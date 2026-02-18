Gordon et Trippier se sont présentés devant les caméras de TNT Sports après le match pour expliquer la situation.

Trippier a déclaré : « Gordy a marqué un triplé et je pense que tous les joueurs voulaient tirer le penalty, mais c'est aussi lui qui est chargé de tirer les penalties. Il veut marquer des buts comme tout le monde, mais c'est lui qui tire les penalties. Les émotions sont parfois vives sur le terrain, mais c'est comme ça. Il a marqué quatre buts et a été incroyable aujourd'hui. Maintenant, nous passons à autre chose. »

Lorsqu'on lui a demandé s'il voulait tirer le deuxième penalty, Gordon a répondu : « Oui, mais écoutez, je comprends l'opinion de chacun, car je veux que tout le monde réussisse. Nous formons une équipe, nous devons être solidaires. Mais je suis attaquant, je suis le tireur de penalty, donc je veux marquer autant de buts que possible. Mais je comprends l'opinion de chacun et les émotions sont vives, mais [Trippier] est l'un de mes coéquipiers les plus proches depuis que j'ai rejoint le club, il a fait beaucoup pour moi. Il est sympa ! »

Trippier a ensuite plaisanté en disant que les deux auraient besoin de « gants de boxe à l'entraînement ».