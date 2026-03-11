Le trio a subi des revers sur le plan physique dans la phase finale du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, remporté 6-1 (3-0) contre l'Atalanta Bergame.
Traduit par
Les diagnostics d'Alphonso Davies, Jamal Musiala et Jonas Urbig sont tombés : le FC Bayern doit se passer du trio pour le moment
Davies, qui a dû être remplacé en larmes seulement 20 minutes après son entrée en jeu, souffre d'une élongation des muscles ischio-jambiers. Il avait déjà subi une déchirure musculaire à cet endroit mi-février, peu après son retour sur le terrain après une rupture du ligament croisé. Il est fort probable que la réaction du Canadien ait été si émotionnelle en raison de ce nouveau revers.
Davies devrait être absent du Bayern pendant plusieurs semaines, mais sa participation à la Coupe du monde dans son propre pays ne devrait pas être compromise.
Musiala souffre quant à lui « d'une réaction douloureuse à la cheville gauche blessée cet été », a annoncé le club. Il devrait donc bientôt pouvoir reprendre l'entraînement avec l'équipe. Musiala est encore en phase de rééducation après sa fracture du péroné cet été.
Le gardien Urbig a quant à lui subi une commotion cérébrale lors de la dernière action du match et du seul but encaissé par Munich. Le joueur de 22 ans est entré violemment en collision avec Nikola Krstovic, de l'Atalanta, avant que Mario Pasalic ne marque le but final en reprenant le ballon. Le directeur sportif Max Eberl a ensuite déclaré qu'Urbig était « un peu étourdi » et qu'il avait « bien sûr maintenant un énorme mal de tête ».
Samedi prochain, contre le Bayer Leverkusen, les trois joueurs seront indisponibles, c'est pourquoi Sven Ulreich gardera très probablement les buts du champion en titre. Outre Urbig, le gardien Manuel Neuer est également absent depuis la semaine dernière en raison d'une déchirure musculaire. Le gardien Leonard Prescott, âgéde seulement 16 ans, qui faisait déjà partie de l'équipe du Bayern à Bergame, pourrait être sur le banc.