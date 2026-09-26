Le monde du football se préparait aux retombées après l’annonce selon laquelle Manchester City a été reconnu coupable de la majorité des 115 chefs d’accusation liés à des violations des règles financières entre 2009 et 2018. Au cours de cette période particulièrement fructueuse, le club a remporté huit trophées majeurs, ce qui a suscité un vaste débat sur le point de savoir si ces titres avaient été gagnés équitablement.

Cependant, malgré le tumulte sur les réseaux sociaux réclamant des mesures rétroactives, BBC Sport rapporte qu’il y a peu d’enthousiasme au sein de la Premier League et de ses clubs membres à l’idée de voir Manchester City privé de ses titres passés. Une mesure aussi drastique est largement perçue comme une décision qui ouvrirait une véritable boîte de Pandore, au risque de mettre en péril l’intégrité historique et la viabilité commerciale de la compétition, tout en soulevant des questions embarrassantes sur les succès passés d’autres clubs.