Le président de l’UEFA, Ceferin, a lancé une attaque à peine voilée contre le président de la FIFA mardi, lors de l’Assemblée générale de l’EFC, comme l’a rapporté Reuters.

Ceferin a fait référence au célèbre conte de Hans Christian Andersen pour critiquer le leadership d’Infantino et ses récentes propositions. « Je pense aux Habits neufs de l’empereur de Hans Christian Andersen. Dans le livre, on persuade un empereur qu’il porte des vêtements magnifiques, que seuls les sots ou les incapables ne peuvent pas voir. Sa cour fait semblant d’y croire, jusqu’à ce qu’un enfant dise enfin ce que tout le monde peut voir... l’empereur est nu ! Peut-être que la morale de cette histoire est que des mots commodes ne peuvent pas changer des réalités dérangeantes. »