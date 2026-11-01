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Les coulisses concernant Gasperini et la Roma, le petit échange avec Modric : Moreira est le véritable atout supplémentaire d’Amorim pour l’AC Milan

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Moreira, héros du derby : « Merci à Kakà d’être venu, mais pas de comparaisons... »

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Sous les yeux de Kakà, le plus grand numéro 22 de l’histoire de l’AC Milan, Moreira, qui porte lui aussi le 22 (un numéro choisi en hommage à son idole Ricky), s’est offert une soirée de rêve.

Une passe décisive parfaite pour la tête de Pulisic, qui n’est pas vraiment le plus grand des attaquants de l’AC Milan, mais s’est élevé au-dessus des géants de la défense de l’Inter sur le premier but ; puis cette idée tout simplement géniale d’un corner joué court pour Rabiot, qui marque d’un lob et inflige un deuxième uppercut à l’Inter.

La joie débordante du Français envers Diego montre parfaitement à quel point il adore son nouveau coéquipier, qu’il a pris sous son aile. Et il n’est pas le seul : tous ses coéquipiers le considèrent comme un crack sur le terrain comme en dehors, et les supporters de l’AC Milan en ont déjà fait leur chouchou.

  • LE TALENT RECONNAÎT LE TALENT

    Ses passes décisives sont belles et importantes, mais Moreira est déjà entré dans l’histoire du Milan grâce à son quatrième but en six matches de Serie A, inscrit sur un coup franc magistral. L’effet donné au ballon par l’international belge n’a laissé aucune chance à Martinez et a fait se lever les plus de 70 000 spectateurs de San Siro.

    Avant de tirer, Diego s’impose face à nul autre que Modric : Luka avait pris le ballon sous le bras, mais Moreira, sentant l’appel du but, a demandé à la légende croate de pouvoir s’en charger. Modric, de son côté, ressent les vibes, perçoit les traits du visage du talent et, devant Diego qui joint les mains en signe de prière, lui laisse le ballon sans se faire prier davantage.

    Le talent reconnaît le talent. Diego l’admet : « J’étais confiant, c’était mon premier but sur coup franc en match. J’en avais marqué à l’entraînement, jamais en match. Pulisic aussi m’a donné confiance pour tirer.

  • LE REGRET DE LA ROMA

    Et dire que Moreira devait bien jouer à San Siro, mais sous le maillot de la Roma.

    Gasperini adore le joueur de Liège et avait expressément demandé son recrutement. Les Friedkin avaient longtemps tenté de convaincre Strasbourg, pendant tout le mois de juin, mais n'étaient pas allés au-delà de 35 millions d'euros, une somme toujours jugée insuffisante par le club français.

  • VAUT PLUS DE 51 MILLIONS

    Le transfert de Moreira à l’AC Milan a été conclu à titre définitif, et cela, on le savait déjà. Le montant de base que le Milan a accepté de débourser pour offrir l’ancien joueur de Chelsea à Ruben Amorim dépasse légèrement les 51 millions d’euros : 51 282 051 euros, pour être précis.

    Mais il ne s’agit que du montant de départ. Certains bonus pourraient le faire grimper, à condition que le Milan et Moreira remplissent les objectifs prévus.

    Concernant les bonus individuels, le Milan devra verser 2 051 282 euros supplémentaires à Strasbourg si Moreira totalise au moins 10 buts et passes décisives au cours d’une même saison, qu’il s’agisse de celle-ci ou d’une des suivantes. Ce bonus ne pourra être déclenché qu’une seule fois.

    Vient ensuite le bonus lié au temps de jeu de Moreira : si le gaucher est titulaire au moins 15 fois dans une saison et joue au moins 45 minutes à chaque fois, Strasbourg recevra un autre bonus de 1 025 641 euros.

    Un investissement réussi pour Cardinale : aujourd’hui, Moreira vaut plus de 51 millions d’euros et sa valeur augmente rapidement.

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