Selon BBC Sport, plusieurs clubs de Premier League veulent que Manchester City fasse l’objet de « sanctions rétroactives » strictes en plus de sanctions futures, après avoir été reconnu coupable de multiples infractions aux règles financières.

Le verdict de la commission indépendante a poussé des dirigeants de clubs à réclamer d’importantes réparations pour la période durant laquelle City a enfreint le règlement. Au moins quatre conseils d’administration estiment qu’un retrait de points unique entraînant une relégation constituerait une sanction insuffisante. Ils soutiennent que la gravité des faits exige une peine bien plus lourde, afin de s’assurer que City ne puisse pas rebondir facilement immédiatement après une éventuelle relégation.