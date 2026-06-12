« On a été très injuste envers lui. Les critiques à l'encontre de Kylian vont un peu trop loin, car c'est un joueur incroyable », a déclaré l'ancien joueur de Dortmund. Aux yeux du lauréat du Ballon d'Or, on applique souvent deux poids deux mesures à Mbappé : « Parfois, les critiques vont tout simplement trop loin, simplement parce qu'il s'agit de Kylian Mbappé. Il ne faut pas le juger aussi sévèrement. C’est un leader, le capitaine de notre équipe et un joueur très important. »
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« Les critiques vont tout simplement trop loin » : Kylian Mbappé, souvent désigné comme bouc émissaire, reçoit le soutien de plusieurs personnalités
Les attentes envers l'équipe de France avant la Coupe du monde sont traditionnellement énormes, d'autant plus après deux participations en finale lors des dernières éditions. Dembélé arrive quant à lui en tant que double vainqueur de la Ligue des champions avec le PSG et lauréat du Ballon d'Or.
Le tournant de sa carrière coïncide avec son transfert du FC Barcelone vers la capitale française. « J’ai beaucoup progressé sous la houlette de Luis Enrique », se souvient le joueur, aujourd’hui âgé de 29 ans. « Même si je suis très attaché au Barça depuis mon enfance, il était important pour moi de rejoindre le Paris Saint-Germain. Et c’était une excellente décision, quand on voit ce qui s’est passé au Paris Saint-Germain ces trois dernières années. »
- AFP
Dembélé compare son rôle en équipe de France à celui qu’il occupe au PSG.
À Paris, Dembélé a mué du rôle de simple ailier en véritable machine à presser. Cette polyvalence doit désormais permettre à la France de décrocher une nouvelle étoile. Selon l’intéressé, aucun conflit tactique n’est à craindre avec Mbappé.
« Nous cherchons à déstabiliser l’adversaire, à être moins prévisibles et à multiplier les solutions », explique Dembélé. « En équipe de France, je peux jouer à gauche, à droite ou au centre, un peu comme au Paris Saint-Germain. »
Serein face à la pression et aux attentes qui entourent les Bleus, il conclut : « Il y a beaucoup de favoris, mais cela ne veut plus rien dire dans le football. Nous serons bien sûr une équipe sur laquelle pèseront de grandes attentes. »
Dembélé place l’Espagne parmi les favorites de la Coupe du monde.
Il manifeste un profond respect pour la sélection espagnole : « Nous avons éprouvé de réelles difficultés face à cette équipe. C’est une sélection au jeu collectif exceptionnel. » Outre les Ibériques, l’attaquant égrène les habituels favoris : « L’Argentine, championne du monde en titre, l’Allemagne, le Portugal ou l’Angleterre figurent aussi parmi les candidats au titre. Ce sont des nations de haut niveau. Sans oublier les outsiders. »
Le tenant du titre sud-américain a particulièrement séduit Dembélé, qui ne tarit pas d’éloges sur Lionel Messi, son ancien coéquipier au Barça : « C’est le meilleur que j’ai jamais vu, le meilleur que le football ait jamais connu. Il est toujours très dangereux. Il est difficile de l’arrêter, même à 38 ans. »
Battus de justesse en finale 2022 par l’Albiceleste, Dembélé et les Bleus n’ont qu’une idée en tête : « C’est le summum absolu. Pour un footballeur professionnel au plus haut niveau, remporter la Coupe du monde avec le maillot de son pays est le plus grand trophée qu’on puisse imaginer », a déclaré Dembélé, qui, contrairement à Mbappé, n’avait joué que deux minutes lors de la phase à élimination directe en 2018.