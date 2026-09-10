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Les clubs du Big Six de Premier League s’opposent à une nouvelle proposition de mutualisation des droits commerciaux de 550 millions de livres sterling
Un différend financier divise les clubs de Premier League
La Premier League fait face à des tensions internes autour d’une proposition stratégique conçue pour garantir une hausse de 550 millions de livres sterling des revenus des sponsors grâce à la vente collective de droits commerciaux supplémentaires.
Selon The Telegraph, la ligue estime pouvoir faire passer ses revenus commerciaux annuels de 200 millions à 750 millions de livres sterling en ajoutant des actifs commerciaux, comme les panneaux LED en bord de terrain les jours de match, à l’offre collective de sponsoring. À l’heure actuelle, la ligue vend collectivement une partie de la publicité en bord de terrain, qui est répartie à parts égales entre les 20 clubs sous forme de paiements centraux.
Cependant, la majorité de ces droits est actuellement vendue individuellement par les clubs eux-mêmes, ce qui entraîne une divergence d’opinions importante.
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Le Big Six résiste à la mise en commun des droits commerciaux
Les clubs du « Big Six » - Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham Hotspur - s'opposeraient à cette proposition.
Des clubs comme Manchester United considèrent toute nouvelle mutualisation des droits comme un frein à leur ambition d’accroître leurs revenus individuels. Ces six clubs génèrent actuellement les revenus les plus élevés de l’élite, tous dépassant désormais les 490 millions de livres sterling par an.
Aston Villa et Newcastle United sont les seuls clubs à s’approcher actuellement de ces chiffres, avec des revenus 2024/25 compris entre 300 et 400 millions de livres sterling. Si une offre commerciale élargie venait à être adoptée, les clubs les plus puissants exigeraient, selon certaines informations, une part plus importante.
Pouvoir de vote et récentes règles financières
La mise en œuvre de changements au règlement nécessite qu’au moins 14 clubs votent en faveur. Si six clubs se sont opposés avec succès aux nouvelles règles sur le ratio du coût de l’effectif plus tôt cette saison, le vote majoritaire a finalement prévalu sur leur opposition.
Cependant, ce groupe dissident n’était pas composé des puissants clubs susmentionnés, mais plutôt de Bournemouth, Brentford, Brighton & Hove Albion, Crystal Palace, Fulham et Leeds United. À la fin de l’année dernière, Manchester City et Manchester United faisaient partie des 12 clubs qui se sont opposés avec succès à une proposition de plafond des dépenses. Pour bloquer cette restructuration commerciale, les équipes les plus riches de l’élite doivent convaincre au moins un autre club de se joindre à leur opposition.
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Quelle est la suite pour la Premier League ?
Les 20 clubs de Premier League doivent se réunir lors d’une assemblée des actionnaires le 24 septembre. Les revenus commerciaux collectifs seront sans aucun doute le principal sujet à l’ordre du jour, alors que les plus grandes équipes tenteront de mettre leur veto à la restructuration. Alors que les nouvelles réglementations financières incitent les équipes à développer leurs sources de revenus, parvenir à un accord mutuel concernant les droits commerciaux partagés reste un défi particulièrement complexe pour les dirigeants de la ligue.
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