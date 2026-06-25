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Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Falko Blöding

Traduit par

« Les deux ont donné leur accord » : Julian Nagelsmann révèle un détail intéressant sur la composition de l'équipe allemande face à l'Équateur – Mats Hummels est surpris

Coupe du monde
Équateur vs Allemagne
Équateur
Allemagne
J. Nagelsmann
Antonio Rüdiger
J. Tah

Comme prévu, Antonio Rüdiger a remplacé l’arrière gauche blessé Nico Schlotterbeck dans la défense à quatre pour le dernier match de la phase de groupes de l’équipe d’Allemagne contre l’Équateur ; toutefois, il ne l’a pas fait de la manière attendue.

Selon les déclarations du sélectionneur national Julian Nagelsmann à MagentaTV, juste avant la rencontre d’East Rutherford, Antonio Rüdiger prendra exactement le poste de Niklas Schlotterbeck, à gauche de la défense centrale allemande. Ainsi, le repositionnement prévu de Jonathan Tah, qui devait glisser de la droite vers la gauche, est finalement abandonné.

  • C’est Mats Hummels, ancien défenseur central, qui a ouvert le sujet en demandant ce qui avait motivé le positionnement de Rüdiger sur le côté droit. Nagelsmann a répondu : « Nous avons placé Toni à gauche. »

    Après un bref « Ah » d’étonnement de Hummels, l’entraîneur a développé son raisonnement : « La raison principale, c’est que, à Chelsea, dans la défense à trois que nous utilisons souvent en phase de construction, Toni a toujours joué légèrement à gauche. Il s’y sent très, très à l’aise. Et Jona se sent certes très à l’aise à gauche dans une défense à quatre, mais quand on commence à trois derrière, il est un peu plus à l’aise au centre. »

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  • Ecuador v Germany: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Nagelsmann : « In fine, ce sont les joueurs qui font la différence. »

    « L’essentiel n’est pas que nous inventions des systèmes, mais que les joueurs se sentent bien et puissent les appliquer », a expliqué Nagelsmann. « Ils ont décidé que Jona resterait en sentinelle et Antonio glisserait au poste de milieu gauche, et nous validons ce choix. Après tout, ce sont les joueurs qui font la différence. »

    Ce schéma, jugé optimal, devrait être reconduit pour la suite du tournoi. Après la grave blessure ligamentaire de Schlotterbeck, coéquipier habituel de Tah, Rüdiger endosse désormais le rôle de premier remplaçant. L’ancien défenseur des Blues avait déjà suppléé Schlotterbeck lors de la victoire 2-1 contre la Côte d’Ivoire, lors du deuxième match de groupe.

  • La sélection allemande pour la Coupe du monde 2026

    PosteJoueursClubNuméro
    GardienOliver BaumannTSG Hoffenheim12
    GardienManuel NeuerFC Bayern Munich1
    MaisAlexander NübelVfB Stuttgart21
    DéfenseurWaldemar AntonBorussia Dortmund3
    DéfenseurNathaniel BrownEintracht Francfort18 ans
    DéfenseurPascal GroßBrighton & Hove Albion13
    DéfenseurJoshua KimmichFC Bayern Munich6
    DéfenseurFelix NmechaBorussia Dortmund23
    DéfenseurAleksandar Pavlovic (FC Bayern Munich)FC Bayern Munich5
    DéfenseurDavid Raum (RB Leipzig)RB Leipzig22
    DéfenseurAntonio Rüdiger (Real Madrid)Real Madrid2
    DéfenseurNico SchlotterbeckBorussia Dortmund15
    DéfenseurAngelo StillerVfB Stuttgart16
    DéfenseurJonathan TahFC Bayern Munich4
    DéfenseurMalick ThiawNewcastle United24 ans
    AttaquantNadiem Amiri, Mainz 05Mayence 0520 ans
    AttaquantMaximilian Beier (Borussia Dortmund)Borussia Dortmund14
    AttaquantLeon GoretzkaFC Bayern Munich8
    AttaquantKai HavertzFC Arsenal7
    AttaquantAssan OuedraogoRB Leipzig25 ans
    AttaquantJamie LewelingVfB Stuttgart9
    AttaquantJamal Musiala (FC Bayern Munich)FC Bayern Munich10
    AttaquantLeroy SanéGalatasaray Istanbul19 ans
    AttaquantDeniz UndavVfB Stuttgart26 ans
    AttaquantFlorian WirtzFC Liverpool17
    AttaquantNick WoltemadeNewcastle United11
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