Fernandes est un milieu capable de faire se lever les supporters grâce à sa force dans les duels, sa capacité à porter le ballon vers l’avant et sa frappe de loin. Un joueur spectaculaire qui donne toujours 100 %.

On pouvait autrefois en dire autant de Cole, qui a émergé du centre de formation de West Ham comme l’un des talents les plus prometteurs du football anglais. Il a remporté trois titres de Premier League avec Chelsea, totalisé 56 sélections en équipe nationale et évolué sous les couleurs de Liverpool, Aston Villa et Coventry avant de raccrocher les crampons.

Il a, bien que brièvement, repris du service avec Warley et a déclaré que le football amateur conservait ce plaisir qu’il avait autrefois pleinement embrassé : « Exactement, l’amour du jeu. J’ai monté une équipe avec mes vieux potes dès que j’ai pris ma retraite. Donc, de 37 à 41 ans, on a joué, puis tout le monde a commencé à se blesser et ce genre de choses.

Les gars adoraient ça : rechausser les crampons, jouer, se retrouver ensemble le dimanche. Parfois, on terminait au pub. C’était une belle façon de clore la semaine. J’adorais ça. Les gars de Warley étaient géniaux. »