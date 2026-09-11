Au cours de l’été 2026, il avait été question d’un accord qui aurait permis au natif de Dublin de faire son retour dans le football anglais. West Ham, après sa relégation en Championship, s’était vu prêter un intérêt.

Aucun accord n’y a été trouvé, malgré le fait que Parrott ait montré, en deux saisons à l’AZ Alkmaar, précisément de quoi il est capable. Il a trouvé le chemin des filets à 51 reprises en 97 apparitions, savourant un sacre en Coupe des Pays-Bas la saison dernière tout en signant 31 buts toutes compétitions confondues.

Il a également connu une période faste avec l’Irlande, avec un doublé inscrit face au Portugal de Cristiano Ronaldo avant de rentrer dans l’histoire avec un triplé en Hongrie, devenant le premier homme de son pays à repartir d’un match à l’extérieur avec le ballon du match. Ces performances ont finalement été vaines, l’Irlande ayant subi la désillusion des barrages de la Coupe du monde.

Parrott est toutefois plein de confiance, et on s’attendait à ce qu’un club de Premier League, en particulier l’un de ceux promus dans l’élite, tente sa chance pour le recruter pour seulement 17 millions de livres sterling (23 M$).