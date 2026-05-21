Karl a rejoint Munich à l'été 2022 et s'est rapidement imposé comme l'un des plus grands espoirs du centre de formation du club. En avril 2025, il a été intégré pour la première fois au groupe professionnel. Puis, lors de la Coupe du monde des clubs en juin, l'entraîneur Vincent Kompany lui a offert ses premiers pas chez les pros. Peu après, Fiedler a de nouveau frappé à sa porte.

Après dix ans passés à occuper divers postes au VfB, il venait de prendre les commandes du club de Magdebourg, pensionnaire de deuxième division. « En début de saison, nous nous sommes penchés sur son cas », a expliqué Fiedler. « Nous connaissions son potentiel et, avant sa percée au Bayern, nous pensions qu’un prêt pourrait constituer une bonne option pour ses premiers pas chez les professionnels. »

Karl est toutefois resté à Munich et s’est immédiatement imposé chez les professionnels bavarois. Polyvalent et percutant, il a disputé 39 matchs toutes compétitions confondues, pour 1 970 minutes de jeu, 9 buts marqués et 8 passes décisives délivrées. Champion d’Allemagne, il peut encore conquérir la Coupe d’Allemagne samedi face à l’ancien club de Fiedler, Stuttgart, avant de participer à la Coupe du monde avec la sélection allemande, sa présélection ayant déjà été dévoilée.