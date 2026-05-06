Les coulisses du premier titre de WSL remporté par Manchester City depuis 2016 : comment l'équipe d'Andree Jeglertz a surmonté dix années de déceptions pour détrôner Chelsea

Plusieurs de ces saisons échouées à un cheveu se sont révélées particulièrement déchirantes. Lors de l’exercice 2019-2020, écourté par la pandémie de Covid-19, City occupait la première place du classement au moment de l’arrêt du championnat. Toutefois, le titre a été attribué selon le ratio de points par match, ce qui a permis à Chelsea, deuxième avec une rencontre de moins, de coiffer les Citizens au poteau. L’année suivante, les Blues d’Emma Hayes les ont de nouveau devancés : City a terminé deuxième à deux points, malgré une seule défaite en toute la saison.

Le scénario le plus cruel reste celui de la saison la plus récente, impliquant dix joueuses toujours présentes au club. À deux journées de la fin, le titre semblait acquis pour City : après la défaite 4-3 de Chelsea face à Liverpool, Emma Hayes avait même enterré la course au sacre. Les Mancuniennes comptaient alors six points d’avance et une meilleure différence de buts de huit unités. Une défaite dramatique contre Arsenal lors de l’avant-dernier week-end a alors relancé Chelsea, qui a enchaîné trois victoires 15-0 pour reprendre le trône à la différence de buts.

Pendant un instant, les supporters de City ont redouté un nouveau scénario catastrophe : après une avance historique de 11 points début février, l’équipe a failli laisser Arsenal revenir dans la course. Au final, l’équipe a récolté les fruits de l’avance considérable qu’elle s’était forgée. Après avoir dominé la WSL tout au long de la saison, avec quatre victoires en six matchs contre les autres membres du « Big Four », il est difficile de contester que City mérite d’être sacrée championne d’Angleterre pour la deuxième fois seulement.

Comment ont-ils réussi à tourner la page de cette déception ? Comment Andree Jeglertz, pour sa première saison au club, a-t-il mis fin à la série remarquable de six titres consécutifs de Chelsea en championnat ? Et, surtout, comment Manchester City a-t-il enfin conquéri son premier titre en WSL depuis dix ans ?