Les espoirs de James Garner pour la Coupe du monde se renforcent alors que Thomas Tuchel qualifie la star d'Everton de « notre mini-Valverde » après ses débuts impressionnants avec l'Angleterre

Cet ancien joueur issu du centre de formation de Manchester United a fait preuve d'une maturité qui contrastait avec son manque d'expérience en équipe nationale, dictant le rythme du jeu et exécutant les coups de pied arrêtés avec précision. Sa capacité à trouver le juste équilibre entre les transitions défensives et les passes vers l'avant a donné un aperçu de la manière dont il pourrait s'intégrer dans la sélection finale en vue de la Coupe du monde 2026.

« James Garner est notre mini-Valverde ! », a déclaré Tuchel aux journalistes lors de sa conférence de presse d'après-match. « Il est en bonne voie et il a très bien joué. Il a cette confiance naturelle, il est très physique et a récupéré beaucoup de ballons. Dans certaines situations, il pourrait être plus ouvert dans son placement et s’imposer avec un peu plus d’assurance. Il a été impliqué dans quelques pertes de balle qui nous ont fait perdre un peu de confiance dans les 10 dernières minutes de la première mi-temps, mais il a été très impressionnant par son travail à l’entraînement et par sa prestation sur le terrain. »