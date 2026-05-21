Markus Fiedler, entraîneur des jeunes du VfB Stuttgart depuis de nombreuses années, affirme avoir tenté de recruter ce jeune prodige de 18 ans chez les Souabes, avant de chercher à l’emmener au 1. FC Magdebourg, en 2ᵉ Bundesliga, l’été dernier.
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« Les discussions se sont bien passées » : Lennart Karl aurait failli rejoindre un rival du FC Bayern en Bundesliga
« Il était pratiquement certain de rejoindre mon équipe U17 au VfB », a affirmé Fiedler dans une interview au Münchner Merkur. En début d’année 2022, Karl, après quatre ans et demi à l’Eintracht Francfort, venait de revenir temporairement dans son club formateur, le Viktoria Aschaffenburg.
« Les discussions se sont bien passées, mais il a finalement choisi le FC Bayern », explique Fiedler. « En tant que joueur des U15, il aurait été directement intégré à mon équipe U17. Ses parents estimaient qu’un transfert à Stuttgart serait bénéfique. Cependant, ce jeune supporter inconditionnel du Bayern, qui dormait même dans des draps aux couleurs du club, était impossible à convaincre sur le plan émotionnel. »
En 2025, Markus Fiedler a de nouveau tenté de séduire Lennart Karl.
Karl a rejoint Munich à l'été 2022 et s'est rapidement imposé comme l'un des plus grands espoirs du centre de formation du club. En avril 2025, il a été intégré pour la première fois au groupe professionnel. Puis, lors de la Coupe du monde des clubs en juin, l'entraîneur Vincent Kompany lui a offert ses premières minutes chez les pros ; peu après, Fiedler est revenu à la charge.
Après dix ans passés à divers postes au VfB, il venait de prendre les commandes du club de Magdebourg, pensionnaire de deuxième division. « En début de saison, nous nous sommes intéressés à lui », a expliqué Fiedler. « Nous connaissions son potentiel et, avant sa percée au Bayern, nous pensions qu’un prêt pourrait constituer une bonne option pour ses premiers pas chez les professionnels. »
Karl est toutefois resté à Munich et s’est immédiatement imposé chez les professionnels bavarois. Polyvalent et percutant, il a disputé 39 matchs toutes compétitions confondues, pour 1 970 minutes de jeu, 9 buts marqués et 8 passes décisives délivrées. Champion d’Allemagne, il peut encore conquérir la Coupe d’Allemagne samedi face à l’ancien club de Fiedler, Stuttgart, avant de participer à la Coupe du monde avec la Nationalmannschaft, sa sélection présumée ayant déjà fuité.