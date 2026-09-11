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« Les deux premiers buts étaient des cadeaux » : Martin Demichelis fustige l’effondrement défensif du RB Leipzig lors de sa lourde défaite contre Côme en Ligue des champions
Les hôtes novices démantèlent Leipzig
Comme a marqué ses grands débuts européens, après 119 ans d’attente, en balayant Leipzig 4-1 au stade Giuseppe-Sinigaglia. Des buts de Martin Baturina, Tasos Douvikas, Assane Diao et Maximo Perrone ont offert la victoire à l’équipe de Cesc Fabregas, Andrija Maksimovic inscrivant l’unique but de consolation des visiteurs. Ce large succès fait de Côme seulement le deuxième club italien à inscrire quatre buts ou plus pour ses débuts en Coupe d’Europe/Ligue des champions, égalant l’exploit de la Sampdoria contre Rosenborg en 1991.
- AFP
Demichelis déplore les cadeaux défensifs
L'entraîneur de Leipzig, Demichelis, a livré une analyse cinglante en zone mixte après avoir vu sa défense offrir des occasions faciles aux hôtes. Le dégagement manqué de Ridle Baku a permis à Baturina d'ouvrir le score avant que le meneur de jeu croate ne transperce la défense de Castello Lukeba d'une passe en profondeur pour permettre à Douvikas de doubler l'avance de Como.
Revenant sur l'effondrement défensif de son équipe, l'entraîneur a reconnu : « Il est difficile de livrer une analyse pertinente à chaud. L'adversaire a été bien meilleur que nous. Nous avions besoin d'une meilleure structure sans le ballon, ce qui n'a pas été le cas. Les deux premiers buts ont été des cadeaux. On ne peut pas défendre comme ça à ce niveau. »
La transition de l’effectif alimente les difficultés
Demichelis a souligné un écart notable dans la cohésion tactique, reconnaissant que Côme a bâti une forte alchimie collective sous la propriété du groupe Djarum au cours des trois dernières années.
Insistant sur les difficultés de rodage d’un effectif remanié, l’Argentin a ajouté : « Il faut aussi reconnaître que l’adversaire joue ensemble depuis bien trois ans ; il a une identité bien définie. Cela s’est vu ce soir. Nous avons huit nouveaux joueurs dans l’effectif. Cela s’est vu aussi. En seconde période, nous avons eu davantage la possession. Mais la première attaque de Côme a abouti à un but. Il est difficile de voir quoi que ce soit de positif à l’heure actuelle. »
- Xinhua
Le rebond en Bundesliga au sommet des priorités
Le club saxon doit rapidement tourner la page de son calvaire italien et se reconcentrer sur les affaires nationales, à commencer par un déplacement chez le Hamburger SV ce week-end. Demichelis a pour tâche urgente de resserrer sa défense avant de recevoir le géant néerlandais du PSV Eindhoven lors de la deuxième journée de la Ligue des champions, le 13 octobre.
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