Les diagnostics d'Alphonso Davies, Jamal Musiala et Jonas Urbig sont tombés : le FC Bayern doit se passer du trio pour le moment

Musiala souffre quant à lui « d'une réaction douloureuse à la cheville gauche blessée cet été », a annoncé le club. Il devrait donc bientôt pouvoir reprendre l'entraînement avec l'équipe. Musiala est encore en phase de rééducation après sa fracture du péroné cet été.

Le gardien Urbig a quant à lui subi une commotion cérébrale lors de la dernière action du match et du seul but encaissé par Munich. Le joueur de 22 ans est entré violemment en collision avec Nikola Krstovic, de l'Atalanta, avant que Mario Pasalic ne marque le but final en reprenant le ballon. Le directeur sportif Max Eberl a ensuite déclaré qu'Urbig était « un peu étourdi » et qu'il avait « bien sûr maintenant un énorme mal de tête ».

Samedi prochain, contre le Bayer Leverkusen, les trois joueurs seront indisponibles, c'est pourquoi Sven Ulreich gardera très probablement les buts du champion en titre. Outre Urbig, le gardien Manuel Neuer est également absent depuis la semaine dernière en raison d'une déchirure musculaire. Le gardien Leonard Prescott, âgéde seulement 16 ans, qui faisait déjà partie de l'équipe du Bayern à Bergame, pourrait être sur le banc.