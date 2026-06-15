Souvent critiqué pour son attitude sur le terrain, Bellingham bénéficie pourtant d’une défense sans réserve de la part de Henderson. Ce dernier, devenu lui aussi une figure majeure des Three Lions sous l’ère Tuchel, affirme que l’image publique du jeune homme de 22 ans est loin de la réalité. Le milieu de terrain de Brentford est convaincu que l’ancien Borussen est le véritable moteur du succès de l’équipe d’Angleterre.

« Je ne peux qu’en dire du bien, assure Henderson. Je sais que les médias en parlent beaucoup et j’ai parfois du mal à lire ces articles, car je sais à quel point il est influent dans ce groupe et quel excellent coéquipier il est en dehors du terrain. Ce qu’il nous apporte est exceptionnel ; il apporte vraiment ce petit plus à l’équipe. »