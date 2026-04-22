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Les copropriétaires de Wrexham, Rob McElhenney et Ryan Reynolds, ont invité Frank Lampard ainsi que l’effectif de Coventry à Las Vegas pour célébrer leur titre de champions de Championship
Une offre audacieuse pour les champions
Dans une démarche mêlant subtilement le glamour hollywoodien aux jeux psychologiques du haut niveau, Mac a contacté Coventry immédiatement après le sacre des Sky Blues en tant que champions de Championship. Les Sky Blues, fraîchement couronnés après leur large victoire 5-1 contre Portsmouth mardi, se sont vus proposer une « récompense » par Mac, qui pourrait servir les ambitions de promotion de Wrexham. Sur les réseaux sociaux, Mac a tagué son compère Reynolds pour évoquer un voyage tous frais payés au Nevada.
« Félicitations à @Coventry_City !!!! », a écrit Mac sur X. « Mon ami @VancityReynolds et moi-même aimerions vous offrir un voyage en première classe à @Vegas. Soyez prêts dans la matinée et de retour à temps pour le coup d'envoi dimanche. Un petit retard est acceptable. »
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Lampard garde la tête froide malgré l'euphorie qui entoure le club.
Si le groupe a l’autorisation de fêter son incroyable exploit, l’entraîneur Lampard conserve la tête froide. L’ex-technicien de Chelsea a mené une campagne remarquable qui a permis aux Sky Blues de retrouver la Premier League après vingt-cinq ans d’absence. Malgré l’invitation des dirigeants de Wrexham, Lampard ne compte pas se joindre à ses joueurs pour des festivités qui s’éterniseraient.
Au micro de talkSPORT Sports Bar, il a expliqué : « Je rentre chez moi. Je suis un peu plus âgé et je préfère rester discret de temps en temps maintenant. À l’époque, je serais sorti pendant trois jours. Les gars peuvent sortir ce soir, je leur ai accordé quelques jours de repos et ils le méritent, car ils ont tout donné tout au long de la saison et ce sont des moments à savourer. »
Wrexham poursuit son aventure historique
Wrexham se rend dimanche à la Coventry Building Society Arena pour un match crucial. Actuellement sixième avec 70 points, l’équipe de Phil Parkinson occupe de justesse la dernière place qualificative pour les barrages, devançant Hull City à la différence de buts. Une victoire contre les champions est presque indispensable, et l’offre de Mac’s Vegas constitue une pique ironique pour s’assurer que l’adversaire arrive avec une solide « gueule de bois de champion ». Lampard, cependant, exige du professionnalisme : « Ils doivent être prêts pour Wrexham car nous devons faire bonne figure lors de ce dernier match à domicile et nous espérons remporter la coupe après la rencontre. »
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Et maintenant ?
Les Sky Blues devraient être officiellement sacrés champions et recevoir leur trophée à l’issue de la rencontre de dimanche. Pour Wrexham, il s’agit du premier des deux derniers grands rendez-vous de la saison. Après ce déplacement dans les Midlands, les Dragons accueilleront Middlesbrough, cinquième du classement, le 2 mai, dans un match qui pourrait sceller leur destin en vue des phases finales.