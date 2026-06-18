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Les critiques ne viennent pas seulement des supporters du Milan : Zlatan Ibrahimović est aussi dans le viseur en tant que consultant de la Coupe du monde. « Sans lui, l’émission serait meilleure ; il ne connaît ni les équipes ni les joueurs », estime un observateur

Milan AC
Serie A
Z. Ibrahimovic

Le conseiller principal de Gerry Cardinale est également au cœur d’une polémique aux États-Unis.

Qu’on le veuille ou non, Zlatan Ibrahimovic fait toujours parler de lui. Envoyé spécial de Fox Sports aux États-Unis pour commenter la Coupe du monde, il garde en parallèle un contact permanent avec Gerry Cardinale et Massimo Calvelli afin de préparer les prochaines étapes du Milan. Le club a déjà désigné Ruben Amorim comme futur entraîneur, mais la constitution de l’encadrement technique se heurte encore à quelques obstacles.

  • Dans la tempête Tels des joueurs luttant contre un vent violent, les protagonistes de cette rencontre doivent faire preuve de courage et de technique pour imposer leur jeu.

    À cet égard, les critiques de plus en plus virulentes des supporters rossoneri concernant le rôle jamais tout à fait clarifié de l’ancien champion suédois – conseiller de confiance du patron de Red Bird mais, à tous égards, un homme qui pèse lourd dans les décisions finales – ne semblent pas près de s’arrêter. À cela s’ajoutent les critiques concernant sa présence aux États-Unis, dans un rôle sans rapport avec ses fonctions au club, à un moment particulièrement délicat. Cette situation est encore exacerbée par les critiques peu amènes du Times à l’égard de Zlatan Ibrahimović dans son rôle de « talent » aux côtés de Thierry Henry et de l’ex-footballeur américain Alexi Lalas, avec qui les piques en direct ont été fréquentes.

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  • MAL PRÉPARÉ

    Selon le Times, l’émission s’en trouverait améliorée sans la présence d’Ibra. Jusqu’à présent, l’ancien attaquant semble manquer de connaissances précises sur nombre d’équipes et de joueurs. Lorsque Fox a mis en avant l’histoire de l’Américain devenu sélectionneur du Canada, Jesse Marsch, avant son premier match la semaine dernière, Zlatan semblait n’en avoir jamais entendu parler. » Le contraste est net avec l’analyse de Thierry Henry, saluée pour sa finesse : « Des commentaires toujours élégants et éclairants. » 