Les copropriétaires de Wrexham, Rob McElhenney et Ryan Reynolds, ont invité Frank Lampard ainsi que l’effectif de Coventry à Las Vegas pour célébrer leur titre de champions de Championship

Dans une démarche mêlant subtilement le glamour hollywoodien aux jeux psychologiques du haut niveau, Mac a contacté Coventry immédiatement après le sacre des Sky Blues en tant que champions de Championship. Les Sky Blues, fraîchement couronnés après leur large victoire 5-1 contre Portsmouth mardi, se sont vus proposer une « récompense » par Mac, qui pourrait servir les ambitions de promotion de Wrexham. Sur les réseaux sociaux, Mac a tagué son compère Reynolds pour évoquer un voyage tous frais payés au Nevada.

« Félicitations à @Coventry_City !!!! », a écrit Mac sur X. « Mon ami @VancityReynolds et moi-même aimerions vous offrir un voyage en première classe à @Vegas. Soyez prêts dans la matinée et de retour à temps pour le coup d'envoi dimanche. Un petit retard est acceptable. »



