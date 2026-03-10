Imago
Les débuts surprenants de l'ancienne star du Real Madrid et de l'Inter en quatrième division tournent au cauchemar alors que son nouveau club risque une déduction de points suite à une controverse sur un remplacement
Le retour de Sneijder assombri par des allégations de violation des règles
Selon Algemeen Dagblad, le retour très attendu de Sneijder sur le terrain a été immédiatement marqué par un drame. L'ancien meneur de jeu du Real Madrid et de l'Inter, âgé de 41 ans, a fait ses débuts samedi avec l'OSM'75, une équipe amateur néerlandaise de quatrième division.
Plus de 1 000 spectateurs se sont rassemblés au Sportpark Fazantenkamp pour voir à l'œuvre l'international néerlandais aux 134 sélections. Cependant, l'ambiance festive qui régnait après leur victoire âprement disputée a rapidement tourné à l'aigre lorsque des allégations ont émergé concernant une violation des règles techniques relatives aux temps de remplacement utilisés, jetant un sérieux doute sur l'ensemble du résultat.
Focus'07 exige des mesures de la part de la fédération néerlandaise de football
La controverse porte sur le nombre exact de remplacements effectués pendant le match. Alors que les règlements amateurs autorisent strictement un nombre spécifique de changements, il est allégué que le patron de l'OSM'75, Berry van Wijk, a utilisé quatre moments distincts pour faire entrer des joueurs, soit un de plus que les trois remplacements autorisés.
L'entraîneur de Focus'07, Niells Bosch, a confirmé que son club avait pris des mesures officielles après avoir visionné les images du match. Bosch a déclaré : « Pour être franc, cela m'avait complètement échappé, mais j'en ai entendu parler après le match. Après avoir visionné les images, je suis arrivé à la même conclusion, et nous avons soulevé cette question auprès de la KNVB. »
Le manager défend sa stratégie malgré les craintes d'une déduction de points
Un porte-parole de la KNVB a souligné que la procédure disciplinaire officielle devait être suivie avant que toute sanction ne soit prononcée. Si la réclamation de l'adversaire est acceptée, l'OSM'75 pourrait perdre les trois points qui l'avaient brillamment propulsé à deux points de la tête du classement.
Malgré la tempête qui se prépare, Van Wijk garde l'espoir que la victoire sera maintenue sans pénalité. « Je n'ai pas encore revu les images et je ne me souviens pas de tous les remplacements », a-t-il déclaré. « Il s'agit probablement d'un malentendu, car nous avons remplacé un joueur blessé à la tête. Après coup, l'arbitre n'a rien dit à ce sujet. »
Le milieu de terrain chevronné revient sur ses débuts amateurs mitigés
Sneijder a évoqué cette situation tendue lors d'une apparition télévisée sur Ziggo, restant optimiste malgré les tracas administratifs qui ont suivi son apparition de 20 minutes. Le vétéran a déclaré : « L'un des remplacements était, selon notre entraîneur, dû à une blessure à la tête, ce qui est autorisé. Il s'agit peut-être d'un malentendu. »
Il a admis que l'effort physique avait été plus intense que prévu, compte tenu de son récent voyage depuis Los Angeles. Cependant, Sneijder a ajouté : « Le football reste le meilleur sport, alors si vous pouvez le pratiquer, pourquoi y renoncer ? Ce serait dommage que cette protestation aboutisse, même si j'ai quand même passé un après-midi agréable. »
