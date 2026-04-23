Selon Sky, le Real Madrid serait parvenu à un accord de principe avec Vinicius pour une prolongation de contrat à long terme, à l’issue de longues négociations. Quelques détails doivent encore être finalisés.
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Les derniers détails seraient en voie d’être finalisés. L’avenir de Vinicius Junior, joueur du Real Madrid, serait déjà acté
Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2027, Vinicius avait annoncé il y a plus d’un an la signature imminente d’une nouvelle convention. Ce renouvellement se fait toujours attendre, ce qui alimente les rumeurs d’un départ de l’attaquant brésilien.
Selon plusieurs sources, ses exigences salariales auraient été jugées trop élevées par le club, entraînant une suspension temporaire des discussions. Ce statu quo alimente régulièrement des rumeurs d’intérêt émanant de clubs saoudiens, prêts à lui offrir un salaire astronomique.
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Kylian Mbappé demeure le joueur le mieux rémunéré du Real Madrid.
Les relations tendues entre Vinicius et l’ancien entraîneur du Real, Xabi Alonso, ont fait le reste. Lors de son remplacement lors du Clásico contre le FC Barcelone en octobre dernier, le joueur de 25 ans avait laissé libre cours à son mécontentement et avait même clairement menacé de quitter Madrid.
Alonso a été limogé en janvier, et Vinicius se sent désormais davantage valorisé sous la houlette de son successeur, Álvaro Arbeloa. Ces dernières semaines, les signes d’une possible prolongation de contrat se sont multipliés.
Selon Sky, Vinicius aurait accepté de faire des concessions : Kylian Mbappé demeurera le joueur le mieux payé du club et le Brésilien, même avec son nouveau bail, restera derrière le Français au classement des salaires. Rappelons que Vinicius avait un temps exprimé son souhait de devenir le joueur le mieux rémunéré de l’effectif madrilène.
Real Madrid : qui sera l'entraîneur de Vinicius et de ses coéquipiers la saison prochaine ?
La question de savoir qui entraînera Vinicius et ses coéquipiers la saison prochaine reste en suspens. Selon The Athletic, l’élimination en quarts de finale de la Ligue des champions contre le FC Bayern Munich la semaine dernière aurait scellé le sort d’Arbeloa, vraisemblablement amené à quitter ses fonctions dès la fin de l’exercice en cours. Une saison blanche se profile pour le Real, déjà éliminé en huitièmes de finale de la Copa del Rey et distancé de neuf points par le leader Barcelone à six journées de la fin de la Liga.
Pour lui succéder, le nom de Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus, est évoqué : il quittera son poste après la Coupe du monde. Selon Sport Bild, les dirigeants madrilènes s’intéresseraient aussi à l’entraîneur de Stuttgart, Sebastian Hoeneß, lequel a récemment fait part de sa prudence face à cette rumeur.
Vinicius avait quitté le Brésil en 2018 pour rejoindre Madrid en provenance de Flamengo. En quatre saisons et demie, il a disputé 370 matchs officiels, inscrit 124 buts et contribué à deux Ligues des champions (2022, 2024) ainsi qu’à trois Liga (2020, 2022, 2024).
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Vinicius au Real Madrid : ses statistiques cette saison
Jeux
48 buts
Buts
18 passes décisifs.
Passes décisives
14