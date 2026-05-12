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Les craintes concernant la retraite de Ferland Mendy sont dissipées : le Real Madrid connaît désormais la durée d’indisponibilité du latéral français après son opération
L’intervention chirurgicale a été un succès à Lyon.
Mendy a été opéré lundi à Lyon après une récidive de sa blessure musculaire à la cuisse droite. L’intervention, menée à la clinique privée Jean-Mermoz par le Dr Bertrand Sonnery-Cottet sous la supervision du staff médical du Real Madrid, a été confirmée comme un succès par le club.
Cette lésion du droit fémoral, qui a déjà perturbé sa saison, l’avait contraint à quitter ses partenaires dès la 14e minute lors de la victoire contre l’Espanyol le 3 mai. Il s’agit de sa cinquième blessure en cours d’exercice, un bilan qui complique ses chances de s’imposer comme titulaire régulier.
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Le Real Madrid confirme que l’intervention s’est parfaitement déroulée.
Le Real Madrid a confirmé, dans un communiqué officiel, le succès de l’intervention chirurgicale de Ferland Mendy. Cette opération constitue une étape décisive pour résoudre le problème récurrent qui a limité la disponibilité du latéral gauche cette saison.
Le club a publié le communiqué suivant : « Notre joueur Ferland Mendy a subi avec succès une intervention chirurgicale aujourd’hui, sous la supervision du service médical du Real Madrid, afin de réparer une lésion du muscle droit fémoral de la jambe droite. Mendy entamera sa rééducation dans les prochains jours. »
Les rumeurs de retraite ont été formellement démenties.
Dans les jours qui ont précédé l’opération, plusieurs médias espagnols ont laissé entendre que la carrière de Mendy pourrait être en péril. Certains ont même affirmé que le défenseur risquait de rester sur la touche pendant près d’un an, et des rumeurs ont évoqué la possibilité d’une retraite anticipée pour le joueur de 30 ans.
Ces craintes ont depuis été dissipées : selon RMC Sport, le défenseur n’entend pas mettre un terme à sa carrière et reste déterminé à retrouver le plus haut niveau. Ses problèmes physiques ont aussi impacté sa sélection en équipe de France. Bien qu’il compte dix sélections, Mendy n’a plus porté le maillot des Bleus depuis l’Euro 2024, tournoi lors duquel il n’avait pas été retenu.
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Objectif de réadaptation et de retour
Les dernières prévisions médicales, plus encourageantes que les premières estimations, indiquent que Mendy sera absent environ trois à quatre mois pour entamer sa rééducation. Si sa convalescence se déroule comme prévu, le défenseur pourrait retrouver les terrains lors de la première partie de la saison prochaine. Pour le joueur comme pour le club, retrouver pleinement sa condition physique sera crucial afin de se réimposer sur le flanc gauche de la défense madrilène.