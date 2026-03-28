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Les espoirs de James Garner pour la Coupe du monde se renforcent alors que Thomas Tuchel qualifie la star d'Everton de « notre mini-Valverde » après ses débuts impressionnants avec l'Angleterre
Le maestro du milieu de terrain s'impose
C'est sous les projecteurs de Wembley que Garner s'est révélé sur la scène internationale, où le joueur d'Everton s'est immédiatement senti à l'aise au cœur du milieu de terrain anglais. Malgré le caractère expérimental de la composition face à une équipe sud-américaine, Garner a apporté la discipline tactique et la maîtrise technique que Tuchel attend de son milieu de terrain.
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Des éloges depuis la ligne de touche
Cet ancien joueur issu du centre de formation de Manchester United a fait preuve d'une maturité qui contrastait avec son manque d'expérience en équipe nationale, dictant le rythme du jeu et exécutant les coups de pied arrêtés avec précision. Sa capacité à trouver le juste équilibre entre les transitions défensives et les passes vers l'avant a donné un aperçu de la manière dont il pourrait s'intégrer dans la sélection finale en vue de la Coupe du monde 2026.
« James Garner est notre mini-Valverde ! », a déclaré Tuchel aux journalistes lors de sa conférence de presse d'après-match. « Il est en bonne voie et il a très bien joué. Il a cette confiance naturelle, il est très physique et a récupéré beaucoup de ballons. Dans certaines situations, il pourrait être plus ouvert dans son placement et s’imposer avec un peu plus d’assurance. Il a été impliqué dans quelques pertes de balle qui nous ont fait perdre un peu de confiance dans les 10 dernières minutes de la première mi-temps, mais il a été très impressionnant par son travail à l’entraînement et par sa prestation sur le terrain. »
Une performance statistique exceptionnelle pour ses débuts
Même si le match s'est soldé par un match nul 1-1, le but de Ben White à la 81e minute ayant été annulé par le penalty de Valverde dans les dernières secondes, la prestation de Garner pendant ses 69 minutes sur le terrain a été solide. Évoluant au cœur du milieu de terrain, il a enregistré 59 touches de balle, réussi 37 passes sur 40 tentatives et créé quatre occasions. Il s'est également illustré en défense, remportant six duels et effectuant trois tacles. Les statistiques sous-jacentes de Garner pour ce match suggèrent qu'il est plus que prêt pour la scène internationale.
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Et maintenant ?
L'Angleterre se prépare désormais à affronter le Japon mardi lors d'un nouveau match amical. De son côté, Garner espère avoir une nouvelle occasion de jouer et de démontrer ses qualités, qui lui permettraient de mériter une place dans l'équipe des Three Lions pour la prochaine Coupe du monde, où l'Angleterre évoluera dans le groupe L aux côtés de la Croatie, du Ghana et du Panama.