Les espoirs de l'Angleterre pour la Coupe du monde reposent presque entièrement sur les épaules d'Harry Kane – et le capitaine des Three Lions semble prêt à assumer cette responsabilité après une saison digne du Ballon d'Or

Cependant, mettre fin à 60 ans de souffrance pour l'Angleterre le propulserait dans une autre dimension, lui garantissant pratiquement l'obtention du prestigieux Ballon d'or, dont la cérémonie pourrait bien être déplacée à Londres en l'honneur du grand Sir Stanley Matthews, premier lauréat il y a 70 ans.
Comme d'habitude, Kane garde toutefois la tête froide, même si l'immortalité semble à portée de main.
« Je dirais probablement que je serai certainement dans le coup », a-t-il récemment déclaré à L’Équipe lorsqu’on l’a interrogé sur ses chances de remporter le Ballon d’Or. « Avec la saison que j’ai réalisée, je pense qu’avec ces trois trophées remportés et les chiffres que j’ai atteints, je pense que je ferai partie des prétendants. Si je remporte la Coupe du monde en plus de cela, on peut imaginer que ce sera l’un des joueurs anglais.
« Quand on regarde certains des anciens lauréats du Ballon d’Or, c’est sûr que tout se joue sur les grands matchs, les grands tournois, et si on ajoute ça à ce que j’ai accompli cette année, je pense que je serai dans le coup.
« Je pense qu’on commence à entendre parler des joueurs qui sont peut-être favoris pour le Ballon d’Or en ce moment, peut-être moi et Michael [Olise] et certains des joueurs qui ont été finalistes de la Ligue des champions. Ça a donc été une saison incroyable. Je ne suis pas du genre à dire que je mérite le Ballon d’Or. J’essaie de laisser mes actions sur le terrain parler pour moi. »