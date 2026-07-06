Après la rencontre, achevée aux premières heures de lundi matin au Royaume-Uni, Jude Bellingham a immédiatement rendu hommage aux supporters qui avaient veillé pour soutenir l’équipe. Sur le ton de la plaisanterie, le milieu de terrain a suggéré qu’une telle victoire méritait un jour férié national et a invité ses compatriotes à savourer l’instant.

« Envoyez un SMS à vos patrons pour leur dire que vous ne viendrez pas travailler, c'est aussi simple que ça », a déclaré Bellingham. « Je suis supporter de l'Angleterre depuis l'âge de sept ans. Je me souviens que la Coupe du monde 2010 était ma première, et bien sûr, ces derniers temps, nous avons connu de meilleurs moments, mais je me souviens d'avoir regardé plusieurs tournois et certains de ces joueurs, qui parlent aujourd'hui beaucoup à la télévision, ont eux-mêmes connu des difficultés lors de ce genre de soirées. C’était difficile, car on avait l’impression qu’ils ne méritaient pas vraiment notre soutien. Aujourd’hui, porter le maillot de l’Angleterre et offrir au pays des soirées comme celle-ci, c’est ce qu’il y a de plus important dans ma carrière, voire dans ma vie. Alors les enfants, séchez l’école, les parents, oubliez le boulot : profitez de la journée. Passez du temps avec vos amis, retournez au pub si vous le pouvez, et profitez-en, car de telles soirées sont rares. »