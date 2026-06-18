Les critiques ne viennent pas seulement des supporters du Milan : Zlatan Ibrahimović est aussi dans le viseur en tant que commentateur de la Coupe du monde. « Sans lui, l’émission serait meilleure ; il ne connaît ni les équipes ni les joueurs », estime un observateur

À cet égard, les critiques de plus en plus virulentes des supporters rossoneri concernant le rôle jamais tout à fait clarifié de l’ancien champion suédois – conseiller de confiance du patron de Red Bird mais, à tous égards, un homme qui pèse lourd dans les décisions finales – ne semblent pas près de s’arrêter. Les observateurs pointent aussi son récent séjour aux États-Unis, où il a endossé un rôle sans rapport avec ses fonctions au club, au pire moment de la saison. Cette situation est encore exacerbée par les critiques peu flatteuses du Times à l’égard de Zlatan Ibrahimović dans son rôle de « talent » aux côtés de Thierry Henry et de l’ancien footballeur américain Alexi Lalas, avec qui les piques en direct ont été fréquentes.