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Ameé Ruszkai

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Les coulisses du premier titre de WSL remporté par Manchester City depuis 2016 : comment l'équipe d'Andree Jeglertz a surmonté dix années de déceptions pour détrôner Chelsea

WSL Série printemps
Manchester City Women
A. Jeglertz
V. Miedema
K. Shaw
L. Hemp
A. Greenwood
K. Casparij
Y. Hasegawa
Kerolin
WOMEN'S FOOTBALL
FEATURES

Pour la première fois en dix ans, Manchester City remporte le titre de champion de la Super League féminine. Ce couronnement ne s'est peut-être pas déroulé comme l'avait prévu le leader incontesté du championnat, puisque le match nul d'Arsenal à Brighton mercredi soir a scellé son triomphe sans même qu'il ait eu besoin de fouler la pelouse. Mais cette victoire n'en sera pas moins savoureuse pour une équipe de City qui a dû se contenter de cinq deuxièmes places depuis son dernier titre remporté en 2016.

Plusieurs de ces saisons échouées à un cheveu se sont révélées particulièrement déchirantes. Lors de l’exercice 2019-2020, écourté par la pandémie de Covid-19, City occupait la première place du classement au moment de l’arrêt du championnat. Toutefois, le titre a été attribué selon le ratio de points par match, ce qui a permis à Chelsea, deuxième avec une rencontre de moins, de coiffer les Citizens au poteau. L’année suivante, les Blues d’Emma Hayes les ont de nouveau devancés : City a terminé deuxième à deux points, malgré une seule défaite en toute la saison.

Le scénario le plus cruel reste celui de la saison la plus récente, impliquant dix joueuses toujours présentes au club. À deux journées de la fin, le titre semblait acquis pour City : après la défaite 4-3 de Chelsea face à Liverpool, Emma Hayes avait même enterré la course au sacre. Les Mancuniennes comptaient alors six points d’avance et une meilleure différence de buts de huit unités. Une défaite dramatique contre Arsenal lors de l’avant-dernier week-end a alors relancé Chelsea, qui a enchaîné trois victoires 15-0 pour reprendre le trône à la différence de buts.

Pendant un instant, les supporters de City ont redouté un nouveau scénario catastrophe : après une avance historique de 11 points début février, l’équipe a failli laisser Arsenal revenir dans la course. Au final, l’équipe a récolté les fruits de l’avance considérable qu’elle s’était forgée. Après avoir dominé la WSL tout au long de la saison, avec quatre victoires en six matchs contre les autres membres du « Big Four », il est difficile de contester que City mérite d’être sacrée championne d’Angleterre pour la deuxième fois seulement.

Comment ont-ils réussi à tourner la page de cette déception ? Comment Andree Jeglertz, pour sa première saison au club, a-t-il mis fin à la série remarquable de six titres consécutifs de Chelsea en championnat ? Et, surtout, comment Manchester City a-t-il enfin conquéri son premier titre en WSL depuis dix ans ?

  • Yui Hasegawa Man City Women 2025-26Getty Images

    Concentration totale

    Abordons d’emblée le sujet qui fâche : tout le monde s’accorde à dire qu’il existe un « Big Four » en WSL, composé de City, Manchester United, Chelsea et Arsenal, mais il n’y a que trois places en Ligue des champions. Par conséquent, l’un de ces grands clubs rate chaque saison le rendez-vous européen ; la saison dernière, c’était City.

    L’absence de ce rendez-vous européen a offert à l’équipe de Jeglertz un avantage indéniable dans la course au titre de la WSL, d’autant que United, Chelsea et Arsenal ont tous atteint les quarts de finale continentaux.

    « Ce temps supplémentaire pour garder tout le monde en forme vous offre simplement plus d’options », explique Marc Skinner, l’entraîneur de United, qui a vu son équipe peiner à gérer les exigences d’une saison sur quatre tableaux. Chelsea a également été touché par une série de blessures ces derniers mois.

    En contrepartie, l’absence de Coupe d’Europe expose à une pression maximale : pas d’alibi, il faut briller en WSL.

    « Nous devons vraiment viser la première place », a déclaré la milieu de terrain de City, Yui Hasegawa, avant le début de la saison, dans une interview accordée à GOAL. « Nous pouvons nous concentrer sur le championnat national. »

    Cet avantage est un élément du sacre de City, mais loin d’être le facteur décisif : si l’absence d’Europe suffisait à garantir un titre, l’équipe non qualifiée l’emporterait chaque année. Or, depuis le succès de Chelsea en 2020, cela ne s’est pas produit.

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  • Andree Jeglertz Sam Coffey Man City Women 2025-26Getty Images

    Le bon rendez-vous

    Quelles sont les principales raisons de la saison exceptionnelle de City ? Il est difficile de ne pas commencer par l’impact de Jeglertz.

    Bien qu’il s’agisse d’un entraîneur expérimenté, deux fois nommé Manager de l’année en Suède – notamment lorsqu’il dirigeait une équipe d’Umea pleine de stars, dont la superstar brésilienne Marta, et remportait la Ligue des champions en 2004 –, cet homme de 54 ans est arrivé à Manchester sans faire de bruit.

    En effet, il n’avait pas réussi à aider le Danemark, emmené par la star emblématique du Bayern Munich Pernille Harder, à décrocher le moindre point lors du Championnat d’Europe 2025. Pourtant, Jeglertz a effectué un retour en force remarquable et a mené City à son premier titre de WSL en dix ans.

    Pour y parvenir, il a modifié le style et l’organisation de l’équipe. Autrefois axé sur la possession, le jeu des Citizens s’est fait légèrement plus direct sous la houlette du Suédois, sans pour autant renoncer au ballon. Le résultat : un football rapide, offensif et riche en buts, nécessaire car la défense, en contrepartie, a aussi concédé davantage d’occasions.

    « Nous sommes bien plus fluides et il y a davantage de liberté, surtout au milieu de terrain », observe Lauren Hemp, souvent alignée sur l’aile gauche. « Je finis par flotter, en quelque sorte, de la gauche vers la droite, et entre les deux aussi. »

  • Kerolin Khadija Shaw Man City Women 2025-26Getty Images

    Système conçu pour « optimiser les performances »

    Les ajustements tactiques les plus notables interviennent au milieu de terrain. Sous l’ère Gareth Taylor, Hasegawa occupait un rôle reculé, deux milieux offensifs jouant devant elle tout en conservant des missions défensives.

    Sous l’ère Jeglertz, elle forme un duo axial avec Laura Blindkilde Brown ou Sam Coffey, ce qui libère Vivianne Miedema et lui offre davantage d’espace. Le binôme peut ainsi se projeter vers l’avant dès que la situation le permet.

    Ce dispositif illustre la structure imposée par City, tout en laissant place à la liberté et à la nuance selon les joueuses disponibles. Sur l’aile droite, le constat est similaire. Aoba Fujino, ailière traditionnelle qui longe la ligne de touche pour adresser des centres précis, et Kerolin, Brésilienne rusée qui préfère couper vers l’intérieur pour éliminer les défenseuses, sont les deux options les plus utilisées.

    « Elles occupent le même poste, mais leur profil est radicalement différent », analyse Jeglertz. « Je pense que c’est ce qui nous rend un peu plus imprévisibles que les autres équipes. »

    « Nous plaçons les joueuses là où elles peuvent donner le meilleur d’elles-mêmes et optimiser leurs performances », explique-t-il. « Il s’agit d’avoir une structure claire où chacune sait ce qu’elle doit faire, tout en conservant la liberté de s’exprimer et de se sentir, en tant que joueuse, la meilleure version d’elle-même. Je veux qu’elles aient le sentiment de pouvoir créer par elles-mêmes, tout en connaissant notre objectif collectif. »

  • Manchester City v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Miedema est de retour à son meilleur niveau.

    C’est particulièrement vrai pour Miedema, qui signe sa meilleure saison depuis sa grave rupture du ligament croisé antérieur en 2022. Avant cela, la Néerlandaise était une véritable force de la nature, ce qui lui avait permis de dominer le classement des meilleures buteuses de l’histoire de la WSL. Elle a ensuite dû affronter une longue rééducation, plusieurs opérations chirurgicales et a peiné à rester en forme pendant une saison entière… jusqu’à présent.

    Grâce à son doublé lors de la victoire écrasante dans le derby de Manchester à Old Trafford en mars, Miedema a atteint la barre des 10 buts en championnat pour la première fois depuis la saison 2021-22, devenant ainsi la première joueuse de l’histoire de la WSL à franchir ce cap lors de cinq saisons différentes. Ajoutez à cela cinq passes décisives en 19 apparitions, et vous obtenez des statistiques sensationnelles.

    Mais son impact ne se limite pas aux statistiques. Son entente florissante avec l’attaquante vedette Khadija Shaw s’est aussi révélée décisive : la présence de deux avant-centres de classe mondiale, l’une jouant légèrement plus en retrait, pose un casse-tête aux défenses. « Les adversaires sont souvent occupés à contenir Bunny [Shaw] », expliquait Skinner après le doublé de Miedema contre son United, « ce qui libère l’espace pour que la Néerlandaise frappe ».

  • Khadija Shaw Man City Women 2025-26Getty Images

    « Le meilleur au monde »

    Cette attention partagée a parfois profité à Shaw, qui s’est imposée comme la joueuse phare du championnat cette saison. L’internationale jamaïcaine a inscrit 19 buts en 21 matches de championnat, s’assurant ainsi pratiquement un troisième Soulier d’or, tout en contribuant à mener son équipe vers son premier titre de championne de la WSL.

    « De loin la meilleure attaquante au monde », a jugé Martin Ho, l’entraîneur de Tottenham, après le triplé éclair de Shaw contre son équipe en mars. « Elle marque, elle est à l’aise de la tête, des pieds, dos au but, son jeu de liaison et ses déplacements sont impeccables – mais elle n’est pas seule. Elle et Viv se complètent à la perfection. Kerolin et Lauren occupent les côtés ; si elles ne viennent pas au ballon, elles se projettent derrière vous. Leurs relations sur le terrain sont excellentes et on voit bien que cette complicité existe depuis un certain temps. »

    Outre ses buts, Shaw a été précieuse par sa disponibilité, son absence ayant probablement coûté le titre en 2023-2024. Son travail défensif a également été salué par ses coéquipières.

    « Quand elle presse, elle est l’une des meilleures neuf au monde », assure Coffey, milieu de terrain américaine arrivée en janvier. À cela s’ajoute son impact sur les coups de pied arrêtés, où sa vigilance défensive est précieuse.

    « Elle réalise aussi des actions sans ballon qui nous aident énormément », ajoute Hemp.

  • Kerstin Casparij Man City Women 2025-26Getty Images

    Un travail d'équipe

    Il paraît presque injuste de mettre en avant certaines joueuses de City, tant l’ensemble du groupe a brillé tout au long de cette saison remarquable.

    À droite de la défense, Kerstin Casparij s’est imposée comme l’une des meilleures joueuses de la WSL, terminant en tête du classement des passeuses décisives ; lors de sa première saison au club, Jade Rose a brillé en défense centrale ; Blindkilde Brown a connu une saison charnière et s’est imposée comme un pilier du milieu de terrain ; la brillante régularité de Hasegawa a, une fois de plus, impressionné et émerveillé ; Hemp, Fujino, Kerolin et Mary Fowler ont apporté variété et qualité sur les ailes – et la liste est encore longue.

    Incontestablement, City a dominé le championnat cette saison, et c’est grâce à l’effort collectif de toutes ces joueuses que cet exploit a été rendu possible.

  • Lauren Hemp Man City Liverpool Women 2025-26Getty Images

    Un brin de chance

    Il y a toutefois eu un accroc. Après avoir écrasé Chelsea 5-1 en février, creusant ainsi un écart de 11 points en tête du classement – le plus important de l'histoire de la WSL –, Manchester City a laissé filer des points à deux reprises lors de ses trois matchs suivants, un véritable choc quand on sait que cette victoire contre les Blues était leur 13e d'affilée. Une défaite à Arsenal, puis un 0-0 à Aston Villa, ont redonné un peu d’espoir aux poursuivants.

    Une défaite surprise 3-2 à Brighton fin avril a alors vraiment semé la zizanie, surtout combinée aux événements de la semaine suivante, lorsque City recevait Liverpool. On s'attendait à ce que ce soit le jour où elles remporteraient le titre, mais pendant 90 minutes, il a plutôt semblé que ce serait le jour où elles le laisseraient filer.

    Tout autre résultat qu’une victoire les aurait privés de leur destin, et alors que le chronomètre entrait dans le temps additionnel, un seul point semblait acquis. C’est alors qu’un autre élément a pesé : la chance.

    La chance, qui sourit rarement aux timides, joue souvent un rôle dans le football, et peu de trophées se gagnent sans une part d’aléa. De même, il est presque toujours question d’un moment de flottement, surtout quand une équipe vise son premier sacre national depuis dix ans avec un groupe jamais couronné.

    La gardienne de Liverpool, Jennifer Falk, avait tenu City à distance tout l’après-midi grâce à une série d’arrêts impressionnants. Pourtant, lorsque Rebecca Knaak a repris le ballon de la tête à la 91^e minute, sur une frappe qui semblait à la portée de l’internationale suédoise, le ballon a filé entre ses gants et au fond des filets. Les célébrations débordantes d’émotion ont confirmé l’importance décisive de ce but.

    Si Arsenal avait remporté ses trois matchs en retard, la pression serait restée vive jusqu’à la dernière journée à West Ham. Mais les Gunners, épuisés par leur campagne européenne conclue sur une élimination en demi-finale de Ligue des champions, n’ont pas pu maintenir leur série de victoires. Un match nul 1-1 à Brighton mercredi soir a donc mis fin au suspense, offrant à Man City le titre de champion de la WSL 2025-2026.

  • Kerolin Khadija Shaw Rebecca Knaak Man City women 2025-26Getty Images

    Des champions dignes de ce nom

    Cette équipe de City présente des lacunes. L’absence de Miedema ces dernières semaines, pour des raisons personnelles, s’est fait ressentir, City affichant un niveau de performance nettement inférieur sans sa contribution. Les adversaires ont saisi que la défense pouvait être prise en profondeur, d’autant plus que le poste d’arrière gauche demeure un besoin évident sur le marché des transferts estival.

    À cela s’ajoutent les spéculations persistantes autour de Shaw, dont le contrat expire cet été et qui a reçu une offre mirobolante de Chelsea que City n’a pas encore égalée.

    Malgré ces aléas, City demeure la meilleure équipe de WSL cette saison et mérite d’être couronnée championne d’Angleterre. Son jeu, souvent étincelant, repose sur des combinaisons offensives affûtées, et l’entraîneur Jeglertz, pour sa première année à la tête du groupe, a mis en place un système qui exalte le potentiel de chacune de ses joueuses.

    Cet été, il disposera de la marge nécessaire pour consolider les points faibles et étoffer l’effectif en prévision de l’exercice 2026-2027, qui s’annonce encore plus exigeant avec le retour de City en Ligue des champions, seulement pour la deuxième fois en cinq ans.

    Pour l’instant, elles peuvent savourer leur réussite. Depuis leur précédent titre, il y a dix ans, avec des joueuses comme Lucy Bronze, Jill Scott ou Toni Duggan, les Citizens ont souvent frôlé le sacre. En 2021, ils avaient manqué la couronne pour deux points ; en 2024, c’est la différence de buts qui les avait privés du trône. Cette fois, Manchester City est bel et bien champion d’Angleterre, et le mérite pleinement.

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