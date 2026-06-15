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Les critiques visant Jude Bellingham sont « dures à digérer » pour Jordan Henderson, qui assure que la star « exceptionnelle » du Real Madrid donne à l’Angleterre un véritable « X-factor » pour la Coupe du monde 2026
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La défense d’une star « exceptionnelle » du Real Madrid
Souvent critiqué pour son attitude sur le terrain, Bellingham bénéficie pourtant d’une défense sans réserve de la part de Henderson. Ce dernier, devenu lui aussi une figure majeure des Three Lions sous l’ère Tuchel, affirme que l’image publique du jeune homme de 22 ans est loin de la réalité. Le milieu de terrain de Brentford est convaincu que l’ancien Borussen est le véritable moteur du succès de l’équipe d’Angleterre.
« Je ne peux qu’en dire du bien, assure Henderson. Je sais que les médias en parlent beaucoup et j’ai parfois du mal à lire ces articles, car je sais à quel point il est influent dans ce groupe et quel excellent coéquipier il est en dehors du terrain. Ce qu’il nous apporte est exceptionnel ; il apporte vraiment ce petit plus à l’équipe. »
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Expérience des grands rendez-vous et influence dans le vestiaire
Alors que l'Angleterre peaufine sa préparation avant d'affronter la Croatie mercredi pour son entrée dans le groupe L, Jude Bellingham devrait être aligné d'emblée au poste de meneur de jeu, malgré la pression exercée par Morgan Rogers, l'espoir d'Aston Villa. À seulement 22 ans, le milieu de terrain disputera ainsi son quatrième grand tournoi, une expérience précieuse que Henderson estime indispensable pour l'équipe de Tuchel aux États-Unis, au Mexique et au Canada.
« Il a déjà connu de grands moments dans sa carrière et il répond présent dans les matchs importants », a poursuivi Henderson. « Il a de l’expérience en tournois, c’est donc un joueur clé pour nous dans cette compétition. Si vous demandez à n’importe quel membre du groupe, il vous dira à quel point c’est un bon coéquipier et à quel point il s’entraîne bien. Beaucoup de ce que les médias disent ou écrivent n’est pas tout à fait vrai, voire carrément faux. Mais nous, au sein du groupe, nous savons ce dont il est capable et à quel point nous l’apprécions, et c’est l’essentiel. »
Le pont entre les générations
La sélection d’Henderson dans l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde à 35 ans a suscité des critiques, mais Bellingham a rapidement pris sa défense, affirmant que les détracteurs « ne savent pas de quoi ils parlent » et qualifiant le vétéran de « colle » du groupe. La star du Real Madrid a ainsi rétorqué que les détracteurs « n’ont aucune idée de ce dont ils parlent », qualifiant Henderson de « ciment » de l’équipe. Le milieu de terrain lui-même a souligné la complicité forgée lors d’un stage d’entraînement en Floride, où il a vu Bellingham encadrer des jeunes comme Rio Ngumoha.
« Veiller à ce que la culture et l’ambiance en dehors du terrain soient saines est essentiel, mais cela ne dépend pas d’une seule personne », a expliqué Henderson. « C’est l’affaire de tous. Chacun a un rôle à jouer, et c’est essentiel pour ce groupe, surtout à l’approche du tournoi : être un excellent coéquipier, que l’on soit titulaire, remplaçant ou non utilisé. »
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Forger une culture de la gagne sous l’ère Tuchel
Alors que les Three Lions abordent le tournoi en tant que favoris, Jordan Henderson estime que l’ambiance au sein du groupe n’a jamais été aussi bonne depuis des années. L’arrivée de Tuchel au poste d’entraîneur semble avoir encore renforcé la cohésion pendant la phase intensive de préparation.
« Il s’agit de créer un environnement et une culture qui nous poussent à nous motiver et à nous soutenir mutuellement au bon moment », explique Henderson. « J’ai l’impression que nous y sommes vraiment bien parvenus depuis l’arrivée du sélectionneur. Cela s’est développé et renforcé. Je suis satisfait de notre situation actuelle, surtout après la préparation d’avant-tournoi. Les gars ont été excellents ces deux dernières semaines et nous avons hâte de nous lancer. »