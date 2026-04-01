Les commissions des agents en Premier League dévoilées : Chelsea en tête alors que les clubs de l'élite dépensent la somme record de 460 millions de livres sterling pour les intermédiaires

Chelsea s'est une nouvelle fois imposé comme le club ayant dépensé le plus en commissions d'intermédiaires, avec la somme colossale de 65,1 millions de livres sterling versée entre février 2025 et février 2026. C'est la troisième année consécutive que le club de l'ouest londonien arrive en tête du classement, portant ses dépenses totales en honoraires d'agents à environ 200 millions de livres sterling au cours des trois dernières années d'évaluation.

Ce chiffre élevé intervient à un moment délicat pour les Blues, qui ont récemment annoncé une perte avant impôts de 262 millions de livres sterling pour la saison 2024-2025, la plus importante de l'histoire de la Premier League. Le club a mis en avant un volume sans précédent de transferts de joueurs comme facteur principal, soulignant qu'il avait enregistré le plus grand nombre de ventes de joueurs de l'histoire de la ligue, cédant près de 300 millions de livres sterling de talents pour se conformer aux règlements de l'UEFA.