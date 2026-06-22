Les critiques l’ont-elles touché ? Petković tranche sur la participation de Zidane face à la Jordanie

Vladimir Petković, le sélectionneur de l’équipe nationale algérienne, a défendu son gardien Luka Zidane, vivement critiqué après la rencontre face à l’Argentine.

Pour son premier match dans la compétition, le gardien a encaissé trois buts inscrits par Lionel Messi, contribuant à la défaite 3-0 des Verts face aux champions du monde en titre.

Les critiques et les appels à un changement dans les cages se sont intensifiés en Algérie à la veille du match face à la Jordanie.

Avec seulement huit sélections au compteur, le gardien est jugé trop vert par un public exigeant qui réclame son remplacement.

Malgré cette situation, le sélectionneur Vladimir Petković a fermement défendu son gardien.

« Tout le monde a le droit de commettre des erreurs. J’ai une grande confiance en les capacités de Luka », a déclaré Petković dans des propos rapportés par le journal « AS ».