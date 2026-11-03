Les clubs respirent, la sélection suffoque : comment le report de la Coupe d'Asie affecte-t-il le football saoudien ?

C'est par ce mot que le journaliste saoudien Walid Al-Faraj a exprimé son opinion sur le report de la Coupe d'Asie, affirmant que la Roshn Saudi League allait pouvoir respirer, désormais qu'elle n'est plus tenue de poursuivre à ce rythme effréné de matches.

Cela se manifeste dans la première décision prise par la Ligue de la Roshn Saudi League après le report de la compétition asiatique : elle a elle aussi décidé de reporter la treizième journée, étant donné qu'elle dispose de suffisamment de temps pour la disputer sans pression.

Cette décision ne concernera pas seulement la treizième journée, mais s'étendra au reste de la saison, puisque toutes les journées seront reprogrammées afin de se tenir à des dates normales, sans avoir à disputer un match toutes les 72 heures.

Il ne fait aucun doute que cette décision aura un impact positif sur les compétitions de la Roshn Saudi League, car elle réduira le nombre de blessures et permettra aux équipes d'aligner le plus grand nombre de stars, sans avoir à se priver d'elles pour cause de blessure ou de repos.