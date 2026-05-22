Les critiques visant Martin Ødegaard laissent l’ancienne star de la Premier League et du football norvégien « sous le choc et surpris », alors que le capitaine d’Arsenal est passé du statut de joueur « ennuyeux » à celui de joueur « incroyable »

Depuis son arrivée chez les Gunners en janvier 2021, Odegaard cherche encore à s’imposer. À l’époque, il peinait déjà à gagner sa place dans le onze du Real Madrid, géant de la Liga. Il a donc saisi avec enthousiasme l’opportunité de se tester en Premier League.

Peu de gens savaient à quoi s’attendre de ce milieu de terrain créatif à l’époque, son potentiel indéniable – qui avait fait la une des journaux du monde entier à l’âge de 15 ans – n’ayant pas encore été pleinement exploité. Il ne faisait toutefois aucun doute qu’il possédait une classe et une capacité à manier le ballon avec intelligence au milieu de terrain.

En quelques mois, les Gunners sont convaincus et finalisent un transfert définitif. Depuis, le Norvégien n’a cessé d’accumuler les apparitions (plus de 230 à ce jour) et a même endossé le brassard de capitaine.

Après avoir atteint la barre des dix buts lors de chacune de ses deux premières saisons pleines sous le maillot londonien, sa contribution offensive a baissé : il n’a pour l’instant inscrit qu’une seule réalisation cette année. Des pépins physiques ont ponctué la saison du milieu de terrain de 27 ans, suscitant inévitablement des interrogations sur son impact au sein du collectif.