Les crises continuent de frapper Al-Ahly… Un nouveau coup dur vient tourmenter Yassine

L'entraîneur allemand Matthias Jaissle est confronté à une nouvelle crise au sein de l'effectif d'Al-Ahli, à la veille du match très attendu contre Damac, prévu samedi prochain dans le cadre de la 27e journée du championnat saoudien Roshen.
Ces événements surviennent à un moment délicat, alors que « Al-Raqi » risque de perdre l'un de ses joueurs clés avant le match, ce qui place le staff technique dans une situation difficile, alors que l'équipe cherche à poursuivre sa série de résultats positifs et à consolider sa place au classement.