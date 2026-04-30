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« Les clubs sont à l’affût » : Joe Cole met en garde West Ham sur le transfert de Mateus Fernandes, un « vrai joueur » qui attire déjà les convoitises de Manchester United et Liverpool
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Fernandes a suivi les traces de Ronaldo et Figo au Sporting
Fernandes a fait ses débuts en Premier League en rejoignant Southampton en provenance du Sporting en 2024. Formé dans le célèbre centre qui a révélé Cristiano Ronaldo, Luis Figo ou encore Rafael Leão, il a connu une saison d’apprentissage difficile, marquée par la relégation.
Malgré une première saison délicate, conclue par une relégation avec les Saints, le milieu de terrain a suffisamment impressionné West Ham pour que le club londonien déboursé 40 millions de livres (environ 54 millions de dollars) afin de s'attacher ses services.
Pourquoi le milieu de terrain portugais est devenu l'un des chouchous du public
Ses débuts dans l’East End ont été timides, la saison des Hammers ayant été jusqu’ici entachée par un manque de régularité. Toutefois, le jeune homme a retrouvé son meilleur niveau au cœur de la nouvelle bataille pour le maintien. Dynamique et adepte des frappes spectaculaires, Fernandes est rapidement devenu l’un des chouchous des supporters.
Les Hammers doivent désormais trouver le moyen de conserver dans leurs rangs un joueur de 21 ans aux perspectives encore prometteuses. Manchester United cherche à renforcer son milieu de terrain, tandis que Liverpool a été informé que Fernandes pourrait constituer une recrue judicieuse pour Anfield.
- Specsavers
West Ham parviendra-t-il à conserver Fernandes, alors que Manchester United et Liverpool s’intéressent de près au joueur ?
L’ancien meneur de jeu de West Ham, Joe Cole – sorti de sa retraite le temps d’un prêt d’une journée pour porter les couleurs du Warley FC, la « meilleure pire équipe » de Specsavers (un succès, 18 revers et 81 buts encaissés la saison passée) – a confié à GOAL son avis sur l’éventualité de conserver Fernandes à long terme chez les Hammers : « C’est un excellent joueur. Une recrue formidable.
C’est un vrai compétiteur, toujours dans le coup, et c’est ce que j’apprécie chez lui. Un milieu complet, capable de marquer, de créer, de se montrer dominant physiquement et de travailler pour l’équipe. Un joueur de rêve, un vrai.
« Vu la situation actuelle de West Ham, il faut mettre tout ça de côté. L’essentiel est d’assurer le maintien. Mais si les Hammers franchissent la ligne d’arrivée et restent en Premier League, il sera l’un des piliers autour desquels l’équipe sera construite à l’avenir, car d’autres clubs viendront forcément le chercher. »
Adopter l’esprit amateur, animé par l’amour du jeu
Fernandes est un milieu capable de faire se lever les supporters grâce à sa force dans les duels, sa capacité à porter le ballon vers l’avant et sa frappe de loin. Un joueur spectaculaire qui donne toujours 100 %.
On pouvait autrefois en dire autant de Cole, qui a émergé du centre de formation de West Ham comme l’un des talents les plus prometteurs du football anglais. Il a remporté trois titres de Premier League avec Chelsea, totalisé 56 sélections en équipe nationale et évolué sous les couleurs de Liverpool, Aston Villa et Coventry avant de raccrocher les crampons.
Il a, bien que brièvement, repris du service avec Warley et a déclaré que le football amateur conservait ce plaisir qu’il avait autrefois pleinement embrassé : « Exactement, l’amour du jeu. J’ai monté une équipe avec mes vieux potes dès que j’ai pris ma retraite. Donc, de 37 à 41 ans, on a joué, puis tout le monde a commencé à se blesser et ce genre de choses.
Les gars adoraient ça : rechausser les crampons, jouer, se retrouver ensemble le dimanche. Parfois, on terminait au pub. C’était une belle façon de clore la semaine. J’adorais ça. Les gars de Warley étaient géniaux. »
Fernandes parviendra-t-il à maintenir West Ham en Premier League ?
Devenu commentateur, Joe Cole suit de près des joueurs comme Fernandes tout en couvrant l’actualité du football national, continental et international. Fort de ses liens professionnels et affectifs avec West Ham, il espère voir l’équipe de Nuno Espírito Santo assurer son maintien en Premier League lors des quatre dernières journées de la saison 2025-2026.
Par ailleurs, la métamorphose du Warley FC est relatée par Specsavers dans sa série YouTube « Best Worst Team ». Regardez Joe Cole dans l’épisode 9 et abonnez-vous à la chaîne YouTube « Best Worst Team » de Specsavers pour suivre le parcours de l’équipe.