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Les conditions de la clause libératoire de Bruno Fernandes dévoilées alors que Manchester United lance un appel au capitaine du club
L'appel désespéré des Red Devils à leur capitaine
Ces dernières semaines, la direction de Manchester United a eu des discussions directes avec l'international portugais pour lui faire clairement comprendre qu'elle souhaitait qu'il reste le pilier de l'équipe, selon le Manchester Evening News. Cela marque un revirement significatif par rapport à l'année dernière, où Fernandes avait laissé entendre dans une interview que le club « voulait que je parte », une affirmation qui n'avait pas été contestée par tout le monde à Old Trafford à l'époque. Le milieu de terrain de 32 ans est en grande forme, avec 16 passes décisives en Premier League cette saison. Il n'est actuellement qu'à quatre passes du record historique sur une saison, détenu conjointement par Thierry Henry et Kevin De Bruyne.
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La porte de sortie vers l'étranger, d'un montant de 57 millions de livres sterling
Si la position de Manchester United est ferme, Fernandes détient un atout de taille dans les négociations. Il a été révélé que son contrat comporte une clause libératoire d'environ 57 millions de livres sterling (75,9 millions de dollars), bien que celle-ci ne s'applique qu'aux clubs étrangers. Ce détail met en alerte les grands clubs européens comme le Paris Saint-Germain, d'autant plus que le géant français avait déjà tenté de le faire venir en Ligue 1 à l'été 2024. Il devrait évaluer toutes ses options après la Coupe du monde.
La Ligue des champions est essentielle
Pour convaincre Fernandes que son avenir reste à Manchester, United mise sur son récent regain de forme sous la houlette de Michael Carrick. Le club est actuellement en passe de revenir en Ligue des champions, une compétition dans laquelle Fernandes s’est curieusement peu illustré, n’ayant disputé que 19 matches au cours de ses six années passées à Old Trafford. Des sources au sein du club estiment que démontrer que le projet va dans la bonne direction est le seul moyen de repousser l’intérêt de la Pro League saoudienne et d’autres clubs d’élite européens.
Il y a également l'attrait émotionnel lié à son héritage. Si les titres sont peut-être plus faciles à décrocher au PSG ou au Bayern Munich, remporter un trophée majeur avec United revêtirait une valeur plus personnelle pour le capitaine. Malgré son génie individuel, il n'a à son actif qu'une FA Cup et une Coupe de la Ligue pour ses années de service, et il est désespéré d'ajouter une médaille de Premier League ou de Ligue des champions à cette collection avant d'entrer dans le crépuscule de sa carrière.
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Plans d'urgence et remplaçants potentiels
Si l'impensable venait à se produire et que Fernandes décidait de partir, Manchester United serait déjà pressenti pour recruter des remplaçants de premier plan afin de combler ce vide créatif. Selon certaines informations, Cole Palmer serait de plus en plus déçu chez Chelsea et pourrait devenir la cible numéro un de la nouvelle équipe de recrutement des Red Devils.