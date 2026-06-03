Getty Images Sport
Traduit par
Les discussions se poursuivent entre Manchester City et Chelsea au sujet de l’indemnité due à Enzo Maresca, ce qui retarde l’officialisation du successeur de Pep Guardiola
Les discussions sur la rémunération retardent l’officialisation de la nomination de Maresca.
Selon Sky Sports, Manchester City négocie activement avec Chelsea pour régler l’indemnité de transfert de Maresca. Le dossier est désormais entre les mains des avocats des deux clubs, intervenus après le départ de l’Italien en janvier, alors qu’il lui restait encore trois ans et demi de contrat.
Les Citizens espèrent finaliser l’accord d’ici la fin de la semaine pour officialiser l’arrivée de l’Italien comme successeur de Guardiola. L’entraîneur espagnol a quitté le club après dix saisons exceptionnelles au cours desquelles il a tout remporté, dont six titres de Premier League. Un contrat de trois ans est sur la table pour son successeur, mais le document n’a pas encore été approuvé dans son intégralité.
- Getty Images Sport
Un palmarès impressionnant attire les champions en titre.
L’automne dernier, Maresca avait signalé à Chelsea l’intérêt des champions en titre. Impressionné par ses performances à Londres, le club mancunien suivait de près son parcours. En tout, il a dirigé 92 matchs pour le club, obtenant 55 victoires et 16 nuls, et a mené l’équipe vers deux titres majeurs lors de la saison 2024-2025 : la Ligue Europa Conférence de l’UEFA et la Coupe du monde des clubs de la FIFA.
Avant de quitter le club en cours d’exercice, il a dirigé 19 rencontres de Premier League, pour huit victoires, six nuls et cinq défaites. Au moment de son départ, Chelsea pointait à la cinquième place du classement et a finalement conclu la saison à la dixième position.
Le club de Maresca recrute de nouveaux membres du staff
Une fois l’arrivée de Maresca actée, Manchester City devra recruter une nouvelle équipe de collaborateurs pour épauler l’entraîneur. Outre Guardiola, Pep Lijnders, Kolo Touré, le préparateur physique Lorenzo Buenaventura, le responsable des opérations Manel Estiarte et le responsable des gardiens Xabi Mancisidor quittent tous le club.
- AFP
Quelle sera la prochaine étape pour Maresca et Guardiola ?
Pour la suite, Manchester City travaille d'arrache-pied pour finaliser l'accord cette semaine afin de présenter officiellement son nouvel entraîneur avant le début de la pré-saison. De son côté, l'entraîneur sortant reste serein quant à son avenir immédiat.
Interrogé sur ses projets, Guardiola a déclaré : « On verra ensuite ce qui se passera. Je n'ai pas de plan précis, je compte simplement me reposer et faire tout ce que j'ai envie de faire et que je n'ai pas fait par le passé : des bêtises. »