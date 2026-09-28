L’atmosphère autour de l’équipe nationale du Brésil est devenue de plus en plus tendue après une frayeur à Townsville. Une tête de Rayan à la 95e minute a été nécessaire pour arracher un match nul contre l’Australie, évitant ce qui aurait été une défaite historique pour les quintuples champions du monde. Ce résultat est intervenu après une douloureuse élimination en Coupe du monde face à la Norvège, laissant les supporters et les médias locaux en état d’alerte maximale.

Les critiques se sont fait entendre au sujet de la « très mauvaise impression » laissée par l’équipe, certaines personnalités de premier plan allant même jusqu’à demander le licenciement du sélectionneur, alors qu’il a signé un nouveau contrat de quatre ans il y a seulement quelques mois.

Cependant, Ancelotti reste inflexible. « C’est bien qu’il y ait des critiques sur le travail, a-t-il déclaré aux journalistes. Les critiques ont toujours existé et existeront toujours. Cela n’affecte pas l’idée que j’ai pour l’avenir de cette équipe nationale. Les critiques n’ont aucun effet sur ce que je pense de l’avenir. »