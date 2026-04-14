Goal.com
En direct
MLS Managers on the Hot Seat (4.14.2026)GOAL
Thomas Hindle

Traduit par

Les entraîneurs de la MLS sont sous pression : l’heure a-t-elle sonné pour Bradley Carnell ? Le Sporting Kansas City envisage-t-il un changement d’coach ?

FEATURES
Philadelphia Union
Kansas City Wizards
Austin FC
B. Carnell
R. Wicky
Major League Soccer

Deux clubs de MLS ont déjà limogé leur entraîneur moins de deux mois après le coup d’envoi de la saison, et tout indique que d’autres pourraient suivre dans les prochaines semaines.

Trois entraîneurs de MLS ont déjà été limogés. Orlando City a ouvert le bal en se séparant d’Oscar Pareja. Marco Donadel, à Montréal, a été le deuxième à partir après une seule victoire en début de saison. Javier Mascherano, de manière inexplicable, a été le troisième, même s’il aurait quitté le club de son plein gré.

Qui pourrait suivre ? Certains bancs semblent toutefois assurés. Mikey Varas traverse une mauvaise passe à San Diego FC, mais le club reste fidèle à son style de jeu et à sa gestion de l’effectif. Phil Neville, lui, vient peut-être de sauver sa peau grâce à une large victoire contre le LAFC. Pourtant, d’autres bancs vacillent. Il est surprenant de voir Bradley Carnell toujours à la tête du Philadelphia Union. Le Sporting Kansas City pourrait bientôt se séparer de Raphael Wicky, et Greg Vanney commence à sentir le siège se réchauffer.

Rappelons-le, les limogeages d’entraîneurs sont souvent injustifiés ou constituent une réaction excessive. Pourtant, dans certains cas, un départ peut se justifier. GOAL examine les autres bancs de la MLS qui pourraient encore trembler…

  • Bradley CarnellGetty

    Bradley Carnell, Philadelphia Union

    Carnell a été critiqué pour ne pas avoir donné carte blanche à Cavan Sullivan. Mais ce n'est pas sa seule erreur cette année. Soyons honnêtes : Philadelphie est en plein désarroi, de haut en bas. Le club s'est séparé de certains de ses meilleurs joueurs sans jamais les remplacer. Des scandales hors du terrain et une enquête en cours de la MLS ont accaparé la direction. Il n'y a pas grand-chose à retenir de positif chez l'Union en ce moment.

    Même si Carnell n’est pas entièrement responsable, son travail d’entraîneur n’a rien arrangé : une seule victoire en sept matchs de championnat, six défaites, et une attaque moins prolifique que celle de n’importe quelle autre équipe de MLS. Certes, le succès contre Montréal lui a accordé un sursis, mais l’impression demeure qu’une nouvelle défaite pourrait sceller son sort.

    • Publicité
  • Raphael WickyGetty

    Raphael Wicky, Sporting KC

    En début de saison, l’ambiance était au beau fixe pour le Sporting KC. Le club a fait un choix judicieux en recrutant David Lee à la tête de ses opérations footballistiques. Lee avait réalisé des merveilles avec le NYCFC. Wicky, peu familier de la MLS, possède pourtant un solide parcours d’entraîneur et semblait capable de bâtir une équipe.

    Sur le papier, tout semblait donc cohérent. Pourtant, si un entraîneur de niveau MLS se cache derrière Wicky, il n’a pas encore vraiment émergé. Le Sporting KC donne toujours l’impression d’être un projet en construction, et l’ancien technicien n’a pas encore démontré qu’il possédait les qualités nécessaires pour forger une véritable identité. Comme pour Carnell, certains facteurs jouent en sa défaveur : l’effectif de Kansas City est ridiculement faible et manque d’expérience. Wicky ne parvient pas à imposer un style de jeu, et un changement pourrait s’avérer nécessaire.

  • Yoann Damet St. Louis CITYGetty

    Yoann Damet, St. Louis CITY

    La bonne nouvelle pour Damet, c’est que Saint-Louis affiche un bilan défensif plutôt honorable : neuf buts encaissés en sept matchs, ce qui n’est pas exceptionnel, mais place tout de même le club dans la moyenne de la MLS. En outre, avoir déjà affronté San Diego, le LAFC et Seattle rend cette performance tout à fait acceptable.

    En revanche, le secteur offensif inquiète : seulement six buts marqués, dont trois lors d’une même rencontre. Concrètement, Saint-Louis manque d’une véritable option offensive fiable. Marcel Hartel, joueur talentueux mais pas naturellement buteur, et Simon Becher, récemment aligné en pointe sans convaincre, ne suffisent pas. Damet peut donc légitimement se plaindre, mais il lui incombe de trouver rapidement des solutions.

  • Nico Estevez Austin FCGetty

    Nico Estevez, Austin FC

    Un licenciement serait toutefois excessif. L’année dernière, Austin a dépassé les attentes et, sous la conduite d’Estevez, l’équipe a atteint une place honorable en playoffs malgré la rupture du ligament croisé antérieur de son attaquant star. En infériorité numérique, elle a fait mieux que prévu. Ce capital confiance devrait lui permettre de traverser la zone de turbulences actuelle. Austin reste sur cinq matchs sans victoire et peine à créer des occasions. Pourtant, des raisons d’espérer existent. Plusieurs cadres majeurs font leur retour de blessure, ce qui devrait bientôt stabiliser la situation. Le siège d’Estevez est surveillé, mais pas encore menacé.

  • Seattle Sounders FC v LA GalaxyGetty Images Sport

    Greg Vanney, LA Galaxy

    Vanney fait partie de ces entraîneurs dont la position s’est légèrement améliorée grâce aux derniers résultats. La victoire 2-1 à Austin a redonné un peu d’espoir, même si l’équipe reste globalement moyenne. Les supporters n’oublieront pas de sitôt la blessure de Riqui Puig, opéré pour la deuxième fois du même genou après avoir déchiré son ligament croisé antérieur durant les play-offs de 2024. Il se pourrait même que le club doive se passer définitivement de sa star espagnole.

    L’entraîneur n’a jamais invoqué cette absence comme excuse, préférant s’appuyer sur les ressources disponibles. La direction, en retour, lui a fourni plusieurs renforts de qualité durant l’intersaison. Reste que, pour l’instant, il peine à faire exploser le potentiel de ces nouvelles recrues. Tant que l’équipe frôle les places qualificatives pour les play-offs, Vanney garde son poste. Mais une série de contre-performances pourrait bien le placer sur la sellette.