Le latéral de 23 ans, qui va découvrir la Coupe du monde face à Curaçao, s’apprête à s’engager à long terme avec le club le plus titré d’Allemagne. D’après Bild, le directeur sportif Max Eberl et son homologue francfortois Markus Krösche sont parvenus à un accord global nettement inférieur aux exigences initiales des Hessois. Initialement, l’Eintracht réclamait entre 60 et 65 millions d’euros, mais un chiffrage autour de 55 millions d’euros, bonus inclus, serait désormais considéré comme réaliste. L’officialisation du transfert pourrait intervenir très prochainement.
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Les derniers détails sont en cours de finalisation : le FC Bayern aurait réalisé une percée décisive dans les négociations pour son premier recrutement estival
En l’état actuel des discussions, les deux clubs peaufinent encore la structure financière du transfert. D’après les dernières indiscrétions, l’Eintracht pencherait pour un package de 50 millions d’euros garantis, complétés par 5 millions de primes, tandis que le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, plaiderait pour une base plus faible.
Quoi qu’il en soit, Brown s’apprête à devenir l’un des arrière gauches les plus onéreux de l’histoire, au même titre que Marc Cucurella et Benjamin Mendy. Un accord qui, malgré cette légère concession, restera très rentable pour l’Eintracht.
Le calendrier du transfert est calé sur la Coupe du monde : il sera officialisé dès la fin du match d’ouverture de l’Allemagne contre Curaçao, et Brown passera même sa visite médicale directement sur place, au camp allemand aux États-Unis.
Un détail significatif : un club de Premier League, dont l’identité n’a pas été révélée, aurait tenté jusqu’au dernier moment de s’immiscer dans le dossier. Selon l’expert en transferts Fabrizio Romano, Brown a toutefois immédiatement rejeté cette approche. Pour le joueur, devenu titulaire en équipe d’Allemagne sous les ordres de Julian Nagelsmann, la destination était claire : Munich. L’Eintracht a déjà donné son feu vert à son joueur clé pour le laisser partir dès qu’une offre satisfaisante se présenterait.
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Quelles seraient les implications du recrutement de Brown pour l’avenir d’Alphonso Davies au Bayern Munich ?
L’arrivée imminente de Brown pourrait bouleverser l’effectif munichois. Le jeune prodige ne viendrait pas pour jouer les seconds rôles. La saison passée, le poste d’arrière gauche était occupé par Alphonso Davies, quand il était en forme, et par Raphaël Guerreiro. Ce dernier a quitté le Bayern, et Davies, souvent blessé ces dernières années – il avait manqué le match d’ouverture du Canada à la Coupe du monde –, n’est plus considéré comme intransférable par le club bavarois. Souvent blessé ces dernières années, le Canadien a même manqué le match d’ouverture de sa sélection à la Coupe du monde et pourrait quitter Munich cet été après sept ans.
Brown, dont le profil rappelle celui de Davies, aborde le poste d’arrière gauche avec une forte orientation offensive. À Munich, il est perçu comme un maillon clé de la restructuration de l’effectif. Son statut de international et son possible rôle lors de la Coupe du monde pourraient encore faire grimper sa valeur marchande au cours du tournoi.