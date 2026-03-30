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Les difficultés de Liverpool constituent « une période difficile » pour Florian Wirtz, mais la star allemande explique comment Julian Nagelsmann a changé sa façon de voir la situation à Anfield
Les débuts difficiles face à Liverpool
Dans une interview accordée à l'émission allemande Sportschau, Wirtz est revenu sur les difficultés qu'il a rencontrées au début après son transfert très attendu en Angleterre, pour un montant de 125 millions d'euros. Liverpool nourrit d'immenses attentes envers ce joueur de 22 ans, mais ses premières performances décevantes lui ont valu de vives critiques.
Il a expliqué que s'adapter au rythme exigeait des efforts supplémentaires en coulisses pour rivaliser avec des défenseurs robustes. Malgré l'immense pression pour justifier son prix et réitérer ses succès passés, l'attaquant a reconnu que ces mois difficiles sur les rives de la Mersey constituaient une épreuve nécessaire pour forger son caractère et sa force en vue de l'avenir.
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Un conseil essentiel du sélectionneur national
Alors que les résultats et les performances individuelles laissaient à désirer, l'entraîneur de l'équipe nationale est resté un allié indéfectible. Nagelsmann n'a pas hésité à lui apporter son soutien, estimant que les critiques du public étaient injustifiées à l'égard d'un jeune joueur en pleine reconversion professionnelle.
Le milieu de terrain a rendu hommage à son entraîneur pour l'avoir aidé à garder le recul nécessaire dans les moments les plus sombres, déclarant : « Ce n'était pas une période facile. Julian Nagelsmann m'a dit qu'il était aussi bon que les choses ne vont pas toujours vers le haut. Qu'il faut aussi essuyer un revers de temps en temps et que cela permet de devenir plus fort. C'est comme ça que je le vois maintenant, cela m'a rendu un peu plus fort. »
Croissance physique et regain de confiance
L'un des principaux obstacles pour le meneur de jeu a été l'intensité même du championnat anglais de première division. Il a dû apprendre à encaisser les chocs et à conserver le ballon face à des adversaires agressifs. « J'ai dû faire face à la résistance et m'adapter. J'ai dû apprendre à devenir plus fort et à garder le ballon. Je constate que je suis à un bon niveau physique », a-t-il souligné.
Cette robustesse accrue s'est pleinement manifestée lorsque son pays a remporté une victoire palpitante 4-3 contre la Suisse lors d'un match amical international.
Il a dominé le match en marquant deux buts et en délivrant deux passes décisives, dont une frappe magnifique qui a porté le score à 3-2, qu’il a fièrement qualifiée de « plus beau but » de sa carrière à ce jour, semblant totalement revitalisé.
« Avec l'Allemagne, je n'avais jamais réussi à marquer un match de cette manière. Avec l'Allemagne, c'était mon meilleur match. »
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Quelle sera la prochaine étape pour Wirtz ?
Après sa brillante prestation en sélection, Wirtz se prépare pour un match amical contre le Ghana le 30 mars avant de reprendre ses obligations en championnat. Malgré des débuts difficiles, il totalise déjà 40 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, avec six buts et neuf passes décisives à son actif.
Liverpool devra faire face à un calendrier chargé à son retour. Les Reds disputeront un match crucial en quart de finale de la FA Cup à l'extérieur contre Manchester City le 4 avril, suivi de près par un autre match décisif en quart de finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain le 8 avril. Ils reprendront ensuite le championnat à domicile contre Fulham le 11 avril.