Getty
Traduit par
Les difficultés rencontrées par Nottingham Forest sous la houlette de James McAtee donnent lieu à une « conversation difficile » : l'ancien attaquant des Reds demande à Vitor Pereira de tirer davantage parti de son joueur de 30 millions de livres sterling
Les statistiques décevantes de McAtee : un but et une seule titularisation en Premier League
Originaire de Salford, il a été jugé à la hauteur pour disputer 34 matches officiels avec City, marquant notamment un triplé en FA Cup face au club de sa ville natale en janvier 2025. Plus tard dans l'année, McAtee a mené l'Angleterre, en tant que capitaine, à la victoire lors du Championnat d'Europe des moins de 21 ans.
Un transfert très lucratif à Forest a été conclu à la suite de ce triomphe, l'opinion générale étant qu'un jeune espoir prometteur était prêt à libérer tout son potentiel et à s'assurer le temps de jeu régulier qui lui avait été refusé à Manchester.
McAtee n'a trouvé le chemin des filets qu'une seule fois pour Forest – sur un penalty en fin de match lors d'une victoire en Ligue Europa contre Ferencvaros – et n'a été titularisé qu'une seule fois en Premier League cette saison. On attendait davantage de lui, malgré la concurrence féroce pour le poste de numéro 10 des Reds, occupé par l'international anglais Morgan Gibbs-White.
- Getty
Comment Forest parvient-il à tirer le meilleur de l'ancienne star de Manchester City, McAtee ?
Confiné à un rôle de remplaçant et disposant d’un temps de jeu limité, la question qui se pose naturellement est la suivante : comment les Forest peuvent-ils tirer le meilleur parti de McAtee ? Peut-on considérer qu’il s’agit d’un joueur qui a besoin de confiance et de rythme, et qui doit jouer régulièrement pour retrouver sa meilleure forme ?
Lorsque ces questions ont été posées à Harewood, l'ancien attaquant des Reds – s'exprimant en exclusivité auprès de GOAL via le site d'actualités sur les cryptomonnaies – a déclaré : « C'est une excellente question. On voit ce genre de situation partout dans le pays avec des joueurs comme lui. Parce que c'est un très bon joueur.
« Si vous cherchiez un joueur et qu’il était disponible, vous diriez oui, je voudrais qu’il fasse partie de l’équipe. Pour une raison ou une autre, il n’a pas été à la hauteur de ce dont il est capable. Évidemment, on voit des signes de génie et on comprend comment il est arrivé à Forest et pourquoi ils le voulaient. Mais encore une fois, c'est un autre débat dans le sens où il n'a pas vraiment été à la hauteur de son potentiel.
« Et c'est une autre chose : c'est simplement au manager de faire ressortir cela. C'est pour ça que le manager est là, pour faire ressortir le meilleur de lui, car c'est un joueur talentueux. Donc, cette conversation que nous avons est très difficile, car nous savons de quoi ces gars sont capables. Et c'est juste quelque chose qui ne leur permet pas de donner le meilleur d'eux-mêmes pour Nottingham Forest. »
Pereira a été impressionné par ce qu'il a vu à l'entraînement
McAtee est arrivé à Trentside plein d'espoir. Lorsqu'il a été confirmé qu'il quittait City, il a déclaré sur le site officiel de Forest : « Je me sens prêt à relever un nouveau défi. Le club a réalisé une excellente saison l'année dernière, je souhaite donc contribuer à poursuivre sur cette lancée et montrer ce dont je suis capable. Je suis très heureux d’être ici et j’ai vraiment hâte de commencer avec mes nouveaux coéquipiers. Je connais l’ambition de toutes les personnes liées au club, et c’est quelque chose dont je veux faire partie. »
Cet optimisme semble s'être estompé, McAtee ayant travaillé sous les ordres de quatre entraîneurs différents au cours de sa première saison à Forest. Recruté par Nuno Espirito Santo, le flambeau de l'entraînement est depuis passé entre les mains d'Ange Postecoglou, Sean Dyche et Vitor Pereira.
L'actuel entraîneur, le Portugais Pereira, s'est récemment exprimé sur les efforts déployés pour tirer le meilleur d'un joueur qui se met peut-être trop de pression : « McAtee est un joueur qui, s'il joue avec confiance et met en pratique ce qu'il fait à l'entraînement, est capable de faire des choses magiques. À partir de rien, il peut créer quelque chose de spécial. Il a les qualités pour y parvenir. »
- Getty
Rumeurs de transfert : un nouveau départ serait envisagé pour McAtee
Forest n'a pas suffisamment pu compter sur ses talents au cours d'une saison où le club est enlisé dans la lutte contre la relégation en Premier League. McAtee pourrait encore jouer un rôle important dans cette lutte pour le maintien, mais certains laissent déjà entendre qu'il pourrait changer de club dès l'ouverture du prochain mercato.
Publicité