Les craintes se confirment ! La star du FC Bayern Munich ne pourra probablement pas rejoindre l'équipe nationale allemande. Son remplaçant viendra-t-il du VfB Stuttgart ?

En conséquence, il ne devrait pas être disponible pour l'équipe nationale allemande et le sélectionneur Julian Nagelsmann pour les deux matchs amicaux contre la Suisse vendredi et contre le Ghana lundi prochain.

La décision a donc été prise après un nouvel examen médical dimanche. Les responsables du Bayern se seraient mis d'accord avec la DFB pour ne prendre aucun risque avec le joueur de 22 ans.