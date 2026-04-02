Les crises continuent de frapper Al-Ahly… Un nouveau coup dur vient tourmenter Yassine

L'entraîneur allemand espère remettre son équipe sur les rails, après deux revers lors des derniers matchs de championnat et de Coupe du Roi.

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Avant la trêve, Al-Ahli s'était incliné face à Al-Qadisiyah (2-3) lors de la 26e journée et avait pris du retard dans la course au titre.

Mais les difficultés ne se sont pas arrêtées là : le club a subi une défaite cuisante face à Al-Hilal en demi-finale de la Coupe du Roi, s'inclinant aux tirs au but (2-4).