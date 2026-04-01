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Les commissions des agents en Premier League dévoilées : Chelsea en tête alors que les clubs de l'élite dépensent la somme record de 460 millions de livres sterling pour les intermédiaires
Chelsea conserve la première place malgré des pertes financières
Chelsea s'est une nouvelle fois imposé comme le club ayant dépensé le plus en commissions d'intermédiaires, avec la somme colossale de 65,1 millions de livres sterling versée entre février 2025 et février 2026. C'est la troisième année consécutive que le club de l'ouest londonien arrive en tête du classement, portant ses dépenses totales en honoraires d'agents à environ 200 millions de livres sterling au cours des trois dernières années d'évaluation.
Ce chiffre élevé intervient à un moment délicat pour les Blues, qui ont récemment annoncé une perte avant impôts de 262 millions de livres sterling pour la saison 2024-2025, la plus importante de l'histoire de la Premier League. Le club a mis en avant un volume sans précédent de transferts de joueurs comme facteur principal, soulignant qu'il avait enregistré le plus grand nombre de ventes de joueurs de l'histoire de la ligue, cédant près de 300 millions de livres sterling de talents pour se conformer aux règlements de l'UEFA.
- AFP
Aston Villa et Manchester City emboîtent le pas
Aston Villa s'est hissé à la deuxième place du classement des dépenses, avec des frais d'agence s'élevant à 38,4 millions de livres sterling. L'équipe d'Unai Emery a enregistré la plus forte hausse d'une année sur l'autre parmi tous les clubs, ses coûts ayant augmenté de 13,4 millions de livres sterling. Il est intéressant de noter que cette hausse s'est produite malgré des dépenses de transfert relativement modestes (69 millions de livres sterling), le club attribuant ces coûts à un volume élevé de renégociations de contrats et de nouvelles inscriptions de joueurs professionnels.
Manchester City occupe la troisième place du classement, avec 37,4 millions de livres sterling versées. Cependant, contrairement à bon nombre de ses rivaux, le géant de Manchester a vu ses dépenses dans ce domaine baisser de manière significative. City a réussi à réduire ses paiements aux agents de 14,8 millions de livres sterling par rapport à l'année précédente, où il avait dépensé 52,1 millions de livres sterling. Il a été l'un des huit seuls clubs de la division à voir ses frais d'intermédiation diminuer, aux côtés de Brentford, Fulham, Manchester United, Nottingham Forest, West Ham, Newcastle et Leeds.
Les grands acteurs voient leurs coûts monter en flèche dans tous les domaines
La tendance à la hausse des coûts s'est étendue aux autres membres du « Big Six », Arsenal et Liverpool ayant tous deux enregistré des hausses significatives de leurs dépenses. Les Gunners ont vu leurs dépenses augmenter de 9,4 millions de livres sterling pour atteindre un total de 32,1 millions, tandis que celles de Liverpool ont progressé de 13 millions de livres sterling pour s'établir à 33,9 millions. Les Wolves ont également rejoint le groupe des clubs dépensiers, leurs dépenses ayant presque doublé pour atteindre 26 millions de livres sterling.
Les équipes nouvellement promues ont également ressenti la pression financière de l'élite. Sunderland, après sa promotion inattendue via les barrages, a vu ses frais d'agent monter en flèche, passant de seulement 2,2 millions de livres sterling en Championship à 10,6 millions de livres sterling en Premier League. À l'inverse, Leeds United a réussi un exploit rare en réduisant ses dépenses liées aux agents à 14 millions de livres sterling, malgré son retour en première division.
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Une croissance qui se reflète dans la WSL et l'EFL
Cet essor financier ne s'est pas limité à la Premier League. La Women’s Super League a enregistré une hausse spectaculaire de 75 % des commissions d'agents, le total s'élevant à 3,8 millions de livres sterling. À l'instar du football masculin, les Chelsea Women ont été les plus dépensières, leurs 1,1 million de livres sterling représentant plus d'un quart du total de la ligue.
Dans la Ligue anglaise de football, le Championship a enregistré une hausse de 10 % pour atteindre 69,7 millions de livres sterling, mené par les 11,7 millions de livres sterling dépensés par Ipswich Town. Une croissance encore plus spectaculaire a été observée en League One, où les frais ont bondi de 85 % pour atteindre 14 millions de livres sterling. Cette hausse a été largement tirée par des clubs relégués comme Luton Town et Huddersfield Town, qui ont représenté près de la moitié des dépenses totales de la troisième division alors qu'ils s'adaptaient à la vie en dehors des deux divisions supérieures.