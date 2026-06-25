Selon les déclarations du sélectionneur national Julian Nagelsmann à MagentaTV, juste avant la rencontre d’East Rutherford, Antonio Rüdiger prendra exactement le poste de Niklas Schlotterbeck, à gauche de la défense centrale allemande. Ainsi, le repositionnement prévu de Jonathan Tah, qui devait glisser de la droite vers la gauche, est finalement abandonné.
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« Les deux ont donné leur accord » : Julian Nagelsmann révèle un détail intéressant sur la composition de l'équipe allemande face à l'Équateur – Mats Hummels est surpris
C’est Mats Hummels, ancien défenseur central, qui a ouvert le sujet en demandant ce qui avait motivé le positionnement de Rüdiger sur le côté droit. Nagelsmann a répondu : « Nous avons placé Toni à gauche. »
Après un bref « Ah » d’étonnement de Hummels, l’entraîneur a développé son raisonnement : « La raison principale, c’est que, à Chelsea, dans la défense à trois que nous utilisons souvent en phase de construction, Toni a toujours joué légèrement à gauche. Il s’y sent très, très à l’aise. Et Jona se sent certes très à l’aise à gauche dans une défense à quatre, mais quand on commence à trois derrière, il est un peu plus à l’aise au centre. »
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Nagelsmann : « In fine, ce sont les joueurs qui font la différence. »
« L’essentiel n’est pas que nous inventions des systèmes, mais que les joueurs se sentent bien et puissent les appliquer », a expliqué Nagelsmann. « Ils ont décidé que Jona resterait en sentinelle et Antonio glisserait au poste de milieu gauche, et nous validons ce choix. Après tout, ce sont les joueurs qui font la différence. »
Ce schéma, jugé optimal, devrait être reconduit pour la suite du tournoi. Après la grave blessure ligamentaire de Schlotterbeck, coéquipier habituel de Tah, Rüdiger endosse désormais le rôle de premier remplaçant. L’ancien défenseur des Blues avait déjà suppléé Schlotterbeck lors de la victoire 2-1 contre la Côte d’Ivoire, lors du deuxième match de groupe.
La sélection allemande pour la Coupe du monde 2026
Poste Joueurs Club Numéro Gardien Oliver Baumann TSG Hoffenheim 12 Gardien Manuel Neuer FC Bayern Munich 1 Mais Alexander Nübel VfB Stuttgart 21 Défenseur Waldemar Anton Borussia Dortmund 3 Défenseur Nathaniel Brown Eintracht Francfort 18 ans Défenseur Pascal Groß Brighton & Hove Albion 13 Défenseur Joshua Kimmich FC Bayern Munich 6 Défenseur Felix Nmecha Borussia Dortmund 23 Défenseur Aleksandar Pavlovic (FC Bayern Munich) FC Bayern Munich 5 Défenseur David Raum (RB Leipzig) RB Leipzig 22 Défenseur Antonio Rüdiger (Real Madrid) Real Madrid 2 Défenseur Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 15 Défenseur Angelo Stiller VfB Stuttgart 16 Défenseur Jonathan Tah FC Bayern Munich 4 Défenseur Malick Thiaw Newcastle United 24 ans Attaquant Nadiem Amiri, Mainz 05 Mayence 05 20 ans Attaquant Maximilian Beier (Borussia Dortmund) Borussia Dortmund 14 Attaquant Leon Goretzka FC Bayern Munich 8 Attaquant Kai Havertz FC Arsenal 7 Attaquant Assan Ouedraogo RB Leipzig 25 ans Attaquant Jamie Leweling VfB Stuttgart 9 Attaquant Jamal Musiala (FC Bayern Munich) FC Bayern Munich 10 Attaquant Leroy Sané Galatasaray Istanbul 19 ans Attaquant Deniz Undav VfB Stuttgart 26 ans Attaquant Florian Wirtz FC Liverpool 17 Attaquant Nick Woltemade Newcastle United 11