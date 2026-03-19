Les difficultés rencontrées par Nottingham Forest sous la houlette de James McAtee donnent lieu à une « conversation difficile » : l'ancien attaquant des Reds demande à Vitor Pereira de tirer davantage parti de son joueur de 30 millions de livres sterling

Confiné à un rôle de remplaçant et disposant d’un temps de jeu limité, la question qui se pose naturellement est la suivante : comment les Forest peuvent-ils tirer le meilleur parti de McAtee ? Peut-on considérer qu’il s’agit d’un joueur qui a besoin de confiance et de rythme, et qui doit jouer régulièrement pour retrouver sa meilleure forme ?

Lorsque ces questions ont été posées à Harewood, l'ancien attaquant des Reds – s'exprimant en exclusivité auprès de GOAL via le site d'actualités sur les cryptomonnaies – a déclaré : « C'est une excellente question. On voit ce genre de situation partout dans le pays avec des joueurs comme lui. Parce que c'est un très bon joueur.

« Si vous cherchiez un joueur et qu’il était disponible, vous diriez oui, je voudrais qu’il fasse partie de l’équipe. Pour une raison ou une autre, il n’a pas été à la hauteur de ce dont il est capable. Évidemment, on voit des signes de génie et on comprend comment il est arrivé à Forest et pourquoi ils le voulaient. Mais encore une fois, c'est un autre débat dans le sens où il n'a pas vraiment été à la hauteur de son potentiel.

« Et c'est une autre chose : c'est simplement au manager de faire ressortir cela. C'est pour ça que le manager est là, pour faire ressortir le meilleur de lui, car c'est un joueur talentueux. Donc, cette conversation que nous avons est très difficile, car nous savons de quoi ces gars sont capables. Et c'est juste quelque chose qui ne leur permet pas de donner le meilleur d'eux-mêmes pour Nottingham Forest. »