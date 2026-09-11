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Les clubs de Premier League sont passés à côté d’un coup de génie à 17 M£ sur le marché des transferts avec le « grand joueur » Troy Parrott, l’international de la République d’Irlande s’étant « transformé » après avoir coupé les ponts avec Tottenham
Parrott a brillé à l’AZ et est entré dans l’histoire avec un triplé pour l’Irlande
Au cours de l’été 2026, il avait été question d’un accord qui aurait permis au natif de Dublin de faire son retour dans le football anglais. West Ham, après sa relégation en Championship, s’était vu prêter un intérêt.
Aucun accord n’y a été trouvé, malgré le fait que Parrott ait montré, en deux saisons à l’AZ Alkmaar, précisément de quoi il est capable. Il a trouvé le chemin des filets à 51 reprises en 97 apparitions, savourant un sacre en Coupe des Pays-Bas la saison dernière tout en signant 31 buts toutes compétitions confondues.
Il a également connu une période faste avec l’Irlande, avec un doublé inscrit face au Portugal de Cristiano Ronaldo avant de rentrer dans l’histoire avec un triplé en Hongrie, devenant le premier homme de son pays à repartir d’un match à l’extérieur avec le ballon du match. Ces performances ont finalement été vaines, l’Irlande ayant subi la désillusion des barrages de la Coupe du monde.
Parrott est toutefois plein de confiance, et on s’attendait à ce qu’un club de Premier League, en particulier l’un de ceux promus dans l’élite, tente sa chance pour le recruter pour seulement 17 millions de livres sterling (23 M$).
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Pourquoi aucun club de Premier League n’a exploré un transfert à 17 millions de livres sterling ?
Interrogé sur le fait de savoir s’il était surpris par l’apparente absence d’intérêt, l’ancien attaquant de l’Irlande Morrison, qui s’exprimait en association avec Freebets.com, la source des avis sur les sites de paris, a déclaré à GOAL : « Oui, et vous savez quoi ? Il est en pleine bourre en ce moment, il a marqué le but de la victoire en Ligue des champions. Il est en train de bien faire.
« Je n’ai vu aucun club de Premier League passer à l’action. J’ai vu que West Ham était intéressé. Et je suis surpris que West Ham n’ait pas bouclé ça, parce qu’il serait probablement allé à West Ham. Parce qu’il pense probablement qu’ils vont être promus et qu’ils seront de retour en Premier League la saison prochaine.
« Mais il est parti au Betis avec [Manuel] Pellegrini. Troy est un bon joueur. Il a bien travaillé. Il s’est relancé. International la saison dernière, il a été fantastique, a marqué beaucoup de buts, a failli qualifier l’Irlande. Et il a simplement prolongé cette forme avec son club.
« Il a l’air injouable en ce moment. C’est une excellente nouvelle pour l’Irlande. Donc, espérons qu’il pourra nous qualifier pour l’Euro dans quelques années. Il a l’air d’être un bon joueur. Vous avez probablement raison, j’ai été surpris en particulier que West Ham n’ait pas conclu ce transfert. J’aurais payé les 17 millions pour lui parce que c’est un grand joueur. »
Des buts de la victoire contre le Real Madrid et en Ligue des champions
Le Betis a immédiatement profité de son investissement sur Parrott, le joueur de 24 ans ayant inscrit des buts victorieux contre le Real Madrid et Lille en compétition nationale et continentale. Morrison a ajouté au sujet de cet impact : « C’est ce que je veux dire, le Real Madrid. Je savais qu’il avait marqué un autre but !
« En ce moment, il ne peut rien faire de travers. Maintenant, il a placé la barre tellement haut que tout le monde va attendre cela de lui semaine après semaine. Mais c’est une bonne recrue pour le Betis. Et oui, bonne chance à lui. Pourvu que ça continue longtemps. C’est aussi une excellente nouvelle pour l’Irlande. »
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L’ex-star de Tottenham Parrott reviendra-t-il un jour en Angleterre ?
Il se peut que Parrott retrouve le chemin de la Premier League lors des prochains mercatos, après n’avoir fait que deux apparitions dans cette division lors de son passage à Tottenham. S’il parvient à maintenir un tel niveau individuel, les regards admiratifs venus de loin se tourneront vers lui.
West Ham doit se mordre les doigts de ne pas avoir réussi à boucler ce transfert lors du dernier mercato, et sa perte fait le bonheur du Betis. Les buteurs ne sont jamais faciles à trouver, surtout à un prix qui peut être considéré comme une véritable aubaine.
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