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Les dirigeants de Newcastle prennent une décision sur l’avenir d’Eddie Howe après avoir « reconnu que la saison n’avait pas été à la hauteur »
Le PIF (Président du club) a trouvé un accord concernant l’avenir de Howe.
Selon The Athletic, Newcastle devrait conserver Eddie Howe au-delà de la saison en cours : le club et sa direction sont d’accord pour le maintenir à son poste jusqu’en 2026-2027.
Âgé de 48 ans, il conserve la confiance totale de la direction et souhaite rester à St James' Park malgré une saison éprouvante pour le club de Tyneside.
Cette décision met fin aux spéculations sur un éventuel changement d’entraîneur réclamé par les propriétaires ambitieux. Le message interne des Magpies est clair : la stabilité est prioritaire, et Howe aura les commandes lors du prochain mercato estival ainsi qu’à l’aube de la saison 2026-2027.
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Des discussions fructueuses
Les récents pourparlers ont rassemblé les hauts responsables du Fonds d’investissement public saoudien (PIF), actionnaires majoritaires de Newcastle, à l’occasion des réunions annuelles organisées à Matfen Hall, dans le Northumberland.
Ces sommets de haut niveau font partie intégrante du calendrier institutionnel du club, mais la dernière édition revêtait une importance particulière au regard de la stagnation des performances de l’équipe sur le terrain.
Si toutes les parties ont reconnu que la saison ne répondait pas aux attentes, les discussions se seraient conclues sur une note positive, avec une vision commune quant à l’orientation future de l’entraîneur. La volonté de la direction de soutenir Howe suggère qu’elle considère le passage à vide actuel comme un revers temporaire plutôt que comme une faille fondamentale dans son projet d’entraînement.
Des difficultés dans une campagne difficile
Sous la houlette de Howe, Newcastle a réalisé de beaux progrès au cours des saisons précédentes, notamment en se qualifiant pour la Ligue des champions et en remportant la Carabao Cup, son premier trophée majeur depuis des décennies. Il a réussi à transformer le club, qui était alors menacé de relégation, en une véritable puissance, s'attirant ainsi les faveurs des supporters.
Néanmoins, l’exercice en cours est plus laborieux : les Magpies pointent à la 13e place de la Premier League et ont été éliminés en huitièmes de finale de la Ligue des champions.
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En perspective pour 2026-2027
En réaffirmant sa confiance en Howe, la direction de Newcastle espère éviter une période d’incertitude préjudiciable alors que le club traverse une phase cruciale de reconstruction. L’entraîneur serait pleinement engagé dans la vision à long terme du club, malgré les rumeurs qui ont entouré son poste lors de la mauvaise passe enregistrée au cours des premiers mois de 2026.
Tous les regards se tournent désormais vers la stratégie de recrutement estivale, alors que les Magpies entendent à nouveau réduire l’écart avec le top 4 de la Premier League. Fort du soutien du PIF et d’un mandat clair pour améliorer les performances, Howe devrait rester le visage du projet des Magpies à moyen terme.