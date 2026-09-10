La Premier League fait face à des tensions internes autour d’une proposition stratégique conçue pour garantir une hausse de 550 millions de livres sterling des revenus des sponsors grâce à la vente collective de droits commerciaux supplémentaires.

Selon The Telegraph, la ligue estime pouvoir faire passer ses revenus commerciaux annuels de 200 millions à 750 millions de livres sterling en ajoutant des actifs commerciaux, comme les panneaux LED en bord de terrain les jours de match, à l’offre collective de sponsoring. À l’heure actuelle, la ligue vend collectivement une partie de la publicité en bord de terrain, qui est répartie à parts égales entre les 20 clubs sous forme de paiements centraux.

Cependant, la majorité de ces droits est actuellement vendue individuellement par les clubs eux-mêmes, ce qui entraîne une divergence d’opinions importante.