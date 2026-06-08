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Harry Kane England GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Traduit par

Les espoirs de l'Angleterre pour la Coupe du monde reposent presque entièrement sur les épaules d'Harry Kane – et le capitaine des Three Lions semble prêt à assumer cette responsabilité après une saison digne du Ballon d'Or

Analysis
Angleterre
H. Kane
Coupe du monde
FEATURES
Bayern Munich
Bundesliga
Angleterre vs Costa Rica

Harry Kane n'aura jamais de meilleure occasion que celle-ci. Le capitaine de l'Angleterre aborde ce qui sera probablement sa toute dernière Coupe du monde au sommet de sa forme, et c'est sur ses épaules que reposeront les espoirs de toute une nation en Amérique du Nord. Après les déceptions collectives et personnelles subies respectivement en 2018 et 2022, ce tournoi est tout simplement celui où il doit saisir sa chance.

Kane aborde le tournoi au sommet de sa forme, après avoir réalisé la meilleure saison offensive de sa carrière prolifique au Bayern Munich, ce qui l'a propulsé au premier plan dans la course au Ballon d'Or. S'il parvient à surmonter la fatigue et à mener son pays vers son premier titre majeur depuis 60 longues années, il sera alors le favori incontesté pour le titre de meilleur joueur de la planète.

Il porte le poids d'une nation sur ses épaules lors de cette Coupe du monde, mais Kane semble prêt à faire la différence en Amérique du Nord.

  • HARRY KANE BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    Candidat au Ballon d'Or

    Il ne fait guère de doute que Kane est en lice pour devenir le premier Anglais à remporter le Ballon d'Or depuis Michael Owen il y a un quart de siècle, et cela ne dépendra peut-être même pas de la victoire des Three Lions en Amérique du Nord.

    À l'âge respectable de 32 ans, Kane a réalisé ce qui est sans conteste la meilleure saison offensive de sa riche carrière à ce jour, dépassant de manière incroyable la barre des 60 buts grâce à des triplés lors de la dernière journée d'une nouvelle saison de Bundesliga couronnée de succès et lors de la finale de la DFB-Pokal. Il a inscrit 36 de ses buts en championnat, auxquels s'ajoutent 14 autres en Ligue des champions.

    Le Bayern a échoué dans la plus prestigieuse compétition européenne de clubs, mais l'attaquant a remporté le Soulier d'or en tant que meilleur buteur du continent avec une avance considérable, terminant respectivement avec neuf et onze buts d'avance sur ses plus proches rivaux, Erling Haaland et Kylian Mbappé, deux des meilleurs attaquants du monde.

    Avec un total de 61 buts, il se classe parmi les cinq meilleurs buteurs de tous les temps pour une saison européenne toutes compétitions confondues, et il ne pourrait guère se présenter à la Coupe du monde en meilleure forme.

    • Publicité
  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    « Je m'exprime sur le terrain »

    Cependant, mettre fin à 60 ans de souffrance pour l'Angleterre le propulserait dans une autre dimension, lui garantissant pratiquement l'obtention du prestigieux Ballon d'or, dont la cérémonie pourrait bien être déplacée à Londres en l'honneur du grand Sir Stanley Matthews, premier lauréat il y a 70 ans.

    Comme d'habitude, Kane garde toutefois la tête froide, même si l'immortalité semble à portée de main.

    « Je dirais probablement que je serai certainement dans le coup », a-t-il récemment déclaré à L’Équipe lorsqu’on l’a interrogé sur ses chances de remporter le Ballon d’Or. « Avec la saison que j’ai réalisée, je pense qu’avec ces trois trophées remportés et les chiffres que j’ai atteints, je pense que je ferai partie des prétendants. Si je remporte la Coupe du monde en plus de cela, on peut imaginer que ce sera l’un des joueurs anglais.

    « Quand on regarde certains des anciens lauréats du Ballon d’Or, c’est sûr que tout se joue sur les grands matchs, les grands tournois, et si on ajoute ça à ce que j’ai accompli cette année, je pense que je serai dans le coup.

    « Je pense qu’on commence à entendre parler des joueurs qui sont peut-être favoris pour le Ballon d’Or en ce moment, peut-être moi et Michael [Olise] et certains des joueurs qui ont été finalistes de la Ligue des champions. Ça a donc été une saison incroyable. Je ne suis pas du genre à dire que je mérite le Ballon d’Or. J’essaie de laisser mes actions sur le terrain parler pour moi. »

  • Kane England AlbaniaGetty

    Une chance infime d'entrer dans l'histoire

    Kane aura pour motivation supplémentaire la possibilité d'écrire une nouvelle page de l'histoire en Amérique du Nord, même si ses chances sont minces. S'il parvient à transposer sa forme en club dans le tournoi, il pourrait bien égaler le record historique de 16 buts en Coupe du monde détenu par Miroslav Klose, d'autant plus qu'une phase à élimination directe a été ajoutée à cette édition élargie à 48 équipes. Il espérera marquer à profusion contre le Panama et le Ghana lors de la phase de groupes, tandis qu'un adversaire relativement plus faible devrait l'attendre en huitièmes de finale.

    Le capitaine anglais a discrètement atteint les huit buts – à égalité avec Cristiano Ronaldo – grâce à ses exploits en 2018 et 2022, et il compte bien réduire considérablement l'écart lors de ce qui sera probablement sa dernière Coupe du monde. Égaler ou dépasser le total de Klose n'est pas hors de question – même si Lionel Messi (13 buts) ou Kylian Mbappé (12) pourraient bien y parvenir avant lui.

    « Ce serait incroyable pour moi, mais j’en suis encore un peu loin pour l’instant », a déclaré Kane à L’Équipe. « C’est le record du nombre de buts en Coupe du monde (Miroslav Klose, 16). Mais peut-être le record du nombre de buts en Coupe du monde pour un joueur anglais. Gary Lineker en a marqué 10, et j’en suis à huit pour l’instant. Donc, si je fais une bonne Coupe du monde, je pourrai dépasser Lineker sur ce plan.

    Ce sont toutes des petites choses qui seraient géniales à réaliser en cours de route. Si nous battons ces records, cela signifie que l'équipe se porte bien et que nous gagnons probablement des matchs. C'est donc ça le plus important. »

  • Harry kane England 2022Getty

    Arc narratif de la rédemption

    Kane fera son retour sur la scène de la Coupe du monde pour la première fois depuis l'élimination décevante de l'Angleterre en quarts de finale face à la France en 2022, un match marqué par un rare penalty manqué par le capitaine des Three Lions, qui s'est avéré être le moment décisif.

    Ce fut globalement un tournoi décevant pour l'attaquant, qui s'est davantage illustré comme passeur décisif que comme buteur, ne marquant que deux fois au Qatar avant que son tir au but raté à six minutes de la fin ne condamne son pays à une élimination qui a semblé prématurée. Kane estime toutefois que cette expérience l'a fait progresser.

    « Personnellement, cela a été un moment très difficile à traverser dans ma carrière », a déclaré Kane lors d’une récente interview avec la FIFA. « Il est certain que j’ai dû être très fort mentalement pour surmonter cela – et je l’ai fait. J’ai presque eu l’impression que cela m’avait finalement rendu meilleur en tant que joueur. »

  • Harry Kane Jude Bellingham England 2024Getty

    Le seul espoir de l'Angleterre ?

    Trois ans et demi plus tard, Kane devra une nouvelle fois porter sur ses épaules les attentes de toute une nation. Ses buts seront cruciaux pour la cause de l'Angleterre, et s'il n'est pas au rendez-vous, les Three Lions ont peu de chances de mettre fin à leur attente interminable d'un titre majeur. Il est indéniable que la pression pèsera énormément sur le seul capitaine.

    Kane pourra toutefois compter sur un groupe d’attaquants capables de faire la différence dans les moments décisifs, notamment Jude Bellingham, Bukayo Saka et Morgan Rogers – même si les deux premiers n’ont pas connu leur meilleure saison en club.

    La sélection très controversée de Thomas Tuchel a également privé l'équipe d'un certain nombre d'attaquants qui auraient sans doute été capables d'apporter ce genre de contributions décisives si cruciales dans les tournois, même en sortant du banc. En l'absence d'attaquants comme Cole Palmer, Phil Foden et Morgan Gibbs-White, la responsabilité pourrait bien incomber à Kane et, dans une moindre mesure, à Bellingham de se montrer à la hauteur à chaque fois qu'ils entreront sur le terrain.

  • Harry Kane England 2026Getty Images

    Risque d'épuisement professionnel

    L'autre menace majeure qui pèse sur Kane, et donc sur les chances de succès de l'Angleterre, est la possibilité qu'une saison de club exténuante finisse par rattraper le capitaine sous la chaleur torride de l'Amérique du Nord.

    Lors de l'Euro 2024, l'attaquant est arrivé au tournoi après une première saison prolifique avec le Bayern, mais il semblait n'être que l'ombre du joueur qui avait fait des ravages en Bundesliga lorsqu'il est revenu en Allemagne sous les couleurs de son équipe nationale, se traînant souvent, isolé, à l'avant du terrain, la fatigue se faisant clairement sentir.

    Cela dit, même s'il manquait de son mordant habituel, Kane a réussi à marquer des buts décisifs en phase de groupes, en huitièmes de finale et en demi-finales, en se transformant en chasseur de buts dans la surface de réparation. Mais on attendait bien plus du talisman des Three Lions.

    Kane fêtera ses 33 ans peu après la fin du tournoi, après avoir disputé plus de matches lors de la saison 2025-2026 en club qu'il y a deux ans (51 contre 45), même si, en termes de minutes jouées, il n'a joué que légèrement plus (116). Toute une nation espère et prie pour qu'il soit physiquement à la hauteur du défi de taille qui l'attend à la Coupe du monde.

  • Harry Kane England GOAT GFXGetty/GOAL

    « C'est ça qui nous anime »

    Mais cette fois-ci, Kane a quelque chose de différent ; c'est un tout autre joueur, qui a atteint un tout autre niveau au Bayern pour s'imposer comme le meilleur attaquant du monde à 32 ans. On a le sentiment qu'il ne laissera pas passer cette occasion.

    S'adressant récemment à la FIFA, le capitaine de l'Angleterre a déclaré : « En fin de compte, c'est ce dont on rêvait quand on était enfant, et je pense qu'il est parfois facile d'arriver ici [à la Coupe du monde] et d'avoir ensuite peur de l'événement ou de l'échec, mais ça fait partie de la vie.

    C’est pour ça qu’on vit. C’est pour ça qu’on est sur le terrain, c’est pour ça qu’on s’entraîne tous les jours, pour avoir cette opportunité et s’exprimer à ce moment-là. C’est évidemment plus facile à dire qu’à faire, mais c’est là que des joueurs expérimentés comme moi peuvent peut-être aider certains des plus jeunes à se sentir libres.

    « Au final, la carrière est courte, et on n’a pas l’occasion de disputer beaucoup de grands tournois, alors pourquoi la gâcher par la peur ? Il suffit d’aller sur le terrain et de s’exprimer. »

    Il a ajouté à L'Équipe : « L'ambition, c'est de gagner, évidemment, ça doit être notre objectif. »

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