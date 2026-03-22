Comme l'a révélé Christian Falk, responsable football du journal Bild, lors de l'émission télévisée « BILD Sport sur WELT TV », le milieu de terrain du club le plus titré d'Allemagne ne rejoindra pas l'équipe nationale allemande lundi comme prévu, mais restera à Munich pour soigner sa blessure.
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Les craintes se confirment ! La star du FC Bayern Munich ne pourra probablement pas rejoindre l'équipe nationale allemande
En conséquence, il ne devrait pas être disponible pour l'équipe nationale allemande et le sélectionneur Julian Nagelsmann pour les deux matchs amicaux contre la Suisse vendredi et contre le Ghana lundi prochain.
La décision a donc été prise après un nouvel examen médical dimanche. Les responsables du Bayern se seraient mis d'accord avec la DFB pour ne prendre aucun risque avec le joueur de 22 ans.
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Pavlovic manquera le match contre le Bayern en raison de douleurs à la hanche
Pavlovic avait manqué le match de Bundesliga du Bayern samedi dernier en raison de douleurs à la hanche. Selon Christoph Freund, directeur sportif du FCB, le joueur de 22 ans « a beaucoup joué ces derniers temps et s'est plaint de douleurs. Ce serait regrettable pour tout le monde s'il en ressortait avec une blessure plus grave. Nous devons être prudents. » Il avait déjà été remplacé, blessé, lors de la victoire 4-1 en Ligue des champions contre l'Atalanta Bergame.
On ne sait pas encore si Pavlovic pourra rejoindre la sélection pour les prochains matchs internationaux. Il est possible que Nagelsmann désigne un remplaçant pour le milieu de terrain du Bayern – Angelo Stiller, du VfB Stuttgart, serait une option.
FC Bayern Munich, calendrier : les prochains matchs du FCB
Date
Heure
Rencontre
Samedi 4 avril
15h30
SC Fribourg - FC Bayern (Bundesliga)
Mardi 7 avril
21 h
Real Madrid - FC Bayern (Ligue des champions)
Samedi 11 avril
18 h 30
FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
Mercredi 15 avril
21 h
FC Bayern - Real Madrid (Ligue des champions)
Dimanche 19 avril
17h30
FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)