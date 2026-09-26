AFP
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Les clubs de Premier League montrent peu d’empressement à retirer à Manchester City ses anciens titres malgré des verdicts de culpabilité
Les clubs de Premier League réticents à réécrire l’histoire
Le monde du football se préparait aux retombées après l’annonce selon laquelle Manchester City a été reconnu coupable de la majorité des 115 chefs d’accusation liés à des violations des règles financières entre 2009 et 2018. Au cours de cette période particulièrement fructueuse, le club a remporté huit trophées majeurs, ce qui a suscité un vaste débat sur le point de savoir si ces titres avaient été gagnés équitablement.
Cependant, malgré le tumulte sur les réseaux sociaux réclamant des mesures rétroactives, BBC Sport rapporte qu’il y a peu d’enthousiasme au sein de la Premier League et de ses clubs membres à l’idée de voir Manchester City privé de ses titres passés. Une mesure aussi drastique est largement perçue comme une décision qui ouvrirait une véritable boîte de Pandore, au risque de mettre en péril l’intégrité historique et la viabilité commerciale de la compétition, tout en soulevant des questions embarrassantes sur les succès passés d’autres clubs.
- Getty Images Sport
Al Mubarak adresse un message de défi aux supporters
Alors que les débats font rage autour des fondements de leur ère de succès sans précédent, le président de Manchester City Khaldoon Al Mubarak a publié une puissante lettre ouverte à l’attention des supporters du club à travers le monde.
Malgré les rapports explosifs et les 114 verdicts de culpabilité, le président maintient une position inébranlable. S’adressant directement aux supporters, Al Mubarak a déclaré : « Le processus de la Premier League a encore un long chemin à parcourir, et notre confiance ainsi que notre détermination à prouver l’innocence du club sont tout aussi fortes qu’au début de cette affaire. » Il a ensuite souligné la résilience du club au milieu de la tempête judiciaire en cours, ajoutant : « Alors que certaines personnes se sont empressées de tirer leurs propres conclusions, et qu’il y a tant de bruit autour de nous, rien n’a changé. Nous avons déjà affronté des défis ensemble et nous les avons surmontés. »
La menace de sanctions alternatives et sévères
Même si Manchester City conserve ses trophées, la menace de sanctions sévères reste très réelle. Une commission disciplinaire indépendante n’a pas encore tenu d’audience définitive sur les sanctions afin de déterminer la peine finale, et le règlement de la Premier League lui permet d’imposer une sanction « qu’elle jugera appropriée ».
Si attribuer rétroactivement des titres aux dauphins, comme Manchester United et Liverpool, reste une possibilité théorique, d’autres issues sont actuellement considérées comme bien plus probables. Une énorme amende, un retrait de points important pour la saison en cours, voire une exclusion de la Premier League, font toutes partie des sanctions potentielles que la commission pourrait infliger au club.
- (C)Getty Images
Quelle suite pour les champions d’Angleterre ?
Alors que la procédure judiciaire se poursuit, Manchester City doit se préparer à une vague de demandes d'indemnisation complexes de la part de clubs rivaux réclamant des gains perdus. Un panel indépendant se réunira bientôt pour l'audience officielle sur les sanctions, qui déterminera enfin leur sort. D'ici là, le club va se reconcentrer sur le terrain. Al Mubarak a déjà appelé à l'unité avant des rencontres compliquées après la trêve internationale, en soulignant leur déplacement à venir à Anfield pour affronter Liverpool ainsi qu'un choc contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions.
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