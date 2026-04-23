Les derniers détails seraient en voie d’être finalisés. L’avenir de Vinicius Junior, joueur du Real Madrid, serait déjà acté

Les relations tendues entre Vinicius et l’ancien entraîneur du Real, Xabi Alonso, ont fait le reste. Lors de son remplacement lors du Clásico contre le FC Barcelone en octobre dernier, le joueur de 25 ans avait laissé libre cours à son mécontentement et avait même clairement menacé de quitter Madrid.

Alonso a été limogé en janvier, et Vinicius se sent désormais davantage valorisé sous la houlette de son successeur, Álvaro Arbeloa. Ces dernières semaines, les signes d’une possible prolongation de contrat se sont multipliés.

Selon Sky, Vinicius aurait accepté de faire des concessions : Kylian Mbappé demeurera le joueur le mieux payé du club et le Brésilien, même avec son nouveau bail, restera derrière le Français au classement des salaires. Rappelons que Vinicius avait un temps exprimé son souhait de devenir le joueur le mieux rémunéré de l’effectif madrilène.