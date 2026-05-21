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Nino Duit

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« Les discussions se sont bien passées » : Lennart Karl aurait failli rejoindre un rival du FC Bayern en Bundesliga

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L. Karl

Lennart Karl a connu une saison dernière éclatante au FC Bayern et devrait logiquement intégrer l’équipe d’Allemagne pour la Coupe du monde. Pourtant, sa trajectoire aurait pu prendre un tout autre chemin.

Markus Fiedler, entraîneur des jeunes du VfB Stuttgart depuis de nombreuses années, affirme avoir tenté de recruter ce jeune prodige de 18 ans chez les Souabes, avant de chercher à l’emmener au 1. FC Magdebourg, en 2ᵉ Bundesliga, l’été dernier.

  • « Il était pratiquement certain de rejoindre mon équipe U17 au VfB », a affirmé Fiedler dans une interview au Münchner Merkur. En début d’année 2022, Karl, après quatre ans et demi à l’Eintracht Francfort, venait de revenir temporairement dans son club formateur, le Viktoria Aschaffenburg. 

    « Les discussions se sont bien passées, mais il a finalement choisi le FC Bayern », explique Fiedler. « En tant que joueur des U15, il aurait été directement intégré à mon équipe U17. Ses parents estimaient qu’un transfert à Stuttgart serait bénéfique. Cependant, ce jeune supporter inconditionnel du Bayern, qui dormait même dans des draps aux couleurs du club, était impossible à convaincre sur le plan émotionnel. »

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  • En 2025, Markus Fiedler a de nouveau tenté de séduire Lennart Karl.

    Karl a rejoint Munich à l'été 2022 et s'est rapidement imposé comme l'un des plus grands espoirs du centre de formation du club. En avril 2025, il a été intégré pour la première fois au groupe professionnel. Puis, lors de la Coupe du monde des clubs en juin, l'entraîneur Vincent Kompany lui a offert ses premières minutes chez les pros ; peu après, Fiedler est revenu à la charge. 

    Après dix ans passés à divers postes au VfB, il venait de prendre les commandes du club de Magdebourg, pensionnaire de deuxième division. « En début de saison, nous nous sommes intéressés à lui », a expliqué Fiedler. « Nous connaissions son potentiel et, avant sa percée au Bayern, nous pensions qu’un prêt pourrait constituer une bonne option pour ses premiers pas chez les professionnels. » 

    Karl est toutefois resté à Munich et s’est immédiatement imposé chez les professionnels bavarois. Polyvalent et percutant, il a disputé 39 matchs toutes compétitions confondues, pour 1 970 minutes de jeu, 9 buts marqués et 8 passes décisives délivrées. Champion d’Allemagne, il peut encore conquérir la Coupe d’Allemagne samedi face à l’ancien club de Fiedler, Stuttgart, avant de participer à la Coupe du monde avec la Nationalmannschaft, sa sélection présumée ayant déjà fuité.