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« Les critiques n’ont aucun effet sur moi ! » - Carlo Ancelotti refuse d’être distrait par les réactions négatives au Brésil alors que le légendaire entraîneur vise une nouvelle génération
La pression monte après le match nul face à l’Australie
L’atmosphère autour de l’équipe nationale du Brésil est devenue de plus en plus tendue après une frayeur à Townsville. Une tête de Rayan à la 95e minute a été nécessaire pour arracher un match nul contre l’Australie, évitant ce qui aurait été une défaite historique pour les quintuples champions du monde. Ce résultat est intervenu après une douloureuse élimination en Coupe du monde face à la Norvège, laissant les supporters et les médias locaux en état d’alerte maximale.
Les critiques se sont fait entendre au sujet de la « très mauvaise impression » laissée par l’équipe, certaines personnalités de premier plan allant même jusqu’à demander le licenciement du sélectionneur, alors qu’il a signé un nouveau contrat de quatre ans il y a seulement quelques mois.
Cependant, Ancelotti reste inflexible. « C’est bien qu’il y ait des critiques sur le travail, a-t-il déclaré aux journalistes. Les critiques ont toujours existé et existeront toujours. Cela n’affecte pas l’idée que j’ai pour l’avenir de cette équipe nationale. Les critiques n’ont aucun effet sur ce que je pense de l’avenir. »
- AFP
Construire un avenir en or
Ancelotti a clairement indiqué que ces matches amicaux ont un objectif précis : identifier la prochaine génération d’icônes brésiliennes. Le groupe actuellement en Australie est largement expérimental, avec 17 joueurs comptant 10 sélections ou moins et 10 joueurs arrivés sans la moindre sélection.
L’Italien a souligné que la priorité n’est pas nécessairement le score final lors de ces rencontres, mais le développement de l’effectif. « La priorité maintenant est de construire une nouvelle génération capable de porter le Brésil pendant la Copa América et la Coupe du monde », a expliqué Ancelotti.
Il a reconnu que, même si les 26 joueurs appelés aujourd’hui ne sont pas les tout meilleurs, le processus de sélection s’inscrit délibérément dans une période d’observation plus large.
Le poids non négociable de la Coupe du monde
Si l’accent est mis sur la jeunesse, Ancelotti est parfaitement conscient du poids historique qui accompagne sa fonction. Diriger le Brésil ne ressemble à aucun autre poste dans le football mondial, où remporter le plus grand trophée est le seul résultat acceptable.
Lors de ses interventions médiatiques dans le Queensland, il a évoqué l’environnement unique de la Seleção. Face à l’intense pression médiatique, Ancelotti a déclaré que les attentes sont très élevées et qu’en tant que sélectionneur du Brésil, « il faut gagner la Coupe du monde ».
Il reste convaincu qu’il peut concilier le besoin d’une amélioration tactique immédiate avec la nécessité d’une progression à long terme. « Je ne me souviens pas d’une année où les attentes n’étaient pas élevées dans ma carrière », a-t-il ajouté.
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À l’approche du deuxième duel face à l’Australie à Brisbane, Ancelotti a l’intention d’affiner son approche tactique.
Ancelotti a expliqué : « Contrôler les transitions est très important. L’Australie n’a pas eu l’occasion de nous contrer quand nous avons joué avec quatre attaquants. Parfois, avec trois, nous avons plus de mal à nous créer des occasions. Nous n’avons pas bien terminé nos actions. »
« Nous pouvons contrôler le match avec trois milieux de terrain ou avec quatre attaquants. Personne dans le staff, ni les joueurs, ne pense que nous disputons seulement un match amical. Nous pensons au fait que nous représentons un immense pays, un immense maillot. Pour nous, un match de Coupe du monde et un match contre l’Australie, c’est la même chose. Nous représentons la plus grande sélection nationale de l’histoire du football », a conclu Ancelotti.
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