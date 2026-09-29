AFP
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Les clubs européens proposent un nouvel organe mondial alors qu’Aleksander Ceferin et Nasser Al-Khelaifi s’en prennent à Gianni Infantino
Ceferin livre des propos cinglants sur Infantino
Le président de l’UEFA, Ceferin, a lancé une attaque à peine voilée contre le président de la FIFA mardi, lors de l’Assemblée générale de l’EFC, comme l’a rapporté Reuters.
Ceferin a fait référence au célèbre conte de Hans Christian Andersen pour critiquer le leadership d’Infantino et ses récentes propositions. « Je pense aux Habits neufs de l’empereur de Hans Christian Andersen. Dans le livre, on persuade un empereur qu’il porte des vêtements magnifiques, que seuls les sots ou les incapables ne peuvent pas voir. Sa cour fait semblant d’y croire, jusqu’à ce qu’un enfant dise enfin ce que tout le monde peut voir... l’empereur est nu ! Peut-être que la morale de cette histoire est que des mots commodes ne peuvent pas changer des réalités dérangeantes. »
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La vente du football et les négociations secrètes
Les tensions découlent en grande partie de différends sur les droits commerciaux et le manque de transparence. Ceferin a vivement critiqué les récentes tentatives de transfert des droits à une filiale. Il a averti l’assemblée : « Imaginez que l’un de vos principaux dirigeants négocie secrètement la cession de l’un de vos joyaux, sans que votre conseil d’administration, vos joueurs et vos supporters ne le sachent. Une fois que vous l’apprenez, que ferait votre conseil d’administration ? Imaginez que cette même personne crée une récompense pour un homme politique et que, peu après que ce dernier a passé un appel téléphonique, les règles ne soient plus les mêmes. Combien de fois cela devrait-il arriver dans vos clubs avant que le conseil d’administration ne dise stop ? Il est temps de dire stop. Ni la politique ni le pouvoir, quel qu’en soit le degré, ne donnent à quiconque le droit de vendre le football. »
Al-Khelaifi propose une représentation mondiale des clubs
Ajoutant à la pression, le président de l’EFC, Nasser Al-Khelaifi, a profité de l’événement à Copenhague pour dévoiler des plans en vue de la création d’un nouvel organisme, « World Football Clubs », aux côtés des six confédérations continentales. Insistant sur la nécessité d’une unité mondiale, il a déclaré : « C’est pourquoi le moment est venu de créer World Football Clubs. Parce que chaque club dans le monde mérite d’être représenté, d’avoir une voix et de meilleures chances de réussir. »
Il a également adressé un message appuyé au sujet des différends en cours : « Il est vraiment triste de voir la situation aujourd’hui. Au lieu d’améliorer notre sport, nous perdons notre temps à gérer des problèmes et des différends. Le football fonctionne quand nous nous écoutons les uns les autres. Quand nous faisons preuve de transparence entre nous. Mais surtout, quand nous sommes honnêtes. »
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Élections de la FIFA et batailles juridiques à venir
À l’avenir, la crise de gouvernance dans le football mondial est sur le point de s’intensifier à l’approche de l’élection présidentielle de mars. La FIFA a déjà accusé l’UEFA de mener une campagne de désinformation pour influencer le scrutin à venir. Alors que des batailles juridiques autour de propositions d’investissement sont en cours devant les tribunaux américains, la fracture entre Infantino et les dirigeants européens devrait probablement dominer le paysage politique du sport dans un avenir prévisible.
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