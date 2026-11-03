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دونيس وسالمkooora
Traduit par

Les clubs respirent, la sélection suffoque : comment le report de la Coupe d'Asie affecte-t-il le football saoudien ?

FEATURES
Arabie saoudite
Saudi Pro League
Asian Cup
G. Donis
Salem Mohammed Al-Dossari
AFC Champions League Elite
Al Hilal
Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Ahli
Arabie saoudite
Grèce

Grands changements : qui sont les perdants et les gagnants ?

Le football saoudien vit une situation à double tranchant après la décision de reporter la Coupe d'Asie des nations 2027, les clubs de la Roshn League apparaissant comme les grands bénéficiaires, tandis que la sélection nationale reste la seule perdante.

La Confédération asiatique de football a annoncé ce mardi le report de la Coupe d'Asie des nations, dont le coup d'envoi était initialement prévu en janvier 2027, pour qu'elle se tienne désormais à partir du mois de décembre de la même année.

  • Le championnat Roshn respire

    C'est par ce mot que le journaliste saoudien Walid Al-Faraj a exprimé son opinion sur le report de la Coupe d'Asie, affirmant que la Roshn Saudi League allait pouvoir respirer, désormais qu'elle n'est plus tenue de poursuivre à ce rythme effréné de matches.

    Cela se manifeste dans la première décision prise par la Ligue de la Roshn Saudi League après le report de la compétition asiatique : elle a elle aussi décidé de reporter la treizième journée, étant donné qu'elle dispose de suffisamment de temps pour la disputer sans pression.

    Cette décision ne concernera pas seulement la treizième journée, mais s'étendra au reste de la saison, puisque toutes les journées seront reprogrammées afin de se tenir à des dates normales, sans avoir à disputer un match toutes les 72 heures.

    Il ne fait aucun doute que cette décision aura un impact positif sur les compétitions de la Roshn Saudi League, car elle réduira le nombre de blessures et permettra aux équipes d'aligner le plus grand nombre de stars, sans avoir à se priver d'elles pour cause de blessure ou de repos.

  • Révolte saoudienne en Asie

    Il est vrai que tous les clubs saoudiens bénéficieront de cette décision, mais les plus grands bénéficiaires seront les clubs engagés dans les compétitions internationales, en particulier la Ligue des champions d'Asie de l'élite.

    Ces clubs ont beaucoup souffert durant la saison en cours, en raison de la densité du calendrier, ce qui se reflète dans leurs résultats en recul dans la compétition asiatique, comparés à la situation des années précédentes.

    La répartition des matchs sur des horaires plus étalés en Roshn Saudi League, et le repos suffisant que les clubs obtiendront par conséquent, puis la réduction du nombre de blessures et de la fatigue, aideront considérablement les clubs saoudiens.

    Ces clubs pourront ainsi disputer les matchs de la Ligue des champions d'Asie de l'élite avec leur composition de base, ou une composition proche de celle-ci, sans avoir besoin de la modifier entièrement, comme l'a fait Al-Hilal lors du match contre Al-Shamal du Qatar par exemple.

    Ce changement aidera les clubs saoudiens à obtenir des résultats positifs lors de la phase de championnat, ce qui les aidera à se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition asiatique, puis à poursuivre leur progression dans les tours à élimination directe.

  • Bonne nouvelle pour Al-Nassr : un mercato hivernal calme

    Certains clubs saoudiens profiteront eux aussi de la décision de report, dans la mesure où ils n'auront pas besoin de recruter un grand nombre de joueurs lors du prochain mercato hivernal.

    Face à la forte pression que subissaient les clubs saoudiens, on s'attendait à ce qu'ils recrutent un grand nombre de joueurs durant le mercato hivernal, afin de disposer de davantage d'alternatives.

    Toutefois, l'allègement de la pression liée aux matchs pourrait pousser les clubs saoudiens à reporter les gros transferts au prochain mercato estival, en se contentant d'intégrer quelques éléments pour renforcer naturellement l'effectif.

    Nul doute qu'Al-Nassr sera le principal bénéficiaire de cette situation, d'autant plus qu'il n'était pas en mesure, à la base, de conclure de nouvelles transactions durant le mercato hivernal, en raison de la crise financière qu'il traverse.

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  • Coup dur pour l'Arabie saoudite : Al-Dawsari en exemple

    À l'inverse des clubs, la sélection saoudienne sera la plus grande victime du report de la Coupe d'Asie des nations, que ce soit sur le terrain ou en dehors.

    La sélection saoudienne allait entrer dans la compétition asiatique environ 3 mois seulement après son sacre lors de la Coupe du Golfe arabique dans sa vingt-septième édition, la « Gulf Cup 27 », qui s'était également disputée sur ses terres.

    L'Arabie saoudite allait aborder la Coupe d'Asie dans une situation stable sur les plans technique et psychologique, avec le maintien de l'entraîneur grec Georgios Donis, ainsi que la connaissance de l'ossature principale qui s'était montrée sous son meilleur jour lors de la « Gulf Cup 27 ».

    Il ne fait aucun doute que la situation, après une année entière, sera très différente, car le niveau des joueurs ne restera pas constant, ce qui modifiera le visage de la sélection saoudienne par rapport à ce qu'il est actuellement.

    Un joueur comme Salem Al-Dawsari, pour qui l'on s'attendait à ce que la compétition asiatique soit sa dernière étape avec l'Arabie saoudite, pourrait voir ses chances de participer à la prochaine édition s'amoindrir en raison de son report d'un an, compte tenu de son âge avancé.

  • Donnis, pour aller où ?

    Le report placera quelques points d'interrogation sur l'équipe d'Arabie saoudite, notamment sur l'avenir de Dونيس, dont le contrat avec l'Arabie saoudite prend fin à la fin du mois de juillet de l'année prochaine, soit avant le début du tournoi à sa nouvelle date.

    Les points d'interrogation augmenteront après le report de la Coupe d'Asie, d'autant plus que certains rapports avaient révélé auparavant la volonté de la Fédération saoudienne de football de recruter un nouvel entraîneur pour la diriger lors du tournoi asiatique.

    Ce qui a empêché la Fédération saoudienne d'aller de l'avant dans son plan, c'est l'état de colère qui a gagné la rue saoudienne, surtout compte tenu du peu de temps restant avant le lancement du tournoi asiatique à son ancienne date.

    Avec ce report d'environ un an, le facteur temps est désormais disponible pour que la Fédération saoudienne revienne à son ancien plan et commence à chercher un nouvel entraîneur pour diriger l'équipe lors du tournoi, dans plus d'un an.

    Ces nouvelles pourraient provoquer une situation d'instabilité pour l'équipe d'Arabie saoudite et pourraient l'affecter négativement, surtout si elles se concrétisaient et qu'un nouvel entraîneur venait entamer une nouvelle aventure avec l'Arabie saoudite.