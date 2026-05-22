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Les critiques visant Martin Ødegaard laissent l’ancienne star de la Premier League et du football norvégien « sous le choc et surpris », alors que le capitaine d’Arsenal est passé du statut de joueur « ennuyeux » à celui de joueur « incroyable »
Odegaard a rejoint Arsenal pour la première fois en 2021.
Depuis son arrivée chez les Gunners en janvier 2021, Odegaard cherche encore à s’imposer. À l’époque, il peinait déjà à gagner sa place dans le onze du Real Madrid, géant de la Liga. Il a donc saisi avec enthousiasme l’opportunité de se tester en Premier League.
Peu de gens savaient à quoi s’attendre de ce milieu de terrain créatif à l’époque, son potentiel indéniable – qui avait fait la une des journaux du monde entier à l’âge de 15 ans – n’ayant pas encore été pleinement exploité. Il ne faisait toutefois aucun doute qu’il possédait une classe et une capacité à manier le ballon avec intelligence au milieu de terrain.
En quelques mois, les Gunners sont convaincus et finalisent un transfert définitif. Depuis, le Norvégien n’a cessé d’accumuler les apparitions (plus de 230 à ce jour) et a même endossé le brassard de capitaine.
Après avoir atteint la barre des dix buts lors de chacune de ses deux premières saisons pleines sous le maillot londonien, sa contribution offensive a baissé : il n’a pour l’instant inscrit qu’une seule réalisation cette année. Des pépins physiques ont ponctué la saison du milieu de terrain de 27 ans, suscitant inévitablement des interrogations sur son impact au sein du collectif.
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Pourquoi les critiques visant Odegaard ont laissé son compatriote norvégien sans voix
Riise se dit stupéfait par les débats qui ont éclaté. L’ex-star de la Premier League et international norvégien, en partenariat avec Bally Bet, a confié à GOAL : « Je suis choqué et surpris qu’il soit autant critiqué par ses propres supporters. Quand on le voit entrer sur le terrain, oui, il a un passé, comme tout le monde, mais il est à l’origine de tout ce qu’Arsenal fait quand il est sur le terrain. Contre West Ham, son entrée en jeu a immédiatement changé la donne : énergie débordante, autorité naturelle, déplacements intelligents, passes décisives, vision du jeu exceptionnelle.
Je ne comprends pas les critiques qu’il reçoit de la part des supporters d’Arsenal. Sur TikTok, ces mêmes fans le descendent en flammes. Malgré ses nombreuses blessures, il revient toujours au top, aussi affûté que jamais. Il veut faire bouger les choses, il veut gagner pour le club. On voit ce que ça représente pour lui quand ils battent West Ham ou quand ils se qualifient pour une finale de Ligue des champions. Les joueurs le disent : il est essentiel.
Les supporters ne voient pas tout son travail en dehors du terrain. Dès qu’il entre en jeu, il impose le tempo à toute l’équipe. Oui, il ne réussit pas toujours, mais cela ne fait que renforcer mon admiration. Il sera crucial pour Arsenal en finale de la Ligue des champions, et bien sûr pour la Norvège au Mondial. C’est un joueur incroyable : certes, il se blesse parfois, mais il revient aussitôt au top, affûté et déterminé. Un véritable phénomène. »
Odegaard a connu des moments difficiles à Madrid avant de s'épanouir à Londres
Si les statistiques d’Odegaard n’ont guère retenu l’attention en 2025-2026, d’autres joueurs se sont illustrés dans ce domaine. Leandro Trossard s’est révélé précieux pour les Gunners : selon une étude de Bally Bet qui compare la valeur marchande aux performances sur le terrain, chacune de ses 12 contributions (buts ou passes décisives) « coûte » environ 1 450 000 £, ce qui le place au sixième rang de la Premier League en matière de rapport qualité-prix.
Les Gunners espèrent voir leur capitaine remonter rapidement dans ce classement, alors qu’il se rapproche du premier titre de champion depuis 22 ans. Riise salue le parcours de son compatriote, qui a su surmonter des moments délicats, notamment au Real Madrid : « Je ne critiquerai pas son choix quand il était jeune, car il a fait ce qu’il estimait juste à ce moment-là.
Il a fait le bon choix en partant en prêt. Le club où il a été prêté était idéal : il a franchi un cap et a enfin obtenu du temps de jeu. Il a été incroyable à la Real Sociedad, puis il est arrivé à Arsenal, où il a été formidable.
La seule critique qu’il reçoit vient du fait qu’on attend de lui qu’il prenne le jeu à son compte. Si ce n’est pas le cas, on dit : « Il est transparent ». Mais, en Premier League, il serait irréaliste d’espérer qu’un joueur de son profil impose sa loi à chaque rencontre. Il faut comprendre qu’il est souvent pris en marque étroite, ce qui libère des espaces pour ses coéquipiers. Il faut donc parfois regarder au-delà des statistiques.
« Pourtant, je le trouve incroyable et il a été formidable. Avant, on lui reprochait d’être un peu ennuyeux parce qu’il jouait toujours le ballon en arrière ou sur le côté. Aujourd’hui, il prend le ballon, affronte les défenseurs et les milieux de terrain, joue vers l’avant, déclenche des une-deux, des talonnades, marque et crée des occasions dans la surface. Il est devenu essentiel pour Arsenal. »
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Odegaard s'apprête à soulever le trophée de la Premier League en tant que capitaine d'Arsenal.
Odegaard soulevera le trophée de la Premier League après la dernière journée d’Arsenal, marquée par un déplacement à Crystal Palace dimanche. Il deviendra le premier joueur à brandir ce trophée depuis Patrick Vieira, capitaine des « Invincibles », en 2004.
Les Gunners pourraient d’ailleurs prolonger les festivités le 30 mai, date à laquelle ils défieront le Paris Saint-Germain, tenant du titre continental, en finale de la Ligue des champions. L’histoire est à portée de main pour le prestigieux club londonien, qui vise un premier sacre dans cette compétition.