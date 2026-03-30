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Les dernières nouvelles concernant la blessure de Declan Rice, qui laissent entrevoir une « évidente gêne », vont inquiéter Arsenal, en lice pour le titre de Premier League, après le retrait du milieu de terrain de la sélection anglaise
Un exode international
Cette semaine, une vague de forfaits a frappé le camp des Three Lions, huit joueurs ayant dû déclarer forfait avant le match amical contre le Japon. Parmi les absences les plus préoccupantes pour les supporters d'Arsenal figure celle de Rice, qui a été une figure incontournable de leur milieu de terrain cette saison, ne manquant qu'un seul match de championnat en raison d'un problème au genou en décembre. Saka et Madueke l'ont rejoint à l'infirmerie ; ce dernier a été aperçu portant une genouillère après un tacle violent lors du match nul 1-1 de l'Angleterre contre l'Uruguay. Cette vague soudaine de blessures survient à un moment critique pour les Gunners, qui se battent pour remporter des titres sur plusieurs fronts alors que la saison entre dans sa phase finale décisive.
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Politique « zéro risque »
Tuchel a évoqué cet exode massif en précisant que, bien que les joueurs aient été impatients de représenter leur pays, les examens médicaux ont rendu leur participation impossible en raison d'un calendrier footballistique surchargé.
Concernant la condition physique des joueurs libérés prématurément, Tuchel a déclaré : « Je n'ai rien d'autre à ajouter. En tant qu'entraîneur, je ne suis pas un expert médical. Nous avons procédé à un bilan après le match, mais aucun d'entre eux n'était en mesure de rester et de jouer.
Ils ont passé un examen médical, ils voulaient désespérément jouer, pour remettre les choses au clair, et ils voulaient absolument participer, mais cela n’avait aucun sens de prendre ce risque. S’il s’était agi du dernier match de la saison, nous les aurions gardés, nous aurions tout tenté, mais cela n’avait pas de sens.
Le risque d’aggraver la situation était trop grand, ils souffraient clairement. Cela n’avait aucun sens qu’ils restent. [Noni] semblait mieux qu’il ne se sentait, mais il sera absent pendant quelques jours. »
La réalité du burn-out
Les problèmes physiques de Rice et de ses coéquipiers mettent en évidence le poids physique et mental croissant qui pèse sur les joueurs d'élite, qui ont déjà accumulé des milliers de minutes de compétition cette saison.
Réfléchissant à la situation, Tuchel a déclaré : « Je suis déçu, mais pas par les joueurs, plutôt par le fait que nous voulons que tout le monde soit en forme et en bonne santé. C'est la réalité de la saison, fin mars, la réalité des joueurs engagés dans les compétitions européennes, avec plusieurs tournois en cours, toutes les coupes qui se déroulent. C'est la réalité. Nous avons accordé du repos aux joueurs qui avaient accumulé 3 000, 4 000, voire 5 000 minutes de jeu. C’est plus que le total de la saison dernière.
« Les joueurs avaient besoin et méritaient cette pause mentale loin du football. On a pu voir l’énergie avec laquelle ils sont revenus au camp. Un nouvel environnement pour eux, où ils peuvent repartir et performer. Nous voulons qu’ils jouent bien pour leurs clubs. C’est notre dernière chance avant de partir pour les États-Unis. C’est décevant. Je n’en veux pas aux joueurs ; tout le monde avait hâte de venir. Ils veulent faire partie du groupe. C’est la réalité, nous avons une équipe solide pour demain. Un effectif complet parmi lequel choisir, tout le monde est disponible, 21 ou 22 joueurs de champ, des jambes fraîches. Je suis impatient pour demain. »
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Une semaine décisive pour la saison
Arsenal va devoir mettre immédiatement à l'épreuve la profondeur de son effectif, à commencer par un quart de finale de la FA Cup contre Southampton le 4 avril, suivi d'un déplacement en Ligue des champions chez le Sporting CP trois jours plus tard. La disponibilité de Rice reste très incertaine pour ces deux rencontres, ce qui place Arteta devant un choix délicat : parier sur la forme physique de son joueur phare ou le ménager en vue des matchs européens. Alors que la course au titre de Premier League est au coude à coude, l'équipe médicale des Gunners subit une pression énorme pour remettre sur le terrain, à temps pour la fin de saison, toutes les stars souffrant de petites blessures.