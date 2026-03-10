Les débuts surprenants de l'ancienne star du Real Madrid et de l'Inter en quatrième division tournent au cauchemar alors que son nouveau club risque une déduction de points suite à une controverse sur un remplacement

Selon Algemeen Dagblad, le retour très attendu de Sneijder sur le terrain a été immédiatement marqué par un drame. L'ancien meneur de jeu du Real Madrid et de l'Inter, âgé de 41 ans, a fait ses débuts samedi avec l'OSM'75, une équipe amateur néerlandaise de quatrième division.

Plus de 1 000 spectateurs se sont rassemblés au Sportpark Fazantenkamp pour voir à l'œuvre l'international néerlandais aux 134 sélections. Cependant, l'ambiance festive qui régnait après leur victoire âprement disputée a rapidement tourné à l'aigre lorsque des allégations ont émergé concernant une violation des règles techniques relatives aux temps de remplacement utilisés, jetant un sérieux doute sur l'ensemble du résultat.