Les craintes concernant la retraite de Ferland Mendy sont dissipées : le Real Madrid connaît désormais la durée d’indisponibilité du latéral français après son opération

Mendy a été opéré lundi à Lyon après une récidive de sa blessure musculaire à la cuisse droite. L’intervention, menée à la clinique privée Jean-Mermoz par le Dr Bertrand Sonnery-Cottet sous la supervision du staff médical du Real Madrid, a été confirmée comme un succès par le club.

Cette lésion du droit fémoral, qui a déjà perturbé sa saison, l’avait contraint à quitter ses partenaires dès la 14e minute lors de la victoire contre l’Espanyol le 3 mai. Il s’agit de sa cinquième blessure en cours d’exercice, un bilan qui complique ses chances de s’imposer comme titulaire régulier.