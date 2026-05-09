« Les discussions sont déjà en cours » : Arsenal rejoint Barcelone et Liverpool dans la course pour s'attacher les services de l'attaquant du PSG Bradley Barcola

Arsenal intensifie son intérêt pour Barcola, Mikel Arteta souhaitant renforcer ses options offensives en vue de la nouvelle saison. Selon Sky Germany, le club londonien a pris contact avec l’ailier du PSG, qu’il considère comme une cible prioritaire pour renforcer la concurrence sur le flanc gauche.

Si le club londonien dispose déjà d’un effectif offensif de qualité, des interrogations subsistent quant à la constance sur la durée de ses avant-postes. C’est pourquoi la vitesse et la capacité à créer des décalages en un contre un de Barcola séduisent les dirigeants, convaincus que son profil peut élever encore le niveau de concurrence et d’efficacité sur le flanc gauche.