« Les critiques vont tout simplement trop loin » : Kylian Mbappé, souvent désigné comme bouc émissaire, reçoit le soutien de plusieurs personnalités

Il manifeste un profond respect pour la sélection espagnole : « Nous avons éprouvé de réelles difficultés face à cette équipe. C’est une sélection au jeu collectif exceptionnel. » Outre les Ibériques, l’attaquant égrène les habituels favoris : « L’Argentine, championne du monde en titre, l’Allemagne, le Portugal ou l’Angleterre figurent aussi parmi les candidats au titre. Ce sont des nations de haut niveau. Sans oublier les outsiders. »

Le tenant du titre sud-américain a particulièrement séduit Dembélé, qui ne tarit pas d’éloges sur Lionel Messi, son ancien coéquipier au Barça : « C’est le meilleur que j’ai jamais vu, le meilleur que le football ait jamais connu. Il est toujours très dangereux. Il est difficile de l’arrêter, même à 38 ans. »

Battus de justesse en finale 2022 par l’Albiceleste, Dembélé et les Bleus n’ont qu’une idée en tête : « C’est le summum absolu. Pour un footballeur professionnel au plus haut niveau, remporter la Coupe du monde avec le maillot de son pays est le plus grand trophée qu’on puisse imaginer », a déclaré Dembélé, qui, contrairement à Mbappé, n’avait joué que deux minutes lors de la phase à élimination directe en 2018.