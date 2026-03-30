Les difficultés de Liverpool constituent « une période difficile » pour Florian Wirtz, mais la star allemande explique comment Julian Nagelsmann a changé sa façon de voir la situation à Anfield

L'un des principaux obstacles pour le meneur de jeu a été l'intensité même du championnat anglais de première division. Il a dû apprendre à encaisser les chocs et à conserver le ballon face à des adversaires agressifs. « J'ai dû faire face à la résistance et m'adapter. J'ai dû apprendre à devenir plus fort et à garder le ballon. Je constate que je suis à un bon niveau physique », a-t-il souligné.

Cette robustesse accrue s'est pleinement manifestée lorsque son pays a remporté une victoire palpitante 4-3 contre la Suisse lors d'un match amical international.

Il a dominé le match en marquant deux buts et en délivrant deux passes décisives, dont une frappe magnifique qui a porté le score à 3-2, qu’il a fièrement qualifiée de « plus beau but » de sa carrière à ce jour, semblant totalement revitalisé.

« Avec l'Allemagne, je n'avais jamais réussi à marquer un match de cette manière. Avec l'Allemagne, c'était mon meilleur match. »