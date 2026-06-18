Qu’on le veuille ou non, Zlatan Ibrahimovic fait toujours parler de lui. Envoyé spécial de Fox Sports aux États-Unis pour commenter la Coupe du monde, il garde en parallèle un contact permanent avec Gerry Cardinale et Massimo Calvelli afin de préparer les prochaines étapes du Milan. Le club a déjà désigné Ruben Amorim comme futur entraîneur, mais la constitution de l’encadrement technique se heurte encore à quelques obstacles.
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Les critiques ne viennent pas seulement des supporters du Milan : Zlatan Ibrahimović est aussi dans le viseur en tant que consultant de la Coupe du monde. « Sans lui, l’émission serait meilleure ; il ne connaît ni les équipes ni les joueurs », estime un observateur
Dans la tempête Tels des joueurs luttant contre un vent violent, les protagonistes de cette rencontre doivent faire preuve de courage et de technique pour imposer leur jeu.
À cet égard, les critiques de plus en plus virulentes des supporters rossoneri concernant le rôle jamais tout à fait clarifié de l’ancien champion suédois – conseiller de confiance du patron de Red Bird mais, à tous égards, un homme qui pèse lourd dans les décisions finales – ne semblent pas près de s’arrêter. À cela s’ajoutent les critiques concernant sa présence aux États-Unis, dans un rôle sans rapport avec ses fonctions au club, à un moment particulièrement délicat. Cette situation est encore exacerbée par les critiques peu amènes du Times à l’égard de Zlatan Ibrahimović dans son rôle de « talent » aux côtés de Thierry Henry et de l’ex-footballeur américain Alexi Lalas, avec qui les piques en direct ont été fréquentes.
MAL PRÉPARÉ
Selon le Times, l’émission s’en trouverait améliorée sans la présence d’Ibra. Jusqu’à présent, l’ancien attaquant semble manquer de connaissances précises sur nombre d’équipes et de joueurs. Lorsque Fox a mis en avant l’histoire de l’Américain devenu sélectionneur du Canada, Jesse Marsch, avant son premier match la semaine dernière, Zlatan semblait n’en avoir jamais entendu parler. » Le contraste est net avec l’analyse de Thierry Henry, saluée pour sa finesse : « Des commentaires toujours élégants et éclairants. »