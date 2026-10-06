AFP
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Les clubs de Premier League exigent de lourdes punitions rétroactives et de futures sanctions contre Manchester City
Les rivaux de Premier League exigent de lourdes sanctions
Selon BBC Sport, plusieurs clubs de Premier League veulent que Manchester City fasse l’objet de « sanctions rétroactives » strictes en plus de sanctions futures, après avoir été reconnu coupable de multiples infractions aux règles financières.
Le verdict de la commission indépendante a poussé des dirigeants de clubs à réclamer d’importantes réparations pour la période durant laquelle City a enfreint le règlement. Au moins quatre conseils d’administration estiment qu’un retrait de points unique entraînant une relégation constituerait une sanction insuffisante. Ils soutiennent que la gravité des faits exige une peine bien plus lourde, afin de s’assurer que City ne puisse pas rebondir facilement immédiatement après une éventuelle relégation.
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Appels à retirer les titres passés et à imposer des interdictions de transfert
Le débat autour de sanctions appropriées reste complexe. Une source haut placée au sein d’un club a déclaré qu’il n’y avait « pas de grande urgence » à redistribuer les trophées, mais a insisté sur le fait qu’il fallait leur retirer les titres et les laisser vacants. La source a ajouté que la crédibilité de la compétition serait perdue si City conservait les huit trophées majeurs remportés pendant la période pour laquelle le club a été reconnu coupable.
En outre, des dirigeants craignent qu’une sanction sur une seule saison ne constitue simplement qu’un « dos d’âne ». Pour empêcher un retour rapide, des responsables ont suggéré de répartir des retraits de points sur plusieurs saisons et d’imposer des interdictions de recrutement.
Compensation financière et rencontres à venir
Certains clubs rivaux voient également du « mérite » dans un « système fondé sur des tarifs » pour gérer les réparations financières. Ce système modifierait les positions finales passées de City en championnat par le biais de retraits de points rétroactifs, permettant aux concurrents de réclamer une compensation en fonction de la place à laquelle ils auraient dû terminer.
Par ailleurs, une source a affirmé qu’il serait « bizarre, presque obtus » si City était autorisé à recruter lors du prochain mercato de janvier avant l’application de sanctions. Au milieu de cette tourmente, l’entraîneur Enzo Maresca et son effectif de City se préparent à se rendre à Anfield pour leur match très attendu contre Liverpool dimanche.
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Quelle suite pour Manchester City ?
À l’avenir, l’attention reste fermement portée sur l’issue de la procédure d’appel. Si le verdict de culpabilité est confirmé, la Premier League fera face à une immense pression pour infliger des sanctions sans précédent. Le calendrier et la sévérité de ces sanctions détermineront finalement si City doit faire face à des années d’influence réduite ou à un retour rapide à la domination.
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