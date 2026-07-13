Les clubs de Premier League se positionnent pour recruter Omar Marmoush, alors que son départ de Manchester City semble imminent

Selon TEAMtalk, Tottenham et Newcastle manifesteraient un vif intérêt pour l’attaquant égyptien de 27 ans de Manchester City, alors que le mercato estival bat son plein. Marmoush s’est imposé comme l’un des noms les plus suivis avant la clôture du mercato, sa cote restant élevée malgré un temps de jeu irrégulier à l’Etihad.

Les deux rivaux de Premier League, désireux de renforcer leurs options offensives, auraient déjà pris des renseignements sur l’attaquant.

Toutefois, des sources proches de l’attaquant estiment qu’il souhaite d’abord connaître précisément le rôle que lui réserve le nouvel entraîneur de City, Enzo Maresca, avant de statuer sur un départ vers un autre club ou un maintien à Al-Ittihad.



