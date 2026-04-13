Selon le magazine « kicker », le comité directeur du club allemand recordman de titres – composé du président Herbert Hainer, du président d’honneur Uli Hoeneß et de l’ancien président du directoire Karl-Heinz Rummenigge – se réunira fin mai pour aborder, outre la planification obligatoire du mercato estival, l’avenir de l’équipe dirigeante actuelle.
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Les divergences se multiplieraient. L’avenir de Max Eberl au FC Bayern Munich semblerait totalement incertain
À partir du 1er juillet, Max Eberl (directeur sportif), Christoph Freund (directeur technique) et Jan-Christian Dreesen (PDG) entreront dans la dernière année de leur contrat. Des discussions concrètes sur leur avenir devraient alors s’engager. Selon le magazine kicker, le maintien de Freund à son poste est envisagé : le club se dit satisfait du travail de l’Autrichien, qui supervisera désormais le centre de formation (NLZ) aux côtés de Jochen Sauer, responsable du campus, et de Michael Wiesinger, nouveau directeur de la formation des jeunes.
Toutefois, il est peu probable que Freund poursuive sa collaboration avec Eberl à moyen ou long terme : les relations entre les deux hommes sont tendues et les divergences s’accumulent. Le souhait de voir émerger un duo comparable à celui formé par Hoeneß et Rummenigge n’a donc pas encore pris forme. Le magazinesportif évoque même un véritable « mariage forcé ». Dans l’immédiat, cette tension en coulisses ne doit pas affecter l’équipe, focalisée sur les échéances majeures : le match retour des quarts de finale de Ligue des champions contre le Real Madrid et la demi-finale de Coupe d’Allemagne face au Bayer Leverkusen.
Deux camps se dessinent : d’un côté, Eberl et le directeur du recrutement Nils Schmadtke, dont le contrat aurait récemment été prolongé jusqu’en 2027 ; de l’autre, Freund et son compagnon de longue date Sauer, qui travaillaient déjà en étroite collaboration au RB Salzbourg. La cause de la discorde : Six mois après son arrivée, Eberl a progressivement installé des proches, eux-mêmes liés à l’agent Marc Kosicke : Markus Weinzierl (directeur sportif du centre de formation, contrat expirant en juin), Andre Hechelmann (responsable du recrutement, désormais à Mönchengladbach), Christoph Kresse (recruteur) et, bien sûr, Schmadtke.
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Sous la direction d’Eberl, la situation financière du club n’a pas connu d’amélioration notable.
On reproche également au duo Eberl/Freund que la situation financière ne se soit améliorée que de manière limitée. Même en cas de qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions, il serait difficile de présenter un bilan positif. Le compte de dépôt à terme s'est tari, comme Hoeneß l'a déjà souligné à plusieurs reprises. Cette situation s’explique principalement par des négociations contractuelles onéreuses, des salaires peu réduits et des paiements supplémentaires tels que les primes de signature et les honoraires d’intermédiaires lors des transferts.
Des dérapages dont Eberl porterait l’essentiel de la responsabilité. Son avenir est par conséquent très incertain. On lui reproche notamment d’avoir trop cédé face à Dayot Upamecano et Jamal Musiala lors de la prolongation de leurs contrats. Il n’a pas non plus réussi à céder les joueurs mis sur le marché. Pire, Joao Palhinha (Tottenham Hotspur), Bryan Zaragoza (AS Rome), Sacha Boey (Galatasaray Istanbul) et Alexander Nübel (VfB Stuttgart) devraient revenir de prêt et continuer à peser sur la masse salariale.
De plus, le solde positif aurait pu être encore plus faible si le conseil de surveillance n’avait pas mis son veto à plusieurs opérations de transfert envisagées. En quête de successeurs pour Leroy Sané et Kingsley Coman, il s’est heurté à un refus concernant Xavi Simons et Christopher Nkunku. Finalement, seuls Luis Diaz (FC Liverpool) et Nicolas Jackson (FC Chelsea, en prêt) sont arrivés, tandis que Lennart Karl, issu du centre de formation, s’est imposé. Une nouvelle recrue n’aurait sans doute guère favorisé son développement. La politique de promotion des jeunes issus du centre de formation doit être maintenue, ce qui influence fortement la planification de l’effectif et consolide l’influence du trio Freund/Sauer/Wiesinger.
Kompany et Diaz, les atouts majeurs d’Eberl
Les recrutements de Diaz et de l’entraîneur Vincent Kompany, menés de main de maître par Eberl, sont perçus comme des réussites. Il n’empêche que le Bayern a offert un spectacle peu reluisant lors de la quête d’un successeur à Thomas Tuchel. Néanmoins, les succès sportifs de cette saison donnent raison à Eberl, ce qui complique un éventuel départ. Le conseil s’est déjà montré indulgent dans des situations similaires, comme avec l’entraîneur Niko Kovac : malgré un certain mécontentement interne, le technicien avait conservé son poste après le doublé, avant de perdre toute crédibilité cinq mois plus tard et de céder la place à Hansi Flick.
La réunion de mai devrait fournir une première indication sur l’orientation des négociations, prévues à partir de juillet, concernant l’avenir d’Eberl au club. Il en va de même pour Dreesen, dont les signes, tout comme pour Freund, laissent toutefois présager une prolongation. Le président du directoire, issu à l’origine du secteur financier et qui s’en occupe à nouveau depuis le départ de Michael Diederich, est particulièrement apprécié pour ses talents de communicateur.