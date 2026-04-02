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Les crises continuent de frapper Al-Ahly… Un nouveau coup dur vient tourmenter Yassine

Al Ahli vs Damac FC
Al Ahli
Damac FC
Saudi Pro League
M. Jaissle
A. Majrashi
Arabie saoudite
Allemagne

L'entraîneur allemand évalue les dégâts

L'entraîneur allemand Matthias Jaissle est confronté à une nouvelle crise au sein de l'effectif d'Al-Ahli, à la veille du match très attendu contre Damac, prévu samedi prochain dans le cadre de la 27e journée du championnat saoudien Roshen.

Ces événements surviennent à un moment délicat, alors que « Al-Raqi » risque de perdre l'un de ses joueurs clés avant le match, ce qui place le staff technique dans une situation difficile, alors que l'équipe cherche à poursuivre sa série de résultats positifs et à consolider sa place au classement.

  • Résultats en baisse

    L'entraîneur allemand espère remettre son équipe sur les rails, après deux revers lors des derniers matchs de championnat et de Coupe du Roi.

    Lire aussi... Sous la houlette de Ronaldo, Al-Nassr risque de perdre quatre atouts face à Al-Najma

    Avant la trêve, Al-Ahli s'était incliné face à Al-Qadisiyah (2-3) lors de la 26e journée et avait pris du retard dans la course au titre.

    Mais les difficultés ne se sont pas arrêtées là : le club a subi une défaite cuisante face à Al-Hilal en demi-finale de la Coupe du Roi, s'inclinant aux tirs au but (2-4).

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  • Al Ahli v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Perte d'axe

    L'Al-Ahly n'a pas été épargné par les contretemps liés à la trêve internationale, puisque le Français Valentin Atangana s'est blessé alors qu'il jouait avec la sélection nationale des moins de 21 ans.

    Atangana s'est blessé à la cheville lundi dernier, suite à un tacle d'un de ses coéquipiers lors d'un entraînement de l'équipe de France des moins de 21 ans.

    Le journal a indiqué que le milieu de terrain français avait subi des examens radiologiques et médicaux mercredi, qui ont révélé une contusion importante à la jambe, ainsi qu'une déchirure de l'articulation.

    Atangana suivra un programme intensif de soins et de rééducation dans les semaines à venir, et son retour à l'entraînement dépendra de sa réponse aux séances de traitement.

  • Al Hilal v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Un nouveau coup

    Le nouveau coup dur pour Yassal est l'absence confirmée du latéral droit international Ali Majrashi face à Damac.

    Le journal saoudien « Al-Riyadiah » a confirmé que le staff médical avait mis en place un programme de rééducation pour la star de l'Al-Ahli en vue de son retour.

    Majrashi est l'un des atouts défensifs majeurs d'Al-Ahli, car il permet à la star algérienne Riyad Mahrez de se libérer en attaque, sans avoir à assumer des tâches épuisantes sur le flanc droit.

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