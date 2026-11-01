Sous les yeux de Kakà, le plus grand numéro 22 de l’histoire de l’AC Milan, Moreira, qui porte lui aussi le 22 (un numéro choisi en hommage à son idole Ricky), s’est offert une soirée de rêve.

Une passe décisive parfaite pour la tête de Pulisic, qui n’est pas vraiment le plus grand des attaquants de l’AC Milan, mais s’est élevé au-dessus des géants de la défense de l’Inter sur le premier but ; puis cette idée tout simplement géniale d’un corner joué court pour Rabiot, qui marque d’un lob et inflige un deuxième uppercut à l’Inter.

La joie débordante du Français envers Diego montre parfaitement à quel point il adore son nouveau coéquipier, qu’il a pris sous son aile. Et il n’est pas le seul : tous ses coéquipiers le considèrent comme un crack sur le terrain comme en dehors, et les supporters de l’AC Milan en ont déjà fait leur chouchou.