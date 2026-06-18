À cet égard, les critiques de plus en plus virulentes des supporters rossoneri concernant le rôle jamais tout à fait clarifié de l’ancien champion suédois – conseiller de confiance du patron de Red Bird mais, à tous égards, un homme qui pèse lourd dans les décisions finales – ne semblent pas près de s’arrêter. À cela s’ajoutent les critiques concernant sa présence aux États-Unis, dans un rôle sans rapport avec ses fonctions au club, à un moment particulièrement délicat. Cette situation est encore exacerbée par les critiques peu amènes du Times à l’égard de Zlatan Ibrahimović dans son rôle de « talent » aux côtés de Thierry Henry et de l’ex-footballeur américain Alexi Lalas, avec qui les piques en direct ont été fréquentes.