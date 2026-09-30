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Manchester City v Everton FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduit par

Les clubs de Premier League réclament une sanction rapide contre Manchester City cette saison après un verdict de culpabilité dans l’affaire financière

Manchester City
Premier League

D’éminentes figures du football exigent que Manchester City reçoive sa sanction pour avoir enfreint les règles financières avant la fin de la saison en cours. Après le verdict de culpabilité retentissant portant sur plus de 900 millions de livres sterling de revenus artificiellement gonflés, des dirigeants de clubs rivaux craignent que retarder des sanctions jugées inévitables ne transforme l’actuelle course au titre en une véritable farce.

  • Exigence d’une action rapide

    D’éminentes figures du football ont clairement fait savoir que Manchester City devait être sanctionné avant la fin de cette saison. La Premier League a confirmé mardi que le club avait été reconnu coupable de tous les chefs d’accusation liés à des infractions financières entre les saisons 2009-2010 et 2017-2018.

    Les clubs rivaux s’inquiètent de plus en plus du fait que permettre à Manchester City de terminer la campagne sans en subir les conséquences pourrait entraîner une forte incertitude, surtout si le club remporte à nouveau le titre. La pression monte désormais sur la commission indépendante pour qu’elle agisse rapidement.

  • Sunderland v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Les fausses transactions et les risques

    La commission indépendante a estimé que le club avait artificiellement gonflé ses revenus de plus de 900 millions de livres sterling grâce à des contrats de sponsoring « fictifs ».

    S'exprimant sous couvert d'anonymat, un dirigeant du club a confié à BBC Sport : « Il est dans l’intérêt de tout le monde que cela soit réglé aussi vite que possible. » Interrogé sur la possibilité d’une conclusion rapide, ce dirigeant a ajouté : « Instinctivement, oui, mais cela doit être fait correctement. Nous pouvons tous voir quels sont les risques si ce n’est pas le cas. Mais ces risques ont existé tout au long de la procédure, puisqu’ils ont remporté le championnat à plusieurs reprises pendant celle-ci. »

  • Le calendrier de l’appel

    Manchester City a répété n’avoir commis aucune faute et a indiqué son intention de déposer un appel officiel d’ici la fin de cette semaine. Si le règlement de la Premier League stipule qu’un appel doit être tranché au plus tard 12 semaines après son dépôt, le directeur général de Manchester City, Ferran Soriano, aurait laissé entendre que la procédure prendra beaucoup de temps. Les démarches peuvent être accélérées pour coïncider avec la fin d’une saison, et la Premier League a officiellement fait savoir qu’elle souhaitait que l’affaire soit « conclue dès que possible », afin d’éviter un cirque judiciaire qui s’éternise.

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  • Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Et maintenant pour Manchester City ?

    Manchester City ne peut pas porter son affaire devant le Tribunal arbitral du sport, ce qui signifie que son ultime recours pourrait consister à invoquer un manque d’impartialité devant la Haute Cour. La commission indépendante tiendra bientôt une audience sur les sanctions, qui déterminera au final la sévérité de la sanction sans précédent du club.

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