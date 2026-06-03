Selon Sky Sports, Manchester City négocie activement avec Chelsea pour régler l’indemnité de transfert de Maresca. Le dossier est désormais entre les mains des avocats des deux clubs, intervenus après le départ de l’Italien en janvier, alors qu’il lui restait encore trois ans et demi de contrat.

Les Citizens espèrent finaliser l’accord d’ici la fin de la semaine pour officialiser l’arrivée de l’Italien comme successeur de Guardiola. L’entraîneur espagnol a quitté le club après dix saisons exceptionnelles au cours desquelles il a tout remporté, dont six titres de Premier League. Un contrat de trois ans est sur la table pour son successeur, mais le document n’a pas encore été approuvé dans son intégralité.