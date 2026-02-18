Getty Images Sport
Traduit par
Les dirigeants « frustrés » de Manchester United regrettent d'avoir conclu un accord de transfert avec Barcelone pour Marcus Rashford
Rashford s'épanouit à Barcelone
Rashford a mis derrière lui ses problèmes à Manchester United à Barcelone et a joué un rôle clé dans l'équipe de Flick. L'attaquant a inscrit 10 buts et délivré 10 passes décisives en 34 apparitions toutes compétitions confondues pour le géant catalan, bien qu'il ne soit pas titulaire. Les blessures de Raphinha ont donné à Rashford l'occasion d'impressionner Flick, qui a salué ses performances. Flick a déclaré : « Je peux dire qu'il est un joueur absolument professionnel. Son attitude et son mental sont excellents. Au début, il a dû s'adapter un peu, mais maintenant, il est au meilleur de son niveau. Je parle aux joueurs lorsqu'ils ne jouent pas, je leur explique pourquoi, et le dernier jour, il m'a dit : « Patron, vous n'avez pas besoin de me dire ça, c'est seulement pour l'équipe. Nous devons gagner trois points, rien d'autre n'est important ». C'est la bonne attitude. Sa mentalité est fantastique et je suis vraiment heureux qu'il soit ici. »
Barcelone serait désireux de transformer le prêt de Rashford en transfert définitif et serait en pourparlers avec Manchester United pour tenter de réduire le prix demandé, mais les Red Devils ne sont pas disposés à céder sur le cas du joueur de 28 ans.
- Getty Images Sport
Manchester United frustré par le transfert
Manchester United serait même « frustré » par l'accord conclu avec Barcelone après avoir vu Rashford briller en Catalogne, selon The Mirror. Les dirigeants du club pensent désormais que Barcelone pourrait obtenir Rashford à bas prix cet été, estimant qu'il vaut désormais environ 50 millions de livres sterling (57 millions d'euros). Les Red Devils ont également été informés que d'autres clubs s'intéressaient à Rashford et souhaitaient recruter la star anglaise avant le mercato estival.
Certaines rumeurs laissent également entendre que Rashford pourrait être incité à revenir à Manchester United si Michael Carrick reste manager, mais le copropriétaire Sir Jim Ratcliffe serait toujours déterminé à se séparer de l'attaquant et à le retirer de la masse salariale.
Qu'est-ce qui a été dit à propos de Rashford ?
Rashford a évoqué son avenir en décembre et a clairement indiqué qu'il souhaitait poursuivre sa carrière à Barcelone après la fin de la saison. Il a déclaré à Sport: « Bien sûr, je souhaite rester au Barça. C'est mon objectif final, mais ce n'est pas la raison pour laquelle je m'entraîne dur et donne le meilleur de moi-même. Le but est de gagner. Le Barça est un club immense et fantastique, construit pour remporter des titres. Je m'adapte très bien au club et à la ville. Dès mon arrivée, j'ai senti que tout le monde m'accueillait très bien. Pour moi, la raison pour laquelle je suis ici est d'aider l'équipe à remporter des trophées ; la saison dernière a été fantastique, mais dans la vie, tout va très vite, les choses changent et l'objectif est de réitérer les succès. Je suis totalement concentré sur cela. Avec le staff et les coéquipiers, tout est fantastique, je n'ai rien à redire. »
De son côté, le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, a insisté sur le fait qu'aucune décision n'avait encore été prise concernant Rashford. Il a déclaré à Cadena SER en décembre : « Rien n'a été décidé concernant Marcus Rashford. Ce n'est pas le moment de prendre des décisions concernant l'avenir. Nous sommes satisfaits de lui, Rashford nous apporte beaucoup. Stratégiquement, ce n'est pas le moment de parler de transferts. »
- Getty Images Sport
Que va-t-il arriver à Rashford ?
Rashford est actuellement blessé au genou, mais il devrait bientôt revenir et espère pouvoir continuer sur sa lancée jusqu'à la fin de la saison. Barcelone devra alors décider s'il souhaite exercer son option d'achat sur l'attaquant. Mais cette décision s'annonce difficile pour le club. Les problèmes financiers continuent d'affecter la politique de transfert du Barça et un nouvel avant-centre pourrait être nécessaire si Robert Lewandowski quitte le club à la fin de son contrat cet été. Les problèmes défensifs de Barcelone ont également été mis en évidence lors des récentes défaites contre l'Atlético et Gérone, et pourraient faire du renforcement de la défense une priorité plus importante que le maintien de Rashford.
Publicité