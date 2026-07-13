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Les clubs de Premier League se positionnent pour recruter Omar Marmoush, alors que son départ de Manchester City semble imminent
Marmoush cherche à y voir plus clair sous la houlette de Maresca
Selon TEAMtalk, Tottenham et Newcastle manifesteraient un vif intérêt pour l’attaquant égyptien de 27 ans de Manchester City, alors que le mercato estival bat son plein. Marmoush s’est imposé comme l’un des noms les plus suivis avant la clôture du mercato, sa cote restant élevée malgré un temps de jeu irrégulier à l’Etihad.
Les deux rivaux de Premier League, désireux de renforcer leurs options offensives, auraient déjà pris des renseignements sur l’attaquant.
Toutefois, des sources proches de l’attaquant estiment qu’il souhaite d’abord connaître précisément le rôle que lui réserve le nouvel entraîneur de City, Enzo Maresca, avant de statuer sur un départ vers un autre club ou un maintien à Al-Ittihad.
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La lutte pour obtenir du temps de jeu à l'Etihad
Marmoush a rejoint Manchester City en provenance de l'Eintracht Francfort en janvier 2025 et a d’abord fait forte impression à son arrivée.
Ses opportunités de jeu se sont toutefois progressivement raréfiées sous Pep Guardiola. Si Maresca lui promet un rôle de premier plan, l’Égyptien est prêt à rester et à se battre pour sa place.
Le joueur de 27 ans n’a été titularisé que lors de huit matches de Premier League la saison dernière et a passé la majeure partie de la saison sur le banc, ce qui a incité plusieurs clubs à commencer à suivre sa situation de près. Toutefois, s’il s’avère qu’il lui sera à nouveau difficile d’obtenir un temps de jeu régulier, son entourage est prêt à étudier les propositions de plus en plus nombreuses en provenance d’Angleterre et de l’étranger.
Tottenham et Newcastle en tête de la course
Selon TEAMtalk, Tottenham et Newcastle ont tous deux pris des renseignements sur cet attaquant polyvalent, tandis que plusieurs clubs de Bundesliga manifestent un vif intérêt et souhaitent faire revenir Marmoush en Allemagne.
Les Spurs, désireux de renforcer leur attaque, surveillent la situation de Marmoush tout en gardant un œil sur son coéquipier à Manchester City, Savinho.
Les Magpies, qui disposent de liquidités après avoir cédé Sandro Tonali aux Spurs pour 100 millions de livres sterling (clauses additionnelles comprises), cherchent eux aussi à renforcer leur attaque, Nick Woltemade et Yoane Wissa n’ayant pas convaincu la saison passée. La polyvalence de Marmoush, capable d’évoluer en pointe, en soutien ou sur les ailes, constitue un atout majeur aux yeux des deux clubs anglais.
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Un retour en Allemagne demeure une option crédible.
Ses performances sous les couleurs de l'Eintracht Francfort avant son arrivée à Manchester City lui ont permis de conserver une solide réputation en Bundesliga, et selon certaines sources, plusieurs clubs allemands seraient intéressés s'il venait à être disponible.
Alors que son avenir reste flou et que la décision de Maresca approche, deux formations de Premier League se tiennent prêtes à passer à l’action. Que l’international égyptien choisisse de rester à Manchester pour défendre sa place ou d’opter pour un nouveau départ outre-Manche, son choix final devrait agiter les dernières heures du mercato.
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