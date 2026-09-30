D’éminentes figures du football ont clairement fait savoir que Manchester City devait être sanctionné avant la fin de cette saison. La Premier League a confirmé mardi que le club avait été reconnu coupable de tous les chefs d’accusation liés à des infractions financières entre les saisons 2009-2010 et 2017-2018.

Les clubs rivaux s’inquiètent de plus en plus du fait que permettre à Manchester City de terminer la campagne sans en subir les conséquences pourrait entraîner une forte incertitude, surtout si le club remporte à nouveau le titre. La pression monte désormais sur la commission indépendante pour qu’elle agisse rapidement.