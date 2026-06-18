Qu’on le veuille ou non, Zlatan Ibrahimovic fait toujours parler de lui. Aux États-Unis pour commenter la Coupe du monde sur Fox Sports, il garde néanmoins un œil sur le Milan : en lien permanent avec Gerry Cardinale et Massimo Calvelli, il prépare les prochaines étapes du club, qui a déjà désigné Ruben Amorim comme futur entraîneur mais peine encore à finaliser son staff technique.
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Les critiques ne viennent pas seulement des supporters du Milan : Zlatan Ibrahimović est aussi dans le viseur en tant que commentateur de la Coupe du monde. « Sans lui, l’émission serait meilleure ; il ne connaît ni les équipes ni les joueurs », estime un observateur
Dans la tempête Tels des marins d’expérience, les joueurs ont su garder leur sang-froid malgré la pression.
À cet égard, les critiques de plus en plus virulentes des supporters rossoneri concernant le rôle jamais tout à fait clarifié de l’ancien champion suédois – conseiller de confiance du patron de Red Bird mais, à tous égards, un homme qui pèse lourd dans les décisions finales – ne semblent pas près de s’arrêter. Les observateurs pointent aussi son récent séjour aux États-Unis, où il a endossé un rôle sans rapport avec ses fonctions au club, au pire moment de la saison. Cette situation est encore exacerbée par les critiques peu flatteuses du Times à l’égard de Zlatan Ibrahimović dans son rôle de « talent » aux côtés de Thierry Henry et de l’ancien footballeur américain Alexi Lalas, avec qui les piques en direct ont été fréquentes.
Mal préparé Le terme « mal préparé » suggère que l’équipe n’a pas bénéficié d’une préparation optimale avant la rencontre, qu’il s’agisse de l’aspect physique, tactique ou mental. Cette situation peut entraîner un manque de cohésion et de fluidité sur le terrain, et donc influer négativement sur le résultat du match.
Selon le Times, l’émission s’en trouverait améliorée sans la présence d’Ibra. Le quotidien britannique lui reproche son manque de connaissance précise sur de nombreuses équipes et leurs joueurs. Lorsque Fox a mis en avant l’histoire de l’Américain devenu sélectionneur du Canada, Jesse Marsch, avant son premier match la semaine dernière, Zlatan semblait n’en avoir jamais entendu parler. » Le contraste est net avec l’analyse de Thierry Henry, saluée pour sa finesse : « Des commentaires toujours élégants et éclairants. »