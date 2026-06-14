En l’état actuel des discussions, les deux clubs peaufinent encore la structure financière du transfert. D’après les dernières indiscrétions, l’Eintracht pencherait pour un package de 50 millions d’euros garantis, complétés par 5 millions de primes, tandis que le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, plaiderait pour une base plus faible.

Quoi qu’il en soit, Brown s’apprête à devenir l’un des arrière gauches les plus onéreux de l’histoire, au même titre que Marc Cucurella et Benjamin Mendy. Un accord qui, malgré cette légère concession, restera très rentable pour l’Eintracht.

Le calendrier du transfert est calé sur la Coupe du monde : il sera officialisé dès la fin du match d’ouverture de l’Allemagne contre Curaçao, et Brown passera même sa visite médicale directement sur place, au camp allemand aux États-Unis.

Un détail significatif : un club de Premier League, dont l’identité n’a pas été révélée, aurait tenté jusqu’au dernier moment de s’immiscer dans le dossier. Selon l’expert en transferts Fabrizio Romano, Brown a toutefois immédiatement rejeté cette approche. Pour le joueur, devenu titulaire en équipe d’Allemagne sous les ordres de Julian Nagelsmann, la destination était claire : Munich. L’Eintracht a déjà donné son feu vert à son joueur clé pour le laisser partir dès qu’une offre satisfaisante se présenterait.