Getty Images Sport
Traduit par
« Les enfants ne vont pas à l'école, les parents ne vont pas au travail ! » : Jude Bellingham s'adresse aux supporters anglais privés de sommeil après son doublé lors de la victoire palpitante contre le Mexique en Coupe du monde
Un message destiné aux supporters restés au pays
Après la rencontre, achevée aux premières heures de lundi matin au Royaume-Uni, Jude Bellingham a immédiatement rendu hommage aux supporters qui avaient veillé pour soutenir l’équipe. Sur le ton de la plaisanterie, le milieu de terrain a suggéré qu’une telle victoire méritait un jour férié national et a invité ses compatriotes à savourer l’instant.
« Envoyez un SMS à vos patrons pour leur dire que vous ne viendrez pas travailler, c'est aussi simple que ça », a déclaré Bellingham. « Je suis supporter de l'Angleterre depuis l'âge de sept ans. Je me souviens que la Coupe du monde 2010 était ma première, et bien sûr, ces derniers temps, nous avons connu de meilleurs moments, mais je me souviens d'avoir regardé plusieurs tournois et certains de ces joueurs, qui parlent aujourd'hui beaucoup à la télévision, ont eux-mêmes connu des difficultés lors de ce genre de soirées. C’était difficile, car on avait l’impression qu’ils ne méritaient pas vraiment notre soutien. Aujourd’hui, porter le maillot de l’Angleterre et offrir au pays des soirées comme celle-ci, c’est ce qu’il y a de plus important dans ma carrière, voire dans ma vie. Alors les enfants, séchez l’école, les parents, oubliez le boulot : profitez de la journée. Passez du temps avec vos amis, retournez au pub si vous le pouvez, et profitez-en, car de telles soirées sont rares. »
- AFP
Bellingham guide les « Three Lions » à l’Azteca
Malgré une ambiance hostile et un coup d’envoi retardé par des conditions météorologiques défavorables, les hommes de Tuchel ont fait preuve d’une incroyable résilience pour s’imposer 3-2. Bellingham a été l’architecte de ce triomphe, impitoyable devant le but et infatigable dans son engagement, guidant une équipe d’Angleterre réduite à 10 joueurs pendant une dernière demi-heure effrénée.
Revenant sur l’ampleur de ce résultat, Bellingham a affiché sa fierté pour cet effort collectif. « Je n’ai jamais été aussi fier d’un groupe de gars, d’une équipe, d’une nation », a-t-il déclaré. « C’était la performance de tout un pays. J’ai eu l’impression que tout ce que j’ai vu cette semaine, c’était le pays tout entier qui nous soutenait. Tout ce dont nous avons parlé cette semaine, c’est de la difficulté de la tâche qui nous attendait dans une ambiance incroyable face à une très bonne équipe. Remporter cette victoire, c’est sans aucun doute la plus belle soirée de ma carrière en équipe d’Angleterre jusqu’à présent. »
Surmonter l'adversité à Mexico
Le parcours de l'Angleterre vers les quarts de finale a été loin d'être simple. Après l'expulsion de Quansah en seconde mi-temps, les Three Lions ont dû reculer pour protéger l'étroite avance concédée par le doublé de Bellingham, jusqu'à ce que le but d'Harry Kane à la 60e minute permette à l'Angleterre de souffler. Cette victoire prend encore plus d’ampleur quand on sait que le Mexique n’avait perdu que deux de ses 89 matchs dans ce stade historique, où Diego Maradona avait inscrit en 1986 sa célèbre « main de Dieu » et le « but du siècle » face aux Three Lions.
Conscient de l’histoire du stade et du poids des attentes, Jude Bellingham a assumé son rôle avec maturité. « Je ressens la pression, tout comme mes coéquipiers », a-t-il expliqué. « Chaque joueur a une responsabilité différente sur le terrain en fonction de son rôle, mais je sais ce que je peux apporter à l’équipe. Cela dit, nous avons 26 gars dans l’effectif capables de faire exactement ce que je viens de faire ce soir, j’en suis convaincu, et j’espère qu’une victoire comme celle-ci leur donnera la même conviction. »
- AFP
La confiance grandit à l’approche du match contre la Norvège
Ce succès ouvre la voie à un quart de finale alléchant contre la Norvège, samedi prochain à Miami. Bellingham estime que la manière dont cette victoire a été obtenue – en défendant en bloc à dix et en faisant preuve d’une efficacité redoutable devant le but – doit marquer un tournant dans la confiance de l’équipe au fur et à mesure qu’elle avance dans la phase à élimination directe.
« Nous ne devons craindre personne et ne pas attendre la 40e, la 50e ou la 60e minute pour nous rappeler que nous sommes une très bonne équipe », a ajouté le milieu de terrain. « J’espère que cette victoire insufflera cette confiance à l’équipe, car elle mérite de se sentir ainsi. »
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles