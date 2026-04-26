Les « décisions cruciales » jouent-elles en défaveur d'Arsenal ? Mikel Arteta fulmine contre un carton rouge alors que les Gunners se battent pour le titre de Premier League

« Je tiens à souligner que, selon moi, c’est incontestablement un carton rouge », a affirmé Arteta en conférence de presse, commentant le tacle de Pope. « J’ai visionné l’action dix fois. Si vous avez déjà joué au football, vous savez que c’est un carton rouge. C’est la deuxième fois en deux matchs : contre Manchester City, quand Kai Havertz s’échappait et qu’[Abdukodir] Khusanov l’a fauché alors que le score était de 1-1, le rouge s’imposait aussi. C’est un carton rouge. »

Le technicien espagnol a poursuivi en soulignant que le lieu de la faute et l’absence de couverture défensive auraient dû rendre la décision évidente : « Ce sont ces détails qui font la différence. J’espère que les choses vont changer. Chacun aura son opinion, je suis ici pour donner la mienne. Je suis dans ce milieu depuis longtemps. Demandez à n’importe quel joueur : avec la trajectoire du ballon, s’il n’y a pas de gardien à cet endroit, c’est rouge. Si l’action s’était produite dans l’autre sens, l’arbitre aurait sorti le carton rouge », a-t-il conclu.