« Les émotions montent ! » - Anthony Gordon explique sa dispute avec Kieran Trippier après avoir marqué quatre buts lors de la victoire de Newcastle en Ligue des champions contre Qarabag
Gordon marque quatre buts en première mi-temps
Après seulement trois minutes à Bakou, Gordon a ouvert le score, suivi quelques instants plus tard par Malick Thiaw qui a doublé la mise pour Newcastle. Entre deux autres buts en jeu, Gordon a réussi à convertir deux penalties avant la mi-temps. Cependant, alors que les joueurs regagnaient les vestiaires, Gordon a été vu en train de se disputer violemment avec le capitaine Trippier.
Trippier et Gordon s'expliquent
Gordon et Trippier se sont présentés devant les caméras de TNT Sports après le match pour expliquer la situation.
Trippier a déclaré : « Gordy a marqué un triplé et je pense que tous les joueurs voulaient tirer le penalty, mais c'est aussi lui qui est chargé de tirer les penalties. Il veut marquer des buts comme tout le monde, mais c'est lui qui tire les penalties. Les émotions sont parfois vives sur le terrain, mais c'est comme ça. Il a marqué quatre buts et a été incroyable aujourd'hui. Maintenant, nous passons à autre chose. »
Lorsqu'on lui a demandé s'il voulait tirer le deuxième penalty, Gordon a répondu : « Oui, mais écoutez, je comprends l'opinion de chacun, car je veux que tout le monde réussisse. Nous formons une équipe, nous devons être solidaires. Mais je suis attaquant, je suis le tireur de penalty, donc je veux marquer autant de buts que possible. Mais je comprends l'opinion de chacun et les émotions sont vives, mais [Trippier] est l'un de mes coéquipiers les plus proches depuis que j'ai rejoint le club, il a fait beaucoup pour moi. Il est sympa ! »
Trippier a ensuite plaisanté en disant que les deux auraient besoin de « gants de boxe à l'entraînement ».
Gordon ne pense pas aux « records »
Gordon a battu plusieurs records avec ses quatre buts, mais il a insisté sur le fait que ce n'était pas son objectif sur le terrain. Il a ajouté : « Les records, c'est bien, mais je veux juste marquer et gagner des matchs. Au final, nous avons remporté le match de manière convaincante, je dirais que c'était notre meilleure performance de la saison, c'est plus important que les buts.
Je suis très fier de tout le monde, car le football est parfois un milieu très émotionnel. C'est très instable, les gens peuvent être très déçus ou très enthousiastes selon votre forme. Passer de ce que nous avons vécu à la position dans laquelle nous sommes aujourd'hui est vraiment important et montre notre caractère. Le football évolue rapidement, nous devons donc continuer sur notre lancée, garder notre élan, car les choses peuvent changer tout aussi rapidement. »
Quelle est la prochaine étape pour Newcastle ?
Avant que Newcastle n'accueille Qarabag à St James' Park pour le match retour des barrages de la Ligue des champions la semaine prochaine, les hommes d'Eddie Howe reprennent le championnat samedi avec un déplacement à Manchester City.
