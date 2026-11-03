Les clubs respirent, la sélection suffoque : comment le report de la Coupe d'Asie affecte-t-il le football saoudien ?

Il est vrai que tous les clubs saoudiens bénéficieront de cette décision, mais les plus grands bénéficiaires seront les clubs engagés dans les compétitions internationales, en particulier la Ligue des champions d'Asie de l'élite.
Ces clubs ont beaucoup souffert durant la saison en cours, en raison de la densité du calendrier, ce qui se reflète dans leurs résultats en recul dans la compétition asiatique, comparés à la situation des années précédentes.
La répartition des matchs sur des horaires plus étalés en Roshn Saudi League, et le repos suffisant que les clubs obtiendront par conséquent, puis la réduction du nombre de blessures et de la fatigue, aideront considérablement les clubs saoudiens.
Ces clubs pourront ainsi disputer les matchs de la Ligue des champions d'Asie de l'élite avec leur composition de base, ou une composition proche de celle-ci, sans avoir besoin de la modifier entièrement, comme l'a fait Al-Hilal lors du match contre Al-Shamal du Qatar par exemple.
Ce changement aidera les clubs saoudiens à obtenir des résultats positifs lors de la phase de championnat, ce qui les aidera à se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition asiatique, puis à poursuivre leur progression dans les tours à élimination directe.