparemment de la capacité et des moyens d'assurer la sécurité d'un événement sportif aussi important. » Bien que le président de la FIFA, M. Infantino, ait indiqué avoir reçu des assurances quant à l'accueil réservé à l'Iran, l'instance dirigeante mondiale est restée largement silencieuse au cours de cette dernière guerre des mots.
Le ministre iranien des Sports, Ahmad Donyamali, avait précédemment laissé entendre à la télévision d'État que les circonstances actuelles rendaient la participation « impossible », mais un retrait n'a pas été confirmé. Aucune équipe n'a refusé, au cours des 75 dernières années, une place en qualifications pour la Coupe du monde qu'elle avait gagnée sur le terrain. Pour une nation qui participe à son quatrième tournoi consécutif, les enjeux sportifs sont aussi importants que les enjeux politiques.
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