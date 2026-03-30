Les dernières nouvelles concernant la blessure de Declan Rice, qui laissent entrevoir une « évidente gêne », vont inquiéter Arsenal, en lice pour le titre de Premier League, après le retrait du milieu de terrain de la sélection anglaise

Tuchel a évoqué cet exode massif en précisant que, bien que les joueurs aient été impatients de représenter leur pays, les examens médicaux ont rendu leur participation impossible en raison d'un calendrier footballistique surchargé.

Concernant la condition physique des joueurs libérés prématurément, Tuchel a déclaré : « Je n'ai rien d'autre à ajouter. En tant qu'entraîneur, je ne suis pas un expert médical. Nous avons procédé à un bilan après le match, mais aucun d'entre eux n'était en mesure de rester et de jouer.

Ils ont passé un examen médical, ils voulaient désespérément jouer, pour remettre les choses au clair, et ils voulaient absolument participer, mais cela n’avait aucun sens de prendre ce risque. S’il s’était agi du dernier match de la saison, nous les aurions gardés, nous aurions tout tenté, mais cela n’avait pas de sens.

Le risque d’aggraver la situation était trop grand, ils souffraient clairement. Cela n’avait aucun sens qu’ils restent. [Noni] semblait mieux qu’il ne se sentait, mais il sera absent pendant quelques jours. »