Les espoirs de l'Angleterre pour la Coupe du monde reposent presque entièrement sur les épaules d'Harry Kane – et le capitaine des Three Lions semble prêt à assumer cette responsabilité après une saison digne du Ballon d'Or

Il ne fait guère de doute que Kane est en lice pour devenir le premier Anglais à remporter le Ballon d'Or depuis Michael Owen il y a un quart de siècle, et cela ne dépendra peut-être même pas de la victoire des Three Lions en Amérique du Nord.

À l'âge respectable de 32 ans, Kane a réalisé ce qui est sans conteste la meilleure saison offensive de sa riche carrière à ce jour, dépassant de manière incroyable la barre des 60 buts grâce à des triplés lors de la dernière journée d'une nouvelle saison de Bundesliga couronnée de succès et lors de la finale de la DFB-Pokal. Il a inscrit 36 de ses buts en championnat, auxquels s'ajoutent 14 autres en Ligue des champions.

Le Bayern a échoué dans la plus prestigieuse compétition européenne de clubs, mais l'attaquant a remporté le Soulier d'or en tant que meilleur buteur du continent avec une avance considérable, terminant respectivement avec neuf et onze buts d'avance sur ses plus proches rivaux, Erling Haaland et Kylian Mbappé, deux des meilleurs attaquants du monde.

Avec un total de 61 buts, il se classe parmi les cinq meilleurs buteurs de tous les temps pour une saison européenne toutes compétitions confondues, et il ne pourrait guère se présenter à la Coupe du monde en meilleure forme.