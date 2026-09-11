« Les deux premiers buts étaient des cadeaux » : Martin Demichelis fustige l’effondrement défensif du RB Leipzig lors de sa lourde défaite contre Côme en Ligue des champions

L'entraîneur de Leipzig, Demichelis, a livré une analyse cinglante en zone mixte après avoir vu sa défense offrir des occasions faciles aux hôtes. Le dégagement manqué de Ridle Baku a permis à Baturina d'ouvrir le score avant que le meneur de jeu croate ne transperce la défense de Castello Lukeba d'une passe en profondeur pour permettre à Douvikas de doubler l'avance de Como.

Revenant sur l'effondrement défensif de son équipe, l'entraîneur a reconnu : « Il est difficile de livrer une analyse pertinente à chaud. L'adversaire a été bien meilleur que nous. Nous avions besoin d'une meilleure structure sans le ballon, ce qui n'a pas été le cas. Les deux premiers buts ont été des cadeaux. On ne peut pas défendre comme ça à ce niveau. »