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Julian NagelsmannGetty Images
Christian Guinin

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Les craintes se confirment ! La star du FC Bayern Munich ne pourra probablement pas rejoindre l'équipe nationale allemande. Son remplaçant viendra-t-il du VfB Stuttgart ?

Aleksandar Pavlovic, du Bayern Munich, ne pourra apparemment pas rejoindre la sélection allemande.

Comme l'a révélé Christian Falk, responsable football du journal Bild, lors de l'émission télévisée « BILD Sport sur WELT TV », le milieu de terrain du club le plus titré d'Allemagne ne rejoindra pas l'équipe nationale allemande lundi comme prévu, mais restera à Munich pour soigner sa blessure.

  • En conséquence, il ne devrait pas être disponible pour l'équipe nationale allemande et le sélectionneur Julian Nagelsmann pour les deux matchs amicaux contre la Suisse vendredi et contre le Ghana lundi prochain.

    La décision a donc été prise après un nouvel examen médical dimanche. Les responsables du Bayern se seraient mis d'accord avec la DFB pour ne prendre aucun risque avec le joueur de 22 ans.

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  • Aleksandar PavlovicGetty

    Pavlovic manquera le match contre le Bayern en raison de douleurs à la hanche

    Pavlovic avait manqué le match de Bundesliga du Bayern samedi dernier en raison de douleurs à la hanche. Selon Christoph Freund, directeur sportif du FCB, le joueur de 22 ans « a beaucoup joué ces derniers temps et s'est plaint de douleurs. Ce serait regrettable pour tout le monde s'il en ressortait avec une blessure plus grave. Nous devons être prudents. » Il avait déjà été remplacé, blessé, lors de la victoire 4-1 en Ligue des champions contre l'Atalanta Bergame.

    On ne sait pas encore si Pavlovic pourra rejoindre la sélection pour les prochains matchs internationaux. Selon les informations du journal Bild, Nagelsmann devrait, au moins pour l'instant, faire appel à Angelo Stiller, du VfB Stuttgart. Le joueur de 24 ans serait le cinquième professionnel du club souabe à intégrer l'équipe nationale allemande, après Deniz Undav, Jamie Leweling, Alexander Nübel et Josha Vagnoman.

  • FC Bayern Munich, calendrier : les prochains matchs du FCB

    Date

    Heure

    Rencontre

    Samedi 4 avril

    15h30

    SC Fribourg - FC Bayern (Bundesliga)

    Mardi 7 avril

    21 h

    Real Madrid - FC Bayern (Ligue des champions)

    Samedi 11 avril

    18 h 30

    FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)

    Mercredi 15 avril

    21 h

    FC Bayern - Real Madrid (Ligue des champions)

    Dimanche 19 avril

    17h30

    FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)

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