« Les deux ont donné leur accord » : Julian Nagelsmann révèle un détail intéressant sur la composition de l'équipe allemande face à l'Équateur – Mats Hummels est surpris

C’est Mats Hummels, ancien défenseur central, qui a ouvert le sujet en demandant ce qui avait motivé le positionnement de Rüdiger sur le côté droit. Nagelsmann a répondu : « Nous avons placé Toni à gauche. »

Après un bref « Ah » d’étonnement de Hummels, l’entraîneur a développé son raisonnement : « La raison principale, c’est que, à Chelsea, dans la défense à trois que nous utilisons souvent en phase de construction, Toni a toujours joué légèrement à gauche. Il s’y sent très, très à l’aise. Et Jona se sent certes très à l’aise à gauche dans une défense à quatre, mais quand on commence à trois derrière, il est un peu plus à l’aise au centre. »