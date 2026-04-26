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Les « décisions cruciales » jouent-elles en défaveur d'Arsenal ? Mikel Arteta fulmine contre un carton rouge alors que les Gunners se battent pour le titre de Premier League
Arteta réclame plus d’exigence de la part des arbitres
L’entraîneur d’Arsenal a exprimé sa frustration après les récentes décisions arbitrales, estimant que Manchester City puis Newcastle United auraient dû terminer à dix contre onze lors des deux dernières sorties des Gunners. Vainqueurs 1-0 de combatifs Magpies à l’Emirates Stadium grâce à un but précoce d’Eberechi Eze, les Londoniens ont néanmoins vu les débats d’après-match focalisés sur un incident survenu en seconde période.
À la 74e minute, Pope a percuté le remplaçant Viktor Gyokeres et n’a écopé que d’un carton jaune, décision confirmée après consultation du VAR, suscitant l’incompréhension du banc londonien. Pour Arteta, un tel tacle méritait l’exclusion directe, surtout en pleine course au titre.
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L'affaire du pape sous le feu des critiques
« Je tiens à souligner que, selon moi, c’est incontestablement un carton rouge », a affirmé Arteta en conférence de presse, commentant le tacle de Pope. « J’ai visionné l’action dix fois. Si vous avez déjà joué au football, vous savez que c’est un carton rouge. C’est la deuxième fois en deux matchs : contre Manchester City, quand Kai Havertz s’échappait et qu’[Abdukodir] Khusanov l’a fauché alors que le score était de 1-1, le rouge s’imposait aussi. C’est un carton rouge. »
Le technicien espagnol a poursuivi en soulignant que le lieu de la faute et l’absence de couverture défensive auraient dû rendre la décision évidente : « Ce sont ces détails qui font la différence. J’espère que les choses vont changer. Chacun aura son opinion, je suis ici pour donner la mienne. Je suis dans ce milieu depuis longtemps. Demandez à n’importe quel joueur : avec la trajectoire du ballon, s’il n’y a pas de gardien à cet endroit, c’est rouge. Si l’action s’était produite dans l’autre sens, l’arbitre aurait sorti le carton rouge », a-t-il conclu.
Les écarts dans la course au titre et la « réalité »
Les propos d’Arteta faisaient également référence à la défaite 2-1 contre Manchester City, lors de laquelle il estime qu’Abdukodir Khusanov aurait dû être expulsé pour un tacle sur Kai Havertz. Le manager des Gunners insiste sur le fait qu’il ne cherche pas d’excuses, mais qu’il souligne plutôt une tendance selon laquelle les « décisions importantes » ne tournent pas en faveur d’Arsenal à un moment crucial de la saison, alors que le club est en quête de son premier titre de champion depuis plus de deux décennies.
« Je constate simplement que, dans les deux derniers matchs cruciaux où tout était en jeu, nous avions besoin que chaque détail nous soit favorable, et ce ne fut pas le cas », a-t-il ajouté. « Je ne cherche pas d’excuses. Je suis le premier à le comprendre. Je n’en ai pas parlé quand nous avons perdu. Je le fais maintenant que nous avons gagné. C’est un carton rouge aujourd’hui. C’est un carton rouge à Manchester et le monde est différent. C’est tout. »
- AFP
Inquiétudes concernant les blessures avant la rencontre face à l’Atlético
Si l’arbitrage fait beaucoup parler, Arsenal doit aussi gérer l’incertitude concernant l’état physique de Havertz et du buteur Eze. Les deux hommes sont sortis sur blessure lors de la victoire étriquée, ce qui remet en question leur participation au match aller de la demi-finale de la Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid, mercredi soir.
« Ce sont des petits soucis musculaires », a confirmé Arteta. « Nous ne pensons pas que ce soit trop grave. Nous devons attendre de voir s’ils seront disponibles pour mercredi. » Avec un calendrier chargé et une pression croissante tant sur le plan national qu’européen, l’entraîneur espère récupérer ses deux joueurs le plus vite possible pour le déplacement en Espagne.