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« Les discussions sont déjà en cours » : Arsenal rejoint Barcelone et Liverpool dans la course pour s'attacher les services de l'attaquant du PSG Bradley Barcola
Arsenal entre dans la course pour recruter l'ailier du PSG.
Arsenal intensifie son intérêt pour Barcola, Mikel Arteta souhaitant renforcer ses options offensives en vue de la nouvelle saison. Selon Sky Germany, le club londonien a pris contact avec l’ailier du PSG, qu’il considère comme une cible prioritaire pour renforcer la concurrence sur le flanc gauche.
Si le club londonien dispose déjà d’un effectif offensif de qualité, des interrogations subsistent quant à la constance sur la durée de ses avant-postes. C’est pourquoi la vitesse et la capacité à créer des décalages en un contre un de Barcola séduisent les dirigeants, convaincus que son profil peut élever encore le niveau de concurrence et d’efficacité sur le flanc gauche.
- AFP
Des discussions sont en cours concernant un éventuel transfert.
Selon ces mêmes informations, les discussions concernant l’avenir de Barcola ont déjà commencé. Les négociations en sont toutefois encore à un stade précoce et aucune offre officielle n’a été soumise. L’article indique que « les discussions sont déjà en cours », ce qui laisse entendre que les représentants de l’ailier étudient la possibilité d’un départ de Paris. Barcola n’a pas toujours été assuré d’un temps de jeu régulier au PSG malgré ses solides performances. Plusieurs clubs européens suivent le joueur de 22 ans : le FC Barcelone surveille sa progression depuis plusieurs mois, tandis que Liverpool s’intéresserait également à lui pour renforcer ses options offensives.
L'ascension de Barcola depuis son transfert à Lyon
La progression de Barcola s’est accélérée depuis son départ de Lyon pour le PSG en 2023. Depuis son arrivée dans la capitale, il a inscrit 38 buts et délivré 37 passes décisives en 148 matchs officiels. Son impact s’est souvent avéré décisif, notamment lors d’une apparition remarquée contre le Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des champions, qui a permis au PSG d’atteindre la finale. L’ailier est devenu une option offensive fiable dans la rotation de l’effectif de Luis Enrique.
Sous contrat à Paris jusqu’en 2028, il n’exerce pas de pression immédiate à la vente ; toutefois, l’intérêt de plusieurs grands clubs européens pourrait déclencher une vive bataille pour son transfert.
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La fièvre des transferts s'apprête à monter d'un cran
L'intérêt manifesté par Arsenal s'inscrit dans la stratégie d'Arteta, qui vise à recruter de jeunes attaquants polyvalents capables de s'épanouir dans des systèmes de jeu à haute intensité. Pour l'instant, Barcola reste concentré sur la prochaine finale de la Ligue des champions du PSG. Mais alors que plusieurs grands clubs suivent son parcours de près, les spéculations sur son avenir devraient s'intensifier à l'approche du mercato estival.