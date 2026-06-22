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Les critiques l’ont-elles touché ? Petković tranche sur la participation de Zidane face à la Jordanie

Jordanie vs Algérie
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V. Petkovic
L. Zidane
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Vladimir Petković, le sélectionneur de l’équipe nationale algérienne, a défendu son gardien Luka Zidane, vivement critiqué après la rencontre face à l’Argentine.

Pour son premier match dans la compétition, le gardien a encaissé trois buts inscrits par Lionel Messi, contribuant à la défaite 3-0 des Verts face aux champions du monde en titre.

Les critiques et les appels à un changement dans les cages se sont intensifiés en Algérie à la veille du match face à la Jordanie.

Avec seulement huit sélections au compteur, le gardien est jugé trop vert par un public exigeant qui réclame son remplacement.

Malgré cette situation, le sélectionneur Vladimir Petković a fermement défendu son gardien.

« Tout le monde a le droit de commettre des erreurs. J’ai une grande confiance en les capacités de Luka », a déclaré Petković dans des propos rapportés par le journal « AS ».

  • Algeria Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Beticovic ne se laisse pas perturber par les critiques qui circulent

    Ainsi, sans grande surprise, Luka Zidane gardera les cages de l’Algérie au moins pour le prochain match contre la Jordanie.

    Vladimir Petković a déclaré ignorer les critiques, expliquant qu’il se focalisait uniquement sur la victoire nécessaire pour entretenir les espoirs de qualification aux 32es de finale.

    « Je ne lis pas les critiques. Je n’ai même pas de réseaux sociaux », a-t-il martelé.

    Luka Zidane aura ainsi l’occasion de confirmer son choix de défendre les couleurs de l’Algérie plutôt que celles de la France, où il a pourtant brillé avec les sélections jeunes.

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