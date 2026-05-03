Selon The Athletic, Newcastle devrait conserver Eddie Howe au-delà de la saison en cours : le club et sa direction sont d’accord pour le maintenir à son poste jusqu’en 2026-2027.

Âgé de 48 ans, il conserve la confiance totale de la direction et souhaite rester à St James' Park malgré une saison éprouvante pour le club de Tyneside.

Cette décision met fin aux spéculations sur un éventuel changement d’entraîneur réclamé par les propriétaires ambitieux. Le message interne des Magpies est clair : la stabilité est prioritaire, et Howe aura les commandes lors du prochain mercato estival ainsi qu’à l’aube de la saison 2026-2027.



