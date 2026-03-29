Les conditions de la clause libératoire de Bruno Fernandes dévoilées alors que Manchester United lance un appel au capitaine du club

Pour convaincre Fernandes que son avenir reste à Manchester, United mise sur son récent regain de forme sous la houlette de Michael Carrick. Le club est actuellement en passe de revenir en Ligue des champions, une compétition dans laquelle Fernandes s’est curieusement peu illustré, n’ayant disputé que 19 matches au cours de ses six années passées à Old Trafford. Des sources au sein du club estiment que démontrer que le projet va dans la bonne direction est le seul moyen de repousser l’intérêt de la Pro League saoudienne et d’autres clubs d’élite européens.

Il y a également l'attrait émotionnel lié à son héritage. Si les titres sont peut-être plus faciles à décrocher au PSG ou au Bayern Munich, remporter un trophée majeur avec United revêtirait une valeur plus personnelle pour le capitaine. Malgré son génie individuel, il n'a à son actif qu'une FA Cup et une Coupe de la Ligue pour ses années de service, et il est désespéré d'ajouter une médaille de Premier League ou de Ligue des champions à cette collection avant d'entrer dans le crépuscule de sa carrière.