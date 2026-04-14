Trois entraîneurs de MLS ont déjà été limogés. Orlando City a ouvert le bal en se séparant d’Oscar Pareja. Marco Donadel, à Montréal, a été le deuxième à partir après une seule victoire en début de saison. Javier Mascherano, de manière inexplicable, a été le troisième, même s’il aurait quitté le club de son plein gré.

Qui pourrait suivre ? Certains bancs semblent toutefois assurés. Mikey Varas traverse une mauvaise passe à San Diego FC, mais le club reste fidèle à son style de jeu et à sa gestion de l’effectif. Phil Neville, lui, vient peut-être de sauver sa peau grâce à une large victoire contre le LAFC. Pourtant, d’autres bancs vacillent. Il est surprenant de voir Bradley Carnell toujours à la tête du Philadelphia Union. Le Sporting Kansas City pourrait bientôt se séparer de Raphael Wicky, et Greg Vanney commence à sentir le siège se réchauffer.

Rappelons-le, les limogeages d’entraîneurs sont souvent injustifiés ou constituent une réaction excessive. Pourtant, dans certains cas, un départ peut se justifier. GOAL examine les autres bancs de la MLS qui pourraient encore trembler…