Les dirigeants « frustrés » de Manchester United regrettent d'avoir conclu un accord de transfert avec Barcelone pour Marcus Rashford

Rashford a mis derrière lui ses problèmes à Manchester United à Barcelone et a joué un rôle clé dans l'équipe de Flick. L'attaquant a inscrit 10 buts et délivré 10 passes décisives en 34 apparitions toutes compétitions confondues pour le géant catalan, bien qu'il ne soit pas titulaire. Les blessures de Raphinha ont donné à Rashford l'occasion d'impressionner Flick, qui a salué ses performances. Flick a déclaré : « Je peux dire qu'il est un joueur absolument professionnel. Son attitude et son mental sont excellents. Au début, il a dû s'adapter un peu, mais maintenant, il est au meilleur de son niveau. Je parle aux joueurs lorsqu'ils ne jouent pas, je leur explique pourquoi, et le dernier jour, il m'a dit : « Patron, vous n'avez pas besoin de me dire ça, c'est seulement pour l'équipe. Nous devons gagner trois points, rien d'autre n'est important ». C'est la bonne attitude. Sa mentalité est fantastique et je suis vraiment heureux qu'il soit ici. »

Barcelone serait désireux de transformer le prêt de Rashford en transfert définitif et serait en pourparlers avec Manchester United pour tenter de réduire le prix demandé, mais les Red Devils ne sont pas disposés à céder sur le cas du joueur de 28 ans.